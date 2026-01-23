ఇరాన్ దిశగా భారీ అమెరికా సైన్యం వెళ్తోందన్న ట్రంప్- వేలు ట్రిగ్గర్పైనే ఉందన్న ఇరాన్- ఏం జరగబోతోంది?
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు- ఇరాన్ దిశగా పెద్దసంఖ్యలో అమెరికా యుద్ధ నౌకలు -ప్రకటించిన ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్- యురేనియం శుద్ధిని మొదలుపెడితే దాడి తప్పదని హెచ్చరిక
Published : January 23, 2026 at 1:26 PM IST
Iran VS Usa : అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. పెద్దసంఖ్యలో అమెరికా యుద్ధ నౌకలు ఇరాన్ దిశగా కదులుతున్నాయని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వెల్లడించగా, తమ వేలు ట్రిగ్గర్పైనే ఉందని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్(ఐఆర్జీసీ) హెచ్చరించింది. ఇరాన్పై సైనిక చర్యను చేపట్టే ఆప్షన్ కూడా తమ ఎదుట ఉందని ట్రంప్ మొదటి నుంచే చెబుతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో ఇప్పుడు మరోసారి ఇరుదేశాలు పరస్పర హెచ్చరికలు చేసుకున్నాయి. దీంతో మళ్లీ అమెరికా - ఇరాన్, ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ జరుగుతుందనే ప్రచారానికి బలం చేకూరుతోంది.
ఇరాన్ వైపుగా పెద్దసంఖ్యలో మా యుద్ధనౌకలు : ట్రంప్
స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరమ్ (డబ్ల్యూఈఎఫ్) సదస్సుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హాజరయ్యారు. అక్కడి నుంచి అమెరికాకు బయలుదేరే ముందు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆయన కీలక వివరాలను వెల్లడించారు. చాలా యుద్ధ నౌకలపై పెద్దసంఖ్యలో అమెరికా సైన్యం గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఇరాన్ వైపుగా కదులుతున్నారని ట్రంప్ తెలిపారు. ఏమీ జరగకుండా ఆపడమే తనకు ఇష్టమని, తాము ఇరాన్ను చాలా నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనకారులను చంపడాన్ని ఇక ఆపాలని ఇరాన్ను మరోసారి ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాన్ని మళ్లీ మొదలుపెట్టాలనే ఆలోచనను కూడా పక్కనపెట్టాలని ఇరాన్కు ఆయన హితవు పలికారు. ఇరాన్ను కట్టడి చేయడానికే ఈ మోహరింపు తప్ప, సైనిక చర్య కోసం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ యురేనియం శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని ఇరాన్ మళ్లీ మొదలుపెడితే, అమెరికా తప్పక స్పందిస్తుందని ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్లోని ఏ ప్రదేశంలో యురేనియం శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినా, అక్కడికి వెళ్లి దాడి చేస్తామన్నారు. తన హెచ్చరికల తర్వాత దాదాపు 840 మంది నిరసనకారులను ఉరితీయడాన్ని ఇరాన్ ఆపిందన్నారు. ఒకవేళ ఆ నిరసనకారులను ఇరాన్ ఉరితీస్తే, మునుపెన్నడూ జరగనంత తీవ్రదాడిని ఇరాన్పై చేస్తామని ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసేలా తమ దాడి ఉంటుందన్నారు.
అమెరికా సైనిక స్థావరాల రక్షణ కోసమే
ట్రంప్ తాజా ప్రకటనను అమెరికా అధికార వర్గాలు సైతం ధ్రువీకరించాయి. యుద్ధ విమానాలతో కూడిన యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ యుద్ధ నౌక, పలు గైడెడ్ మిస్సైల్ డెస్ట్రాయర్లు త్వరలోనే పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోకి చేరుకుంటాయని వెల్లడించాయి. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఇప్పటికే ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాలు, సైనిక దళాల రక్షణ కోసం గల్ఫ్ సముద్ర జలాల్లో ఈ అదనపు గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను అమెరికా మోహరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ సైనిక ఘర్షణ మొదలైతే, ఇరాన్ క్షిపణి దాడుల నుంచి తమ సైనిక స్థావరాలకు రక్షణ కల్పించేందుకే ఈ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఈసారి దాడి చేస్తే తీవ్ర పర్యవసానాలు : ఇరాన్
అంతకుముందు అమెరికాకు ఇరాన్ కీలక హెచ్చరిక చేసింది. గల్ఫ్ సముద్ర జలాల్లో అమెరికా సైనిక మోహరింపులను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించింది. తమ వేలు ట్రిగ్గర్పైనే ఉందని ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ కమాండర్ మహ్మద్ పక్పౌర్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తప్పుడు అంచనాలతో ఇరాన్పై దాడులు చేస్తే తీవ్ర పర్యవసానాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు తెలుసుకోవాలన్నారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ నుంచి ఆదేశాలు అందిన మరుక్షణమే తాము శత్రువులపై విరుచుకుపడతామని తేల్చి చెప్పారు. మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో ఈసారి తాము సైనిక ఘర్షణకు సిద్ధంగా ఉన్నామని మహ్మద్ పక్పౌర్ తెలిపారు. ఈమేరకు మహ్మద్ పక్పౌర్ విడుదల చేసిన లిఖిత ప్రకటనను ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియాలో ప్రసారం చేశారు.
అమెరికా దాడి చేస్తే, మా ప్రతిదాడి ధర్మబద్ధమైందే
"ఈసారి మా దేశంపై అమెరికా దాడి చేస్తే ఊరుకోం. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఉన్న అన్ని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై దాడులు చేస్తాం. అమెరికా ప్రభావం కలిగిన అన్ని ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం. అమెరికా విషయంలో మా ప్రతిదాడిని ధర్మబద్ధమైందిగా, సక్రమమైందిగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. అమెరికా ఆచితూచి స్పందిస్తే మంచిది" అని ఇరాన్కు చెందిన హై ర్యాంకింగ్ మిలిటరీ అధికారి జనరల్ అలీ అబ్దుల్లాహీ ఆలియాబాదీ హెచ్చరించారు.
చనిపోయిన నిరసనకారుల్లో 2,427 మంది అమరులు : ఇరాన్
ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలపై తాజాగా బుధవారం రోజున ఇరాన్ సర్కారు అధికారిక వివరాలను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం నిరసనల్లో దాదాపు 3,117 మంది చనిపోయారు. నిరసనల్లో చనిపోయిన వారిలో 2,427 మంది అమరులు అని ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఫౌండేషన్ ఫర్ మార్టైర్స్ అండ్ వెటరన్స్ వెల్లడించింది. అమరుల కేటగిరీలో ఇరాన్ భద్రతా బలగాల సభ్యులు, అమాయక ప్రజలు ఉన్నారని తెలిపింది. చనిపోయిన మిగతవారంతా అమెరికా ప్రేరేపిత అల్లరి మూకలు అని స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ గురువారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. శాంతియుత నిరసనకారులకు, అమాయకుల రక్తాన్ని కళ్లజూసిన నిరసనకారులకు మధ్య చాలా తేడా ఉంటుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికాకు చెందిన హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ప్రకారం ఇరాన్ నిరసనల్లో 4,902 మంది చనిపోయారు. దాదాపు 26,541 మంది ఇరాన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.