ట్రంప్ కుమారుడి పెళ్లికి పుతిన్ ఫ్రెండ్ నిధులు- ప్రైవేట్ దీవులో వేడుకలకు లక్షల డాలర్లు ఖర్చు!
మేలో బహామాస్లో జరిగిన వివాహ వేడుకలకు ఉమర్ క్రెమ్లెవ్ ఆర్థిక సాయం- రెండు ప్రైవేట్ దీవుల అద్దె, బాణసంచా సహా ఖర్చులు భరించినట్లు నివేదిక- క్రెమ్లెవ్ను 'ప్రియమైన స్నేహితుడు'గా పేర్కొన్న బెట్టినా ట్రంప్
Published : September 15, 2026 at 9:37 AM IST
Trump Jr Wife On Russian Oligarch : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ వివాహ వేడుకకు రష్యా కుబేరుడు ఉమర్ క్రెమ్లెవ్ కొంతమేర నిధులు సమకూర్చినట్లు ఆయన భార్య బెట్టినా ట్రంప్ ధ్రువీకరించారు. మేలో బహామాస్లో జరిగిన వివాహ వారాంతపు వేడుకలకు క్రెమ్లెవ్ ఆర్థిక సాయం చేసినట్లు సోమవారం సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్న వ్యక్తిగా క్రెమ్లెవ్ పేరు ఉంది. బెట్టినా ట్రంప్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో దంపతుల తరఫున ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అందులో క్రెమ్లెవ్ను తమ 'ప్రియమైన స్నేహితుడు'గా పేర్కొన్నారు. తమ వివాహం తర్వాత రెండు రాత్రుల పాటు జరిగిన వేడుకలను ఆయన ఎంతో ఉదారంగా నిర్వహించారని తెలిపారు.
'అది పెళ్లి కానుక మాత్రమే'
క్రెమ్లెవ్ అందించిన ఆర్థిక సాయాన్ని బెట్టినా ట్రంప్ ఒక ప్రత్యేకమైన వివాహ కానుకగా అభివర్ణించారు. స్నేహితుడి నుంచి లభించిన అసాధారణమైన ఉదారమైన వివాహ కానుకకు అప్పుడూ, ఇప్పుడూ ఎంతో కృతజ్ఞతతో ఉన్నామని ఆమె తెలిపారు. ఒక వ్యక్తి ఎవరు? వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? అనే అంశాల ఆధారంగా ఇలాంటి వ్యక్తిగతమైన, సంతోషకరమైన విషయాన్ని రాజకీయ కోణంలో చూడటం దురదృష్టకరమని బెట్టినా పేర్కొన్నారు. స్నేహానికి రాజకీయ ఉద్దేశం ఉండాల్సిన అవసరం లేదని, ఉదారత వెనుక తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక అజెండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. కొన్నిసార్లు పెళ్లి కానుక కేవలం పెళ్లి కానుక మాత్రమేనని ఆమె అన్నారు.
భారీగా ఖర్చు చేసినట్లు నివేదిక
పరిశోధనాత్మక వెబ్సైట్ ప్రోపబ్లికా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బహామాస్లో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన వివాహ వేడుకల కోసం క్రెమ్లెవ్ భారీగా ఖర్చు చేశారు. రెండు ప్రైవేట్ దీవుల్లో ఒకదానిని అద్దెకు తీసుకోవడం, బాణసంచా ప్రదర్శనతో పాటు పెళ్లికి సంబంధించిన పలు ఖర్చుల కోసం లక్షల డాలర్లు చెల్లించినట్లు ఆ సంస్థ నివేదించింది. ట్రంప్ జూనియర్, బెట్టినా అండర్సన్ల వివాహం మేలో జరిగింది. అయితే ఈ వేడుకను ముందుగానే పెళ్లి కార్యక్రమంగా నిర్ణయించలేదని బెట్టినా వివరించారు. మొదట స్నేహితులతో సరదాగా గడిపేందుకు ఆ వారాంతాన్ని ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నామని తెలిపారు. అసలు పెళ్లి ప్రణాళికల్లో మార్పులు రావడంతో, ఆ కార్యక్రమానికి ముందే పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పారు. అనంతరం ముందే ప్లాన్ చేసుకున్న వారాంతానికి నూతన వధూవరులుగా హాజరైనట్లు వివరించారు.
కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో అసలు వివాహం
ట్రంప్ జూనియర్తో తన అసలు వివాహం కేవలం కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలోనే జరిగినట్లు బెట్టినా తెలిపారు. అనంతరం స్నేహితులతో కలిసి జరుపుకున్న వేడుకలకు క్రెమ్లెవ్ సహకరించినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ వివాహ వేడుకకు రష్యాతో సంబంధాలు ఉన్న వ్యక్తి నిధులు సమకూర్చడంపై వివాదం నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఆమె వివరణ ఇచ్చారు. స్నేహం, వ్యక్తిగత సంబంధాలను రాజకీయ అంశాలతో ముడిపెట్టడం సరికాదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
ఎవరీ ఉమర్ క్రెమ్లెవ్?
రష్యాకు చెందిన ఉమర్ క్రెమ్లెవ్ అంతర్జాతీయ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్కు అధిపతిగా ఉన్నారు. ఆయనకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. అంతర్జాతీయ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, క్రెమ్లెవ్ను ఇటీవల పుతిన్ 'ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్' పురస్కారంతో సత్కరించారు. అలాగే చైనా ప్రభుత్వ మీడియాను ఉటంకిస్తూ వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, రష్యా ప్రతినిధి బృందంలో భాగంగా క్రెమ్లెవ్ పుతిన్తో కలిసి చైనాకు వెళ్లారు. అయితే క్రెమ్లెవ్ నుంచి ఈ బహుమతి అందిన సమయంలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చేందుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ, అప్పటికి అది ఫలించలేదు. ఇలాంటి సమయంలో ట్రంప్ కుటుంబ సభ్యుడి వివాహ వేడుకలకు రష్యాకు చెందిన ప్రముఖ వ్యక్తి ఆర్థిక సహకారం అందించడం చర్చకు దారితీసింది.
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