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'దక్షిణ కొరియాతో సైనిక విన్యాసాలు తగ్గించండి'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశం

అమెరికా, దక్షిణ కొరియా సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలపై ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- ఖర్చుతో పాటు ఉత్తర కొరియాకు తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్తున్నాయన్న ట్రంప్- ఇరాన్ అణ్వాయుధ నిరాయుధీకరణకు సహకరించేందుకు సియోల్ నిరాకరించిందని వ్యాఖ్య

Trump
Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2026 at 7:16 AM IST

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US South Korea Relations : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దక్షిణ కొరియాతో అమెరికా నిర్వహించనున్న సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను గణనీయంగా తగ్గించాలని రక్షణ శాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్‌ను ఆదేశించారు. ఆ సైనిక విన్యాసాలు భారీగా ఖర్చుతో కూడుకున్నవని, అంతేకాకుండా ఉత్తర కొరియాకు అనవసరంగా శత్రుత్వ సంకేతాలను పంపుతున్నాయని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం ఉత్తర కొరియా విషయంలో తనకు ఉన్న సంబంధాలను కూడా ఆ నిర్ణయానికి కారణంగా ప్రస్తావించారు.

దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే మ్యూంగ్‌తో ఇటీవల మాట్లాడినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధ కార్యక్రమాన్ని నిర్వీర్యం చేసే అమెరికా ప్రయత్నాలకు దక్షిణ కొరియా కూడా సహకరించాలని తాను కోరినట్లు చెప్పారు. అయితే అందుకు సియోల్ నిరాకరించిందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. 'ఇరాన్ అణ్వాయుధ నిరాయుధీకరణలో మాతో కలిసి పనిచేస్తారా?' అని తాను అడిగితే వద్దు' అని దక్షిణ కొరియా చెప్పిందని ట్రంప్ సామాజిక మాధ్యమ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

ఖర్చుతో పాటు శత్రుత్వ సంకేతాలు
దక్షిణ కొరియాతో నిర్వహించే సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలు చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నవని ట్రంప్ అన్నారు. అదే సమయంలో అవి ఉత్తర కొరియాకు పూర్తిగా అనుచితమైన, శత్రుత్వపూరిత సంకేతాన్ని పంపుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్‌తో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని.. తన అధ్యక్ష పదవీకాలంలో ఉత్తర కొరియా తమ పట్ల ఎలాంటి ముప్పు కలిగించలేదని, గౌరవప్రదంగా వ్యవహరిస్తోందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. సైనిక విన్యాసాలను పూర్తిగా రద్దు చేయడానికి ఇప్పటికే ఆలస్యమైందని ట్రంప్ తెలిపారు. అందుకే వాటిని గణనీయంగా తగ్గించాలని రక్షణ శాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్‌ను ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు.

'ఉల్చి ఫ్రీడమ్ షీల్డ్'
అమెరికా, దక్షిణ కొరియా బలగాలు ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే కీలక సైనిక విన్యాసాల్లో ఉల్చి ఫ్రీడమ్ షీల్డ్ ఒకటి. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 17 నుంచి 27 వరకు 11 రోజుల పాటు ఈ విన్యాసాలు జరగాల్సి ఉంది. ఇందులో సుమారు 18 వేల మంది దక్షిణ కొరియా సైనికులు పాల్గొనేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఉత్తర కొరియా నుంచి ఎదురయ్యే సైనిక ముప్పులను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం ఈ విన్యాసాల ప్రధాన ఉద్దేశం. అమెరికా, దక్షిణ కొరియా బలగాలు కలిసి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో సంయుక్తంగా ఎలా పనిచేయాలనే అంశాలపై శిక్షణ పొందనున్నాయి.

కచ్చితమైన లక్ష్యాలను ఛేదించడం, సైనిక బలగాల కదలికలు, నదులు లేదా నీటి మార్గాలను దాటడం, ముందుగానే నిల్వ ఉంచిన సైనిక సామగ్రి పంపిణీ వంటి అంశాలపై శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. అంతేకాదు డ్రోన్ల ముప్పు, జీపీఎస్ వ్యవస్థకు అంతరాయం, సైబర్ దాడులను ఎదుర్కొనే అంశాలపైనా ఈ విన్యాసాల్లో దృష్టి పెట్టనున్నారు. ఉత్తర కొరియా తన సైనిక సామర్థ్యాలను వేగంగా పెంచుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఈ శిక్షణను అమెరికా, దక్షిణ కొరియా కీలకంగా భావిస్తున్నాయి.

