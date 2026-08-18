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మొన్ననే జ్ఞానేశ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు- ఇకపై USలో అందరికీ ఫొటో ID ఉండాల్సిందే: ట్రంప్

అమెరికా ఎన్నికల్లో తప్పనిసరి ఫొటో ఐడీ అవసరమన్న ట్రంప్‌- భారత్‌లో ఓటర్లకు చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు కార్డు ఉందని వ్యాఖ్య- భారత్‌ ఎన్నికల్లో పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ వినియోగం 1 శాతంలోపేనని వెల్లడి

Trump On India Election Process
భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 7:08 AM IST

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Trump On India Election Process : అమెరికా ఎన్నికల విధానంలో మార్పులు తీసుకురావాలన్న తన వాదనకు మద్దతుగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి భారత్‌ ఎన్నికల వ్యవస్థను ప్రస్తావించారు. అమెరికాలో ఓటు హక్కు వినియోగించే ప్రతి ఒక్కరికీ తప్పనిసరిగా ఫొటో గుర్తింపు కార్డు ఉండాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు సేఫ్‌గార్డ్‌ అమెరికన్‌ వోటర్‌ ఎలిజిబిలిటీ (SAVE) అమెరికా యాక్ట్​ను ఆమోదించాలని కాంగ్రెస్‌ను కోరారు.

తాజాగా ట్రూత్‌ సోషల్‌లో చేసిన పోస్టులో ట్రంప్‌ భారత్‌ ఎన్నికల తీరును ప్రస్తావించారు. ఈ నెల ప్రారంభంలో భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ తమ పరిపాలనను ఉద్దేశించి అమెరికాలో చెల్లుబాటు అయ్యే ఫొటో ఐడీ లేకుండా ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహిస్తారని ప్రశ్నించినట్లు ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యను ఆధారంగా చేసుకుని అమెరికాలోనూ ఓటర్ల గుర్తింపు విషయంలో కఠిన నిబంధనలు అవసరమని ఆయన వాదించారు.

భారత్‌ ఎన్నికలను ప్రస్తావిస్తూ!
భారత్‌లో జరిగిన గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 64.6 కోట్ల మంది ఓటర్లు పాల్గొన్నారని ట్రంప్‌ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. వారిలో ఒక శాతానికంటే తక్కువ మంది మాత్రమే పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ద్వారా ఓటు వేశారని తెలిపారు. ప్రతి ఓటరుకు చెల్లుబాటు అయ్యే ఫొటో గుర్తింపు పత్రం తప్పనిసరిగా ఉందని ఆయన అన్నారు. భారత్‌లో అమలవుతున్న ఓటర్‌ గుర్తింపు విధానాన్ని అమెరికా ఎన్నికలతో పోల్చుతూ అక్కడ కూడా ఇలాంటి నిబంధనలు అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రంప్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. 'మనం SAVE అమెరికా యాక్ట్‌ను ఇప్పుడు ఆమోదించాలి' అని ట్రంప్‌ తన పోస్టులో పిలుపునిచ్చారు. ఆ తర్వాత ట్రంప్​ పోస్ట్​ను భారత్​లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ రీట్వీట్ చేశారు. "అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పింది అక్షరాలా నిజం! భారత్​లో జరిగిన గత ఎన్నికలలో 646 మిలియన్ల ఓటర్లలో, ప్రతి ఒక్కరికీ ఐడీ అవసరమైంది. కాంగ్రెస్ 'సేవ్ అమెరికా యాక్ట్'ను ఆమోదించాలి" అని కోరారు.

