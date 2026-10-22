అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పేరు మార్పు- నో చెప్పిన సుందర్ పిచాయ్- వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్!
సుందర్ పిచాయ్ చెప్పడంతోనే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పేరు మార్పు ఆలోచనను విరమించుకున్నట్లు యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పారు.
Published : October 22, 2026 at 10:22 PM IST
Trump Atlantic Ocean Name Change : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భౌగోళిక ప్రాంతాలు, రాష్ట్రాల పేర్ల మార్పుపై తరచుగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటారు. ఒక్కోసారి నేరుగా తనే కొత్త పేర్లను పెట్టేస్తుంటారు. ఇంకొన్ని మారుస్తా అంటారు. కొన్ని ప్రాంతాలకు తన పేర్లను కూడా సూచించారు. తాజాగా ఇదే పేర్ల మార్పు అంశంపై ట్రంప్ మరోసారి స్పందించారు. ఒక దశలో తాను అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పేరును మార్చాలని ఆలోచించినప్పటికీ, గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ సూచనతో ఆ ప్రతిపాదనను పక్కన పెట్టినట్లు వెల్లడించారు. మహాసముద్రం ఎన్నో దేశాలకు సంబంధించినది కావడంతో పేరు మార్చడం వివాదాలకు దారితీయొచ్చని పిచాయ్ తనతో చెప్పినట్లు తాజాగా ట్రంప్ వెల్లడించారు. దాంతో ఆ ఆలోచన విరమించుకున్నట్లు సౌత్ కరోలినాలో బుధవారం జరిగిన ఓ ర్యాలీలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గతంలో గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో పేరును గల్ఫ్ ఆఫ్ అమెరికాగా మార్చాలన్న తన నిర్ణయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ట్రంప్ ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఒక సరస్సు పేరును మార్చిన విషయాన్ని కూడా గుర్తుచేశారు. పేరు మార్పు విషయంలో తాను పెద్దగా పట్టించుకోనట్లు వ్యవహరించినప్పటికీ, చివరికి ఆ మార్పు జరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ తర్వాతే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పేరును కూడా మార్చాలన్న ఆలోచన వచ్చిందని, దీనితో సుందర్ పిచాయ్తో చర్చించినట్లు చెప్పారు. మహాసముద్రాల విషయంలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుందని పిచాయ్ చెప్పినట్లు ట్రంప్ వివరించారు. ఇక్కడ గూగుల్కు నాయకత్వం వహిస్తున్న సుందర్ పిచాయ్ను ట్రంప్ తెలివైన వ్యక్తిగా అభివర్ణించారు. ఇదే సమయంలో గూగుల్ కో ఫౌండర్ సెర్గీ బ్రిన్ పేరును కూడా ప్రస్తావించారు.
"నేను సుందర్ పిచాయ్తో మాట్లాడాను. ఆయన అద్బుతమైన మేధావి. నేను ఆయన్ని అడిగాను. 'సుందర్, నేను అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పేరు మార్చాలని ఆలోచిస్తున్నాను. దీన్ని నువ్వు హ్యాండిల్ చేయగలవా? అని. దానికి ఆయన సముద్రాలు చాలా దేశాల్ని కవర్ చేస్తాయి. కాబట్టి పేరు మార్చడం మంచిది కాదని, దాని వల్ల చాలా దేశాలు ఇబ్బంది పడతాయని చెప్పారు. అందుకే నా ఆలోచన విరమించుకున్నాను."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
నదుల పేర్లు కూడా మార్చాలనుకున్న ట్రంప్
అట్లాంటింగ్ మహాసముద్రంతో పాటు అమెరికాలోని కొన్ని నదుల పేర్లను కూడా మార్చాలన్న ఆలోచన తనకు వచ్చిందని ట్రంప్ చెప్పారు. హడ్సన్ నది, మిసిసిపీ నది పేర్లను ప్రస్తావించారు. 'మనకు ఒక సరస్సు ఉంది. ఒక గల్ఫ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక నది, ఒక మహాసముద్రం కూడా కావాలి.' అనే అర్థంలో ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అయితే హడ్సన్, మిసిసిపీ నదుల పేర్లను మార్చే విషయంలో ముందుకు వెళ్లబోనని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికోను గల్ఫ్ ఆఫ్ అమెరికాగా పిలవాలన్న ట్రంప్ నిర్ణయం అంతర్జాతీయంగా విపరీత చర్చకు దారితీసింది. ఇప్పుడు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, ఇంకా నదుల పేర్లను మార్పుపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు మళ్లీ ఈ అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చాయి.
ట్రంప్ ఈ సముద్రాలు, నదులతోనే ఆగిపోలేదు. న్యూ మెక్సికో రాష్ట్రం పేరు కూడా మార్చాలని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ చేసారు. ఆ రాష్ట్రం అమెరికాలో భాగమని, మెక్సికోలో భాగం కాదని పేర్కొంటూ 'మనం మెక్సికో కాదు- యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా' అని రాసుకొచ్చారు. ఈ పోస్ట్ చేయడానికి నెల ముందే న్యూ మెక్సికోను న్యూ అమెరికాగా చూపించే మ్యాప్స్ను కూడా ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
న్యూ మెక్సికో పేరుకు వందల ఏళ్ల చరిత్ర
ఇక న్యూ మెక్సికో అనే పేరు 1500ల కాలం నాటిది. స్పానిష్ వలసవాదులు ఈ ప్రాంతాన్ని 'న్యూవో మెక్సికో' అని పిలిచేవారు. అంటే అమెరికా, ఇప్పటి మెక్సికో స్వతంత్ర దేశాలుగా ఏర్పడకముందే ఈ ప్రాంతానికి ఆ పేరు వాడుకలోకి వచ్చింది. న్యూ మెక్సికో మొదట్లో అమెరికా అధీనంలోని భూభాగమే. 1912లో అమెరికాలో 47వ రాష్ట్రంగా అవతరించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే న్యూ మెక్సికో పేరును కూడా మార్చాలని ట్రంప్ ప్రతిపాదిస్తున్నారు.
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