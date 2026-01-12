ETV Bharat / international

'నేనే వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని'- ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన

వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడినంటూ ట్రూత్​లో ప్రకటించిన ట్రంప్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 8:53 AM IST

Venezuela Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను తాను వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన తన సోషల్‌ మీడియా వేదిక ట్రూత్‌ సోషల్‌లో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టారు. ఈ పోస్ట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ట్రంప్ పోస్ట్ చేసిన ఫొటోను చూస్తే అది వికీపీడియా పేజీని పోలినట్లు ఉంది. అందులో ట్రంప్ అధికారిక ఫొటోతో పాటు "Acting President of Venezuela – Incumbent January 2026" అనే హోదా ఉంది.

మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా అడ్డుకట్ట పేరుతో!
అలాగే ఆయనను అమెరికా 45వ, 47వ అధ్యక్షుడిగా, 2025 జనవరి 20న బాధ్యతలు స్వీకరించినట్లు కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్ట్‌ అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. ఇటీవల అమెరికా – వెనెజువెలా మధ్య పరిస్థితులు తీవ్రంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా అడ్డుకట్ట పేరుతో అమెరికా వెనెజువెలాపై భారీ స్థాయి దాడులు చేపట్టింది. రాజధాని కారకాస్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు జరిపిన అమెరికా బలగాలు, వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోతో పాటు ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోర్స్‌ను అరెస్ట్ చేశాయి.

90 రోజుల పాటు తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా కొనసాగుతారని!
అనంతరం వారిని న్యూయార్క్‌కు తరలించి నార్కో టెర్రరిజం కేసుల్లో అభియోగాలు నమోదు చేశారు. ఈ పరిణామాల తర్వాత వెనెజువెలాలో రాజకీయ అనిశ్చితి నెలకొంది. దేశానికి తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌, చమురు శాఖ మంత్రి డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆమె 90 రోజుల పాటు తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా కొనసాగుతారని వెనెజువెలా రక్షణ మంత్రి ప్రకటించారు.

తప్పుడు వ్యక్తులు అధికారంలోకి వచ్చే ప్రమాదాన్ని!
ఇదిలా ఉండగా, వెనెజువెలా భవిష్యత్‌ పాలనపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "సురక్షితమైన, సరైన మార్పిడి జరిగే వరకు అమెరికానే వెనెజువెలాను నిర్వహిస్తుంది" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వెనెజువెలా ప్రజల ప్రయోజనాలు దెబ్బతినకుండా చూడాలంటే ఈ నిర్ణయం అవసరమని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. "తప్పుడు వ్యక్తులు అధికారంలోకి వచ్చే ప్రమాదాన్ని మేం తీసుకోలేం" అని కూడా ఆయన అన్నారు.

ప్రజల సంక్షేమం కోసమే వినియోగిస్తానని!
అలాగే వెనెజువెలా తాత్కాలిక ప్రభుత్వం అమెరికాకు 30 నుంచి 50 మిలియన్ బ్యారెళ్ల అధిక నాణ్యత గల చమురును అందజేస్తుందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ చమురును అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలకే విక్రయిస్తామని చెప్పారు. ఆ డబ్బును తానే నియంత్రిస్తానని, అమెరికా, వెనెజువెలా దేశాల ప్రజల సంక్షేమం కోసమే వినియోగిస్తానని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ ప్రణాళికను వెంటనే అమలు చేయాలని అమెరికా ఇంధన శాఖ మంత్రి క్రిస్ రైట్‌కు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు.

ట్రంప్ చేసిన పోస్ట్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశం
వెనెజువెలాలో పూర్తిస్థాయి అధ్యక్ష పదవి ఎవరి చేతికి వెళ్లాలన్న దానిపై కూడా గందరగోళం కొనసాగుతోంది. విపక్ష నేత, నోబెల్‌ అవార్డు గ్రహీత మచాడోకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తారనే ప్రచారం జరిగినప్పటికీ, ఆమెకు తగిన ప్రజాభిమానం లేదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కారణంగానే ఆమెకు అధికారాలు ఇవ్వడంపై ట్రంప్ ఆసక్తి చూపడం లేదని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా తానే వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడినంటూ ట్రంప్ చేసిన పోస్ట్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

