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హర్మూజ్​ తెరిస్తే చాలు- అణు ఒప్పందం లేకుండానే ఇరాన్​తో డీల్​కు ట్రంప్ సిద్ధం : ది వాల్‌ స్ట్రీట్‌ కథనం

అణు ఒప్పందం లేకుండానే ఇరాన్‌తో ఘర్షణకు ముగింపు పలికే యోచనలో ట్రంప్‌- హర్మూజ్​ పునఃప్రారంభానికే ప్రాధాన్యత- చమురు ధరలు, మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఒత్తిడిలో ట్రంప్‌ సర్కారు

US Iran Nuclear Deal
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (AP File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 7:59 AM IST

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US Iran Nuclear Deal : ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న సైనిక ఘర్షణకు ముగింపు పలికేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని అన్వేషిస్తున్నట్లు సమాచారం. హర్మూజ్‌ జలసంధి పూర్తిగా తిరిగి తెరుచుకుంటే, ఇరాన్‌తో అధికారిక అణు ఒప్పందం కుదరకపోయినా, సైనిక చర్యల నుంచి వైదొలిగి విజయం సాధించినట్లు ప్రకటించే అవకాశాన్ని ట్రంప్‌ పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ది వాల్‌ స్ట్రీట్‌ జర్నల్‌ కథనం వెల్లడించింది.

ట్రంప్‌ గత కొన్ని వారాలుగా ఈ వ్యూహానికి సంబంధించిన మార్గాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. అణు అంశంపై అధికారిక ఒప్పందం సాధించకుండానే సైనిక చర్యలను ముగించే అవకాశంపై ఆయన సీనియర్‌ అధికారులతో చర్చించినట్లు కథనం పేర్కొంది. అయితే దీనికి ప్రధాన అడ్డంకిగా ఇరాన్‌ విధిస్తున్న కఠినమైన షరతులు మారాయి. హర్మూజ్‌ జలసంధిలో రాకపోకలను పూర్తిగా పునరుద్ధరించాలంటే, అమెరికా నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని ఎత్తివేయాలని, ప్రాంతం నుంచి అమెరికా సైనిక బలగాలను ఉపసంహరించుకోవాలని ఇరాన్‌ కోరుతోంది. అంతేకాక అన్ని ఆంక్షలను తొలగించడం, విదేశాల్లో స్తంభింపజేసిన ఇరాన్‌ ఆస్తులను విడుదల చేయడం, యుద్ధ నష్టపరిహారం చెల్లించడం వంటి డిమాండ్లను కూడా టెహ్రాన్‌ ముందుకు తెచ్చినట్లు సమాచారం.

అమెరికాకు ఆర్థిక, రాజకీయ ఒత్తిడి
ఇరాన్‌తో ఘర్షణను త్వరగా ముగించాలన్న ఆలోచన వెనుక అమెరికా దేశీయ రాజకీయాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. యుద్ధానికి ముందు స్థాయితో పోలిస్తే అమెరికాలో పెట్రోల్‌ ధరలు అధికంగా ఉన్నాయి. రానున్న మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఇంధన ధరల పెరుగుదల ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సైనిక చర్య ద్వారా అమెరికా లక్ష్యాలు సాధించామని ప్రజలకు చెప్పేందుకు అనువైన పరిష్కారం కోసం ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇటీవల ట్రంప్‌, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత చేపట్టే అతిపెద్ద సైనిక దాడికి సిద్ధమయ్యానని, అయితే మిత్రదేశాల సూచనతో వెనక్కి తగ్గినట్లు చెప్పారు. ఇరాన్‌తో ఒప్పందం త్వరలోనే కుదరవచ్చని కూడా ప్రకటించారు.

విజయం సాధించామనే ట్రంప్‌ సంకేతాలు
అణు ఒప్పందం లేకపోయినా అమెరికా విజయం సాధించినట్లు ప్రకటించేందుకు ట్రంప్‌ సిద్ధమవుతున్నారనే సంకేతాలు ఇటీవల కనిపించాయి. ఇరాన్‌ యుద్ధంలో ట్రంప్‌ గెలిచారంటూ ప్రచురితమైన కథనాన్ని ఆయన సామాజిక మాధ్యమంలో పంచుకున్నారు. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ మాత్రం ఇరాన్‌పై ఒత్తిడి కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. దీర్ఘకాలికంగా ఇరు దేశాల సంబంధాల్లో మార్పులు తీసుకురావడమే లక్ష్యమని, అదే సమయంలో మధ్యప్రాచ్యం నుంచి మరింత చమురు, గ్యాస్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం ద్వారా అమెరికాలో ఇంధన ధరలను తగ్గించేందుకు ప్రయత్నిస్తామని తెలిపారు.

ఆస్తులు, ఆంక్షలే అసలు సమస్య
ఇరాన్‌ డిమాండ్లలో ఆర్థిక అంశాలు అమెరికాకు పెద్ద సవాలుగా మారాయి. యుద్ధ నష్టపరిహారంతో పాటు విదేశాల్లో నిలిపివేసిన ఆస్తులను విడుదల చేయాలని టెహ్రాన్‌ పట్టుబడుతోంది. అమెరికా మాత్రం ఇరాన్‌కు నేరుగా నిధులు అందించేందుకు సిద్ధంగా లేదని గతంలో స్పష్టం చేసింది. అయితే కొన్ని ఇరాన్‌ ఆస్తులను నిర్దిష్ట షరతులతో విడుదల చేయకపోతే ఒప్పందం సాధ్యం కాకపోవచ్చని అమెరికా అధికారులు భావిస్తున్నట్లు ది వాల్‌ స్ట్రీట్‌ జర్నల్‌ పేర్కొంది. ఇరాన్‌ చమురు ఎగుమతులపై ఆంక్షల సడలింపు కూడా కీలక అంశంగా మారనుంది.

ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు హర్మూజ్‌ అత్యంత కీలకమైన మార్గం. ఈ ప్రాంతంలో నౌకల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లలో తీవ్ర అస్థిరత నెలకొంది. క్షిపణులు, డ్రోన్ల సాయంతో ఈ సన్నని సముద్ర మార్గంలో రాకపోకలను అడ్డుకునే సామర్థ్యం ఇరాన్‌కు ఉండటం ఆ దేశానికి చర్చల్లో గణనీయమైన పైచేయిని అందిస్తోంది. ఫలితంగా ప్రపంచ వాణిజ్య నౌకాయానంపై ప్రభావం పడటంతో పాటు ఇంధన ధరల్లోనూ హెచ్చుతగ్గులు వస్తున్నాయి.

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