ఉత్తర కొరియా హెచ్చరిక
అమెరికా, దక్షిణ కొరియా సైనిక విన్యాసాలపై ఉత్తర కొరియా తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇవి దాడికి సన్నాహకంగా నిర్వహిస్తున్న యుద్ధ విన్యాసాలని ఆరోపించింది. ఆ డ్రిల్స్ వల్ల కొరియా ద్వీపకల్పంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరుగుతాయని హెచ్చరించింది. అమెరికా, దక్షిణ కొరియా సైనిక విన్యాసాలకు ముందు ఉత్తర కొరియా ఇలాంటి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడం సాధారణమే. అయితే ఈసారి పరిస్థితి మరింత సున్నితంగా మారింది. ఇటీవలే ఉత్తర కొరియా మళ్లీ బాలిస్టిక్ క్షిపణి పరీక్షలు ప్రారంభించింది. ఆగస్టు ప్రారంభంలో అమెరికా, దక్షిణ కొరియా, జపాన్ బలగాలు ఉత్తర కొరియా నుంచి స్వల్పదూర బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగాన్ని గుర్తించాయి. జూన్ చివరి తర్వాత ఉత్తర కొరియా చేపట్టిన తొలి బాలిస్టిక్ ఆయుధ పరీక్ష ఇదే. ఆ క్షిపణి ఉత్తర కొరియా తూర్పు తీరానికి సమీపంలోని సముద్ర జలాల్లో పడింది.

కిమ్‌తో ట్రంప్ సాన్నిహిత్యం
2019లో అమెరికా -ఉత్తర కొరియా మధ్య అణు చర్చలు విఫలమైనప్పటి నుంచి కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన అణు, క్షిపణి ఆయుధ సంపదను మరింత విస్తరించడంపై దృష్టి పెట్టారు. పెద్ద మొత్తంలో ఆయుధ సంపద ఉంటే భవిష్యత్తులో అమెరికాతో చర్చల సమయంలో మరిన్ని రాయితీలు పొందవచ్చని కిమ్ భావిస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ట్రంప్ తన తొలి అధ్యక్ష పదవీకాలంలో కిమ్‌తో మూడుసార్లు సమావేశమయ్యారు. ఉత్తర కొరియా అణు కార్యక్రమంపై చర్చించారు. చివరిసారిగా 2019లో ఇరుదేశాల నేతలు సమావేశమయ్యారు. రెండోసారి అధ్యక్షుడైన తర్వాత కూడా కిమ్‌తో చర్చలు కొనసాగించాలనే ఆసక్తిని ట్రంప్ పలుమార్లు వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా కిమ్‌తో కలిసి ఉన్న ఫొటోను ట్రంప్ సామాజిక మాధ్యమంలో పోస్టు చేశారు. ఇద్దరి మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దక్షిణ కొరియాతో సైనిక విన్యాసాలను తగ్గించాలంటూ ట్రంప్ ఆదేశించడం గమనార్హం.

గతంలోనూ ఇదే తరహా నిర్ణయం
ట్రంప్ గతంలో కూడా అమెరికా- దక్షిణ కొరియా సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను ప్రొవొకేటివ్​గా అభివర్ణించారు. 2018లో కిమ్‌తో సింగపూర్‌లో సమావేశమైన అనంతరం యుద్ధ విన్యాసాలను నిలిపివేస్తామని ప్రకటించారు. వాటిని నిర్వహించడం వల్ల భారీగా డబ్బు ఖర్చవుతోందని అప్పట్లో వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడు మరోసారి అదే తరహాలో సైనిక విన్యాసాలను తగ్గించాలని ఆదేశించడం అమెరికా-దక్షిణ కొరియా రక్షణ సంబంధాలపై చర్చకు దారితీసింది.

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US SOUTH KOREA JOINT EXERCIES
US ON SOUTH KOREA DRILSS
TRUMP KIM RELATIONS
US SOUTH KOREA RELATIONS

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