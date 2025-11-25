'ముస్లిం బ్రదర్హుడ్' సంస్థలపై విదేశీ ఉగ్రసంస్థగా ముద్ర- ట్రంప్ నిర్ణయం
'ముస్లిం బ్రదర్హుడ్' సంస్థలపై ఉగ్రముద్ర వేసేందుకు ట్రంప్ సర్కారు చర్యలు- ఈ చర్యతో అరబ్ ప్రపంచంలోని ఓ పురాతన ఉద్యమం ఆంక్షల పరిధిలోకి- ఆదేశాలపై సంతకం చేసిన ట్రంప్
Published : November 25, 2025 at 10:28 AM IST
Trump On Muslim Brotherhood : ముస్లిం బ్రదర్హుడ్లోని కొన్ని విభాగాలను విదేశీ ఉగ్రవాద సంస్థలుగా గుర్తించే ప్రక్రియను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థలపై చర్యలు తీసుకునేవిధంగా ఓ నివేదిక సమర్పించాలని విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో, ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు వైట్హౌస్ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. అయితే ఈ నిర్ణయంతో అరబ్ ప్రపంచంలోని పురాతన, అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఉద్యమం ఆంక్షల పరిధిలోకి రానుంది. అంతేకాదు దీనికి సంబంధించిన కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వులపై ఇప్పటికే అధ్యక్షుడు సంతకాలు చేశారు.
హింసాత్మక దాడులను ప్రోత్సహిస్తోంది!
నివేదిక అందిన 45 రోజుల్లోపు ఆ సంస్థలపై ఎలాంటి ముద్ర వేయాలనే అంశంపై మంత్రులు నిర్ణయించాల్సిందిగా ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు. లెబనాన్, ఈజిప్టు, జోర్డాన్ వంటి దేశాలలోని ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ అనుబంధ సంస్థలు ఇజ్రాయెల్, యూఎస్ భాగస్వాములపై హింసాత్మక దాడులకు మద్దతివ్వడం, ప్రోత్సహించడం వంటివి చేస్తున్నాయని ట్రంప్ పరిపాలన ఆరోపించింది. వీరు హమాస్కు మద్దతుగా ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ నెట్వర్క్పై చర్యలు తీసుకోవాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయించుకున్నారు. ఇది పశ్చిమాసియాలో అమెరికా ప్రయోజనాలు, మిత్ర దేశాలకు వ్యతిరేకంగా ఉగ్రవాదం, అస్థిరత ప్రచారాలకు ఆజ్యం పోస్తుందని ఫ్యాక్ట్ షీట్ పేర్కొంది. మరోవైపు ట్రంప్ పరిపాలన ఈ ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ ఉద్యమాన్ని ఉగ్రవాద సంస్థగా గుర్తించడానికి కృషి చేస్తున్నారని విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో అన్నారు. ట్రంప్ తన మొదటి పదవీకాలంలో కూడా ఇలాంటి ప్రయత్నాలే చేశారు. టెక్సాస్ గవర్నర్ గ్రెగ్ అబాట్ కూడా ఇటీవల ముస్లిం బ్రదర్హుడ