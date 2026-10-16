ఇరాన్పై అణ్వాయుధాలు ప్రయోగించబోం- భూతల దాడి చేసే ఆలోచనే లేదు: ట్రంప్
ఇరాన్పై అణ్వాయుధాలను ప్రయోగించే ఆలోచన లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఆ దేశంలోకి అమెరికా సైనికులను పంపే ఉద్దేశం కూడా లేదన్నారు.
Published : October 16, 2026 at 11:47 AM IST
Trump Iran War : ఇరాన్పై అణ్వాయుధాలను ప్రయోగించబోమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఆ దేశంలోకి అమెరికా సైనికులను పంపే ఆలోచన కూడా లేదన్నారు. ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న ఘర్షణపై ఓ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మదర్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబ్స్ అణుబాంబు కాదని ట్రంప్ వివరించారు. అది అత్యంత శక్తిమంతమైన బాంబు మాత్రమేనని చెప్పారు. ఇరాన్పై తమ లక్ష్యాలను సాధించడానికి అణ్వాయుధాలను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఇరాన్లో అమెరికా సైనికులను దించి భూతల దాడులు చేసే అవకాశం ఉందా అని ప్రశ్నించగా, అలాంటి ఆలోచన తనకు లేదని ట్రంప్ బదులిచ్చారు.
అణ్వాయుధాల తగ్గింపుపైనా చర్చలు
అమెరికా అణ్వాయుధాల నిల్వలు, వాటి తగ్గింపుపై రష్యా, చైనాతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ప్రపంచంలో అమెరికా వద్ద అత్యధిక అణ్వాయుధ శక్తి ఉందని, ఆ తర్వాత రష్యా, చైనా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికా కంటే వెనుకబడి ఉన్న చైనా మరో ఐదేళ్లలో ఆ గ్యాప్ను తగ్గించే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. సాధ్యమైతే అణ్వాయుధాలను తగ్గించాలని కోరుకుంటున్నానని, ఆ విషయంలో రష్యాతో, చైనాతో చర్చలు జరుపుతున్నామని చెప్పారు.
ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని పొందకుండా అడ్డుకోవడమే తమ లక్ష్యమని ఆయన మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై ఇప్పటికే జరిపిన దాడుల్లో వాటిని ధ్వంసం చేసినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. పర్వతాల కింద లోతుగా ఉన్న అణు స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. 2017లో అఫ్గానిస్థాన్లో ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్రవాదుల స్థావరాలపై మదర్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబ్స్ను ప్రయోగించేందుకు ఆదేశించిన తొలి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ నిలిచారు. ఇప్పుడు అదే బాంబును ఇరాన్పై దాడుల కోసం ఉపయోగించే అవకాశాలపై చర్చ జరుగుతోంది. అయితే దాని వినియోగంపై తుది నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇప్పటివరకు సమాచారం లేదు.