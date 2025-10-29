మూడోసారి అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేను- ఇది చెడ్డ విషయం : ట్రంప్
'మూడోసారి నాకు ఛాన్స్ లేదు- ఇంకోసారి అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేను- చట్టం అందుకు అనుమతించదు': 'మూడో టర్మ్' వ్యాఖ్యల నుంచి ట్రంప్ యూటర్న్
Published : October 29, 2025 at 10:16 AM IST
Donald Trump On Third Term: అమెరికా చట్టం ప్రకారం తాను మూడోసారి దేశ అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేయడం కుదరదని ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఇది చాలా చెడ్డ విషయమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఎవ్వరికీ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా మూడో టర్మ్ లభించదనే విషయం చట్టాల్లో స్పష్టంగా రాసి ఉందన్నారు. బుధవారం దక్షిణ కొరియాలో జరిగే ఏపీఈసీ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు జపాన్ నుంచి బయలుదేరే క్రమంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు.
ట్రంప్ యూటర్న్
సోమవారం జపాన్లో విలేకరులు ట్రంప్ను పలు కీలక ప్రశ్నలు అడిగారు. 'మీరు 2028 అమెరికా ఎన్నికల్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పోటీ చేస్తారా?' అని అడగ్గా, తాను కావాలంటే అలా చేయొచ్చని ట్రంప్ బదులిచ్చారు. అయితే ప్రస్తుత పదవి కంటే తక్కువ స్థాయి పదవికి వెళ్లదల్చుకోలేదని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. భారీ మెజారిటీతో రెండోసారి అధ్యక్షుడిని అయ్యానని, 8 యుద్ధాలను ఆపానని ట్రంప్ గొప్పలు చెప్పుకున్నారు. ఇంకోసారి తాను పోటీచేయడం కుదరకపోవచ్చని, అయితే ఏం జరుగుతుందో వేచి చూద్దామన్నారు. తద్వారా మూడోసారి తాను అమెరికా అధ్యక్ష రేసులో ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయనే సంకేతాలను ట్రంప్ ఇచ్చారు. తాజాగా తన వ్యాఖ్యల నుంచి ఆయన యూటర్న్ తీసుకున్నారు. అమెరికా చట్టం ప్రకారం తనకు మూడోసారి అధ్యక్షుడయ్యే ఛాన్స్ లేదన్నారు.
అది కుదరదు- ట్రంప్తో మాట్లాడాను: స్పీకర్
ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ 'మూడో టర్మ్' వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో అమెరికా హౌజ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ స్పీకర్ మైక్ జాన్సన్ స్పందించారు. ఈ అంశంపై తాను ట్రంప్తో చర్చించానని వెల్లడించారు. అమెరికా రాజ్యాంగంలోని 22వ సవరణ ప్రకారం మూడోసారి అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ఛాన్స్ అస్సలు ఉండదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. వాషింగ్టన్లోని క్యాపిటల్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ వివరాలను స్పీకర్ మైక్ జాన్సన్ తెలిపారు. మూడోసారి అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అంశంపై ఉన్న నిషేధాలు, పరిమితులపై తాను, ట్రంప్ చర్చించామని చెప్పారు. తాను ట్రంప్నకు విధేయుడినే అయినప్పటికీ, దానికీ కొన్ని చట్టపరమైన పరిమితులు ఉంటాయని స్పీకర్ పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ రాజ్యాంగంలోని 22వ సవరణను మార్చాలంటే, అన్ని రాష్ట్రాల అనుమతులతో పాటు కాంగ్రెస్లో మెజారిటీ ఓటింగ్ను సాధించడం అవసరమని తెలిపారు.
నా తర్వాత మార్కో రూబియో, జేడీ వాన్స్
సోమవారం రోజు ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యల్లో మరో కీలక విషయం కూడా ఉంది. తన తర్వాత అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎవరు నాయకత్వం వహించే అవకాశం ఉందనే దానిపైనా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం అమెరికా విదేశాంగ మంత్రిగా ఉన్న మార్కో రూబియోతో పాటు వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్లకు ఆ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయన్నారు. వారిద్దరూ 2028 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో కీలకంగా ఉండొచ్చని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు.
మూడో టర్మ్పై అమెరికా రాజ్యాంగం ఏం చెబుతోంది?
1951 సంవత్సరంలో అమెరికా రాజ్యాంగంలో కీలకమైన 22వ సవరణను చేశారు. దీని ప్రకారం అమెరికాలో ఎవ్వరూ రెండుసార్లకు మించి దేశాధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేరు. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల చరిత్రను చూస్తే, ఫ్రాంక్లిన్ డీ రూజ్వెల్ట్ నాలుగుసార్లు ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యారు. నాలుగో టర్మ్లో ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక, కొన్ని నెలల్లోనే ఆయన చనిపోయారు. ఒకవేళ మూడోసారీ అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ట్రంప్ భావిస్తే, రాజ్యాంగంలోని 22వ సవరణను సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ తరహా పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు ఉపేక్షించదని న్యాయ వ్యవహారాల నిపుణులు అంటున్నారు.
