విదేశీ ఉద్యోగుల అవసరం అమెరికాకు ఉంది: డొనాల్డ్​ ట్రంప్​

యూఎస్​లోని కంపెనీల్లో బిలియన్​ డాలర్లు పెట్టుబడులు పెట్టే వారిని అనుమతించకపోతే విజయం సాధించలేం: డొనాల్డ్​ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 2:31 PM IST

Trump On H1b Visa: అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ అధికారం చేపట్టినప్పటినుంచి వలసలపై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ వస్తున్నారు. అందులో హెచ్​1బీ వీసా ఫీజును పెంచడం చాలా మందిలో గందరగోళాన్ని తలపించింది. అయితే తాజాగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విదేశీ ఉద్యోగుల అవసరం అమెరికాకు ఉందని హెచ్​1బీ వీసా ఉద్యోగులను ఉద్దేశిస్తూ మాట్టాడారు. విదేశీ వృత్తి నిపుణులు వేలాది మందిని తమతో తీసుకురావాలని, వారిని స్వాగతిస్తానని ట్రంప్​ తెలిపారు. యూఎస్​లోని కంపెనీల్లో బిలియన్​ డాలర్ల కొద్దీ పెట్టుబడులు పెట్టే వారిని అనుమతించకపోతే తాము విజయం సాధించలేమని డొనాల్డ్​ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. విదేశీ ఉద్యోగులు అమెరికన్లకు నైపుణ్యాలు నేర్పించి తిరిగి స్వదేశాలకు వెళ్లొచ్చన్నారు. అధిక నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీ ఉద్యోగుల అవసరం యూఎస్​కు చాలా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయం మాగా సభ్యులకు అర్థం కాలేదంటూ ట్రంప్​ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా- సౌదీ పెట్టుడుల ఫోరమ్​లో ట్రంప్ ఈ మేరకు​ వ్యాఖ్యానించారు.

అమెరికాలో చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ప్లాంట్లను నిర్మించనున్నట్లు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ పేర్కొన్నారు. అవి దేశ ఆర్థికవృద్ధికి దోహదపడుతాయని తెలిపారు. ప్లాంట్లలో పనిచేసేందుకు నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీయులను తీసుకురావాల్సి ఉంటుందని, వారు అమెరికన్లకు కూడా నైపుణ్యాయలను నేర్పించాలని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండాగ అంతకుముందు హెచ్​1బీ వీసా ఫీజును లక్ష డాలర్లకు పెంచుతున్నట్లు ట్రంప్​ చేసిన ప్రకటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. మొన్నటివరకు విదేశీ వృత్తి నిపుణుల కారణంగా అమెరికన్లకు ఉద్యోగావకాశాలు దొరకడం లేదని వాదించిన ట్రంప్ తాజాగా ఆ విషయంపై తన స్వరం మార్చారు.

అమెరికన్లకు శిక్షణ ఇవ్వాలి: అగ్రరాజ్య ఆర్థికశాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్
అంతకుముందు అగ్రరాజ్య ఆర్థికశాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ కూడా హెచ్‌1బీ వీసాకు సంబంధించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికన్లకు శిక్షణ ఇప్పించేందుకే హెచ్‌1బీ ఉద్యోగాలని అన్నారు. 'అమెరికన్లకు శిక్షణ ఇవ్వండి, తరువాత తిరిగి వెళ్లిపోండి. ఉద్యోగాలను పూర్తిగా అమెరికన్లే తీసుకొంటారు' అనేదే వీసా విషయంలో ట్రంప్ కొత్త విధానమని వెల్లడించారు. విదేశీ కార్మికులపై దీర్ఘకాలికంగా ఆధారపడకుండా, అధిక నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగాలు పొందేలా అమెరికన్లకు శిక్షణ ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. అందుకోసం నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీ కార్మికులను తాత్కాలికంగా అమెరికాకు తీసుకురావడమే ఈ కొత్త విధానమని బెసెంట్ అన్నారు.

అమెరికాలో తయారీ రంగాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ కోసం చేస్తోన్న ప్రయత్నమని బెసెంట్​ అభివర్ణించారు. 'రాత్రికి రాత్రే నౌకల్లో వస్తువులు ఎగుమతి అవుతాయని తాము చెప్పడం లేదని, మేం సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమను అమెరికాకు తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నామని తెలిపారు. ఆరిజోనాలో అందుకు తగ్గ సౌకర్యాలు ఉంటాయని, అందుకే అమెరికా కార్మికులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి కొన్నేళ్ల కోసం విదేశీ శ్రామికశక్తిని రప్పించడమే అధ్యక్షుడి ఉద్దేశమని తాను భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ హెచ్‌1బీ వీసా సంస్కరణలపై స్వరం మార్చిన నేపథ్యంలో ఈ స్పందనలు వచ్చాయి. తమ శ్రామిక శక్తిలో కీలక స్థానాలను భర్తీ చేయడానికి ప్రత్యేక నిపుణులైన విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకోవడం అవసరమేనని తెలిపారు.

