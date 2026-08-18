ETV Bharat / international

'ఇక హర్మూజ్ జలసంధి​ అమెరికాలో భాగం'- డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ ప్రకటన

హర్మూజ్​ జలసంధిని అమెరికా మ్యాప్​లో చూపుతూ ఫొటో షేర్ చేసిన ట్రంప్​- ఆ జలసంధి తమ నియంత్రణలో ఉంటుందని స్పష్టం

Trump
Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Strait Of Hormuz : ఇరాన్​తో కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం గడువు ముగిసిన నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మంగళవారం​ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్​లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో 'అమెరికా కొత్త భూభాగం హర్మూజ్' అని పేర్కొంటూ ఓ మ్యాప్‌ను ఉంచారు. ఆ మ్యాప్‌లో హర్మూజ్‌ జలసంధిని ఓ రౌండ్‌తో మార్క్ చేసినట్టు ఉంది. హర్మూజ్‌ జలసంధిపై పూర్తిగా నియంత్రణ తమకే ఉందని ట్రంప్‌ ఇన్నాళ్లూ వాదిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ట్రూత్‌ సోషల్‌ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.

ఇరాన్​ యూఎస్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందాన్ని మళ్లీ పొడిగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా? అని ఓ సమావేశంలో విలేకరులు ప్రశ్నించగా, ట్రంప్​ తల అడ్డంగా ఊపారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్​తో ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద అమెరికా నౌకాదళం దిగ్బంధనం పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగుతోందని అన్నారు. "హర్మూజ్ ప్రస్తుతం తెరిచే ఉంది. అది పనిచేస్తోంది. ఆ జలమార్గంలోని వాటర్ మైన్స్​ను తొలగించడం లేదా పేల్చివేయడం జరిగింది. ఈ చర్యల వల్ల ప్రస్తుతం చమురు ధరలు తగ్గుతున్నాయి. ఇక ముందు కూడా తగ్గుతూనే ఉంటాయి" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్​ అణుకార్యక్రమాన్ని సాగనీయమని ట్రంప్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. "వారిని అణ్వాయుధాలు తయారు చేయనివ్వం. గతంలో మేము బి-2 బాంబర్లతో దాడి చేశాం. ఈ దెబ్బతో ఒక వేళ వారు అణ్వాయుధాలు తయారు చేయాలనుకున్నా దానికి చాలా సమయం పడుతుంది" అని ట్రంప్ అన్నారు.

అంత సీన్ లేదు!
మరోవైపు తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చే వరకు హర్మూజ్‌ జలసంధిపై తమ పట్టును కొనసాగిస్తామని ఇరాన్ పార్లమెంటరీ స్పీకర్ మహమ్మద్‌ బాఘేర్‌ గాలిబాఫ్‌ మంగళవారం స్పష్టం చేశారు. "ఒప్పందం ప్రకారం అమెరికా హర్మూజ్ దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తేయాలి. స్తంభింపజేసిన ఇరాన్​ ఆస్తులను వెంటనే విడుదల చేయాలి. ఇరాన్​ చమురుపై ఆంక్షలను తొలగించాలి. అమెరికా సైనిక చర్యలకు ముగింపు పలకాలి. అప్పటివరకు హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచేది లేదు" అని బాఘేర్‌ గాలిబాఫ్‌ స్పష్టంచేశారు.

ఒమన్​పై బాంబులేస్తాం!
ఇంతకు ముందు హర్మూజ్​ జలసంధి నియంత్రణ విషయంలో ఇరాన్‌తో కలిసి అడుగులు వేయవద్దని ఒమన్‌ను ట్రంప్​ తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరించారు. అమెరికా వైఖరికి విరుద్ధంగా ఒమన్ మధ్యలో జోక్యం చేసుకుంటే 'వారిపై బాంబుల వర్షం కురిపించి నాశనం చేస్తాం' అని తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరికలు చేశారు. ఫాక్స్ న్యూస్ ప్రతినిధితో జరిగిన ఫోన్ కాల్‌లో ట్రంప్- పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులపై మాట్లాడారు. జూన్‌లో కుదిరిన 60 రోజుల అవగాహన ఒప్పందం (MoU) గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని నివారించాలంటే ఇరాన్ వెంటనే తెల్ల జెండా ఎగరేసి లొంగిపోవాలని ట్రంప్ అన్నారు అయితే దీనికి సంబంధించి తనకు ఎలాంటి నిర్దిష్ట గడువు లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంపై తానేమీ తొందర పడటం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వంపై ఆర్థికంగా తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా నౌకాదళం అమలు చేస్తున్నటువంటి జల దిగ్బంధనం కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ నాయకులు 'మంచి పోకర్ ఆటగాళ్లు' అయినప్పటికీ, అమెరికా నావల్ బ్లాకేడ్ కారణంగా ప్రస్తుతం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు. ఇంకా నవంబరులో జరగబోయే అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలకు తన నిర్ణయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పారు. అయితే 'హర్మూజ్ జలసంధిలో అశాంతికి అలాగే అనిశ్చితికి అమెరికా చేపట్టిన సైనిక చర్యలే ప్రధాన కారణం' అని ఇరాన్ పార్లమెంటరీ స్పీకర్​ బాఘేర్‌ గాలిబాఫ్‌ ఆరోపించారు.

'ఆపరేషన్ సిందూర్​' డాక్యుమెంటరీపై పాకిస్థాన్​ విమర్శలు

'జైలు నుంచి ఇమ్రాన్​ ఖాన్​ను వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించండి'- పాక్​ సుప్రీంకోర్టు

TAGGED:

HORMUZ AS NEW US TERRITORY
IRAN US WAR UPDATES
TRUMP SAYS HORMUZ AS US TERRITORY
STRAIT OF HORMUZ TRUMP
TRUMP ON STRAIT OF HORMUZ

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.