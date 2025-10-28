మూడోసారి పోటీచేయనున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్? అమెరికా అధ్యక్షుడి పరోక్ష వ్యాఖ్యలు
మూడోసారి అధ్యక్ష పదవికి పోటీ సంకేతాలిచ్చిన ట్రంప్
Published : October 28, 2025 at 8:46 AM IST
Trump US Presidential Elections : రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించారు. తనశైలిలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఇప్పటికే రాజకీయ రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారిన ట్రంప్, ఇప్పుడు మూడోసారి అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసేందుకు సంకేతాలిచ్చారు.
అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారం రెండు సార్లు మాత్రమే అధ్యక్ష పదవికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మూడోసారి పోటీ చేయాలనే ఆలోచనకు మార్గాలు ఉన్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. మలేసియా పర్యటన అనంతరం టోక్యో వెళ్తుండగా ఎయిర్ఫోర్స్వన్లో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, "2028లో మూడోసారి పోటీ చేయమని స్టీవ్ బానన్ సూచించారు. నేను దానిని ఇష్టపడతాను. నా వద్ద అత్యుత్తమ రికార్డులు ఉన్నాయి" అని అన్నారు. అయితే వెంటనే దాని గురించి నేను ఇంకా సీరియస్గా ఆలోచించలేదని స్పష్టం చేశారు.
"ఉపాధ్యక్ష పదవికి ఆసక్తి లేదు"
2028లో ఉపాధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేయాలన్న ప్రశ్నపై ట్రంప్ సూటిగా స్పందించారు. "అది చాలా క్యూట్ ఆలోచన. కానీ ప్రజలు దీన్ని ఇష్టపడరని నాకు తెలుసు. నాకు కూడా ఆ పదవి ఆసక్తికరం కాదు" అని అన్నారు. ఉపాధ్యక్షుడిగా పోటీ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, తాను అలా చేయదలచుకోలేదని స్పష్టం చేశారు.
పేర్లు వెల్లడించిన ట్రంప్
రిపబ్లికన్ పార్టీలో తన తరువాత నాయకత్వ బాధ్యతలు తీసుకునే వారిపై కూడా ట్రంప్ సూచనలు చేశారు. "మా వద్ద గొప్ప నాయకులు ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు ఇక్కడే ఉన్నారు" అంటూ తన పక్కన ఉన్న విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో వైపు చూపించారు. ఆయనతోపాటు ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కూడా బలమైన నాయకత్వం కలవారని ట్రంప్ ప్రశంసించారు. "జేడీ అద్భుతమైన నాయకుడు. ఈ ఇద్దరిపై ఎవ్వరూ పోటీ చేయాలనుకోరని నేను అనుకుంటున్నాను" అని పేర్కొన్నారు.
స్టీవ్ బానన్ వ్యాఖ్యలపై స్పందన
మాజీ వైట్ హౌస్ వ్యూహకర్త స్టీవ్ బానన్ ఇటీవల తన పోడ్కాస్ట్లో ట్రంప్ మూడోసారి పోటీ చేసేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆ అంచనాలకు మరింత బలం చేకూర్చాయి. అయితే అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏ అధ్యక్షుడైనా రెండు సార్లు మాత్రమే పదవిలో ఉండగలరు. దీనికి మినహాయింపు లేదు. అందుకే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చట్టపరమైన చర్చలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.
ఆసియా పర్యటనలో ట్రంప్
ఇక ట్రంప్ ప్రస్తుతం ఆసియా పర్యటనలో ఉన్నారు. మలేసియా పర్యటనను ముగించుకుని జపాన్ చేరుకున్నారు. మలేసియాలో జరిగిన ఆసియాన్ సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయన పలు కీలక ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశారు. థాయ్లాండ్- కాంబోడియా దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదరడం ఈ పర్యటనలో ప్రధాన ఘట్టంగా నిలిచింది. కౌలాలంపూర్ నుంచి బయలుదేరే ముందు ట్రంప్ మలేసియా ప్రజలకు అభివాదం చేసి, "ఇక్కడ గడిపిన సమయం అద్భుతంగా ఉంది. గొప్ప వాణిజ్య ఒప్పందాలు, అరుదైన ఖనిజాల ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ముఖ్యంగా థాయ్లాండ్, కాంబోడియా శాంతి ఒప్పందం సంతకం కావడం గొప్ప ఘట్టం. మిలియన్ల మంది ప్రాణాలు రక్షించబడ్డాయి. ఇది నా జీవితంలోని గర్వకారణమైన క్షణం" అంటూ తన ట్రూత్ సోషల్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు.