ఏమిటీ SAVE అమెరికా యాక్ట్‌?
అమెరికా ఎన్నికల్లో ఓటు నమోదు చేసుకునే సమయంలో పౌరసత్వానికి సంబంధించిన ఆధారాలను సమర్పించడాన్ని తప్పనిసరి చేయడం ఈ బిల్లు ప్రధాన ఉద్దేశాల్లో ఒకటి. అలాగే ఫెడరల్‌ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే సమయంలో చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు పత్రాన్ని చూపించాల్సిన నిబంధనను దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని ప్రతిపాదిస్తోంది. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన అనేక నిబంధనలు రాష్ట్రాలవారీగా మారుతుంటాయి. ఓటర్‌ గుర్తింపు, ఓటు నమోదు, పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ వంటి అంశాల్లోనూ రాష్ట్రాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఒకే విధమైన కఠిన నిబంధనలు తీసుకురావాలని ట్రంప్‌ కోరుతున్నారు.

పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌పైనా ఆంక్షలు
SAVE అమెరికా యాక్ట్‌లో పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ వినియోగంపై కూడా పరిమితులు ప్రతిపాదించారు. అనారోగ్యం, వైకల్యం, సైనిక సేవ, ప్రయాణం వంటి నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మెయిల్‌ ద్వారా ఓటు వేసే అవకాశం ఉండేలా నిబంధనలు తీసుకురావాలని ప్రతిపాదనలో ఉంది. అలాగే ఓటర్ల జాబితాల్లో అమెరికా పౌరులు కాని వ్యక్తుల పేర్లు ఉంటే వాటిని తొలగించేందుకు రాష్ట్రాలను ఆదేశించే నిబంధనలను కూడా బిల్లులో చేర్చారు. 'అమెరికాలో ఓటు నమోదు చేసుకోవాలంటే మీరు అమెరికా పౌరులై ఉండాలి' అని వైట్‌హౌస్‌ స్పష్టం చేసింది.

భారత్‌, బ్రెజిల్‌తో పోలిక
అమెరికా ఎన్నికల విధానాన్ని ఇతర దేశాలతో పోల్చిన వైట్‌హౌస్‌, భారత్‌, బ్రెజిల్‌ దేశాల్లో ఓటర్‌ గుర్తింపును బయోమెట్రిక్‌ డేటాబేస్‌తో అనుసంధానం చేసినట్లు పేర్కొంది. దీనికి భిన్నంగా అమెరికాలో పౌరసత్వానికి సంబంధించి స్వీయ ధ్రువీకరణపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నట్లు తెలిపింది. అమెరికా ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు అవకాశం లేకుండా చూడాలంటే ఓటర్‌ అర్హతను మరింత కఠినంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రంప్‌ పరిపాలన చెబుతోంది. 'అమెరికా ఎన్నికలను నిర్ణయించాల్సింది అమెరికా పౌరులు మాత్రమే' అన్నది వైట్‌హౌస్‌ ప్రధాన వాదన.

కాంగ్రెస్‌లో ఏకాభిప్రాయం కరవు
SAVE అమెరికా యాక్ట్‌ను ట్రంప్‌ బలంగా సమర్థిస్తున్నప్పటికీ ఆ అంశంపై అమెరికా కాంగ్రెస్‌లో ఏకాభిప్రాయం లేదు. డెమోక్రాట్లతో పాటు కొందరు రిపబ్లికన్లు కూడా ప్రతిపాదనలోని కొన్ని నిబంధనలపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓటర్‌ ఐడీ, పౌరసత్వ రుజువు, పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ వంటి అంశాలపై అమెరికాలో చాలాకాలంగా రాజకీయ చర్చ కొనసాగుతోంది. ఈ బిల్లును జనవరి 29న కాంగ్రెస్‌లో ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఈ నెల ప్రారంభంలో అమెరికా సెనేట్‌ ఐదు వారాల విరామానికి వెళ్లే సమయానికి బిల్లు ఆమోదానికి సంబంధించి ఎలాంటి స్పష్టమైన ముందడుగు పడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి భారత్‌ ఎన్నికల విధానాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ట్రంప్‌ తన ప్రతిపాదనకు మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నం చేశారు.

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