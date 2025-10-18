రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ తగ్గించింది- తక్కువే కొంటోంది: ట్రంప్
పరువును కాపాడుకునే యత్నంలో ట్రంప్!
Published : October 18, 2025 at 8:49 AM IST
Trump On India Oil Imports : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పిన మాటలే మరోసారి చెప్పారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును భారత్ ఎంతో కొంత తగ్గించిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. మునుపటి కంటే తక్కువగానే రష్యా ఆయిల్ను భారత సర్కారు కొంటోందని, త్వరలోనే పూర్తిగా ఆ కొనుగోళ్లను ఆపుతుందన్నారు. రష్యా చమురును కొనడాన్ని ఆపమని హంగరీ దేశానికి కూడా చెప్పానని ట్రంప్ తెలిపారు. వాస్తవానికి హంగరీకి సముద్ర తీరమేదీ లేదని, భౌగోళికపరమైన అనివార్య పరిస్థితుల వల్ల ఆ దేశం రష్యా నుంచే చమురును కొనాల్సి వస్తోందన్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం కూడా ట్రంప్ ఇవే వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"రష్యా నుంచి చమురును కొనేది లేదని భారత ప్రధాని మోదీ నాకు హామీ ఇచ్చారు" అని అప్పట్లో చెప్పుకొచ్చారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యను గురువారం రోజు భారత్ ఖండించింది. దేశ ప్రజల ప్రయోజనాల ప్రకారమే ఇంధన వనరులను సమకూర్చుకుంటామని తేల్చి చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడిగా తన పరువును కాపాడుకునే యత్నంలో ట్రంప్ తాజా కామెంట్స్ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. శనివారం రోజు వాషింగ్టన్లోని వైట్హౌస్లో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీతో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరిగింది. ఈసందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ పైవ్యాఖ్యలు చేశారు.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని కూడా ఆపబోతున్నాను!
తాను 8 ప్రపంచ సైనిక ఘర్షణలను ఆపానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. రువాండా - కాంగో, భారత్ - పాక్ యుద్ధాలను ఆపిందీ తానేనన్నారు. అణ్వస్త్రాలు కలిగిన భారత్ - పాక్ లాంటి దేశాల సైనిక ఘర్షణను ఆపడం చాలా పెద్ద విషయమని ఆయన తెలిపారు. తన వల్లే ఆ రెండు దేశాల్లోని లక్షలాది మంది ప్రజల ప్రాణాలకు రక్షణ లభించిందని పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి చెప్పారన్నారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపాలనే తన ప్రయత్నాలు కూడా త్వరలోనే ఫలించబోతున్నాయని ట్రంప్ చెప్పారు. ఆ యుద్ధం సైతం ఆగబోతోందని, దీంతో తాను ఆపిన యుద్ధాల సంఖ్య 9కి చేరుతుందన్నారు.
పుతిన్కు ఫోన్ కాల్- జెలెన్స్కీతో భేటీ
ఇటీవలే రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో రెండున్నర గంటల పాటు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఫోన్కాల్లో మాట్లాడారు. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం రోజు జెలెన్స్కీతో ట్రంప్ భేటీ కావడం ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. పుతిన్తో ఫోన్ కాల్ అనంతరం ట్రంప్ కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు. త్వరలో హంగరీ రాజధాని బుడాపెస్ట్ నగరం వేదికగా పుతిన్తో తాను సమావేశం అవుతానని వెల్లడించారు. ఆ భేటీలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తానని ఆయన తెలిపారు. బుడాపెస్ట్ నగరంలో పుతిన్తో జరగబోయే సమావేశంలో ఏయే అంశాలను లేవనెత్తాలి ? ఉక్రెయిన్ డిమాండ్లు, షరతులు ఏమిటి ? రష్యా ఆక్రమించుకున్న ఉక్రెయిన్ ప్రాంతాల సంగతేంటి ? ఉక్రెయిన్ కోరుకుంటున్న భద్రతా హామీలు ఏమిటి ? అనే వాటిపై శనివారం జెలెన్స్కీతో ట్రంప్ చర్చించినట్లు సమాచారం.
గత అమెరికా ప్రభుత్వాలన్నీ యుద్ధాలను పెంచి పోషించాయి!
"గత అమెరికా ప్రభుత్వాలన్నీ యుద్ధాలను పెంచి పోషించాయి. కనీసం ఒక్క యుద్ధాన్ని కూడా అవి ఆపలేకపోయాయి. బుష్ సహా ఎంతోమంది అమెరికా అధ్యక్షులు యుద్ధాలను ఆరంభించిన వాళ్లు మాత్రమే. సైనిక ఘర్షణలను ఆపిన వాళ్లు కానే కాదు. కానీ నేను చాలా యుద్ధాలను ఆపాను. లక్షలాది మంది ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడాను. నేను తలచుకుంటే చాలా ఈజీగా యుద్ధాలను ఆపుతాను. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య జరుగుతున్న సైనిక ఘర్షణను కూడా వీలైనంత త్వరగా ఆపాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అయితే అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని నడపడం నా ప్రాథమిక బాధ్యత" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.