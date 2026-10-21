యుద్ధ ముగింపు కోసం రష్యాతో ఉక్రెయిన్ చర్చించాల్సిందే- లేదంటే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవ్ : ట్రంప్
రష్యాతో యుద్ధంలో ఉన్న ఉక్రెయిన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధానికి పరిష్కారం కనుక్కోవాల్సిన బాధ్యత కీవ్పైనే ఉందన్నారు.
Published : October 21, 2026 at 9:54 AM IST
Donald Trump On Ukraine Russia War : ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ రష్యాతో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి చర్చలకు కట్టుబడి ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. అలా చేయకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ఇరు దేశాల మధ్య సుదీర్ఘంగా కొనసాగుతున్న ఈ సంఘర్షణకు పరిష్కారం కనుగొనాల్సిన బాధ్యత ఉక్రెయిన్పైనే ఉందన్నారు. కీవ్కు అమెరికా అందిస్తున్న ఆర్థిక సహాయంపైనా ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా పన్ను చెల్లింపుదారుల సొమ్మును భారీగా ఉక్రెయిన్కు తరలిస్తున్నప్పటికీ, దానికి ప్రతిఫలంగా ఎలాంటి ప్రయోజనం లభించడం లేదని అన్నారు. పైగా అమెరికా పౌరులు దేశీయంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని విమర్శించారు. ఓవల్ ఆఫీసులో విలేకరులతో ఈ మేరకు ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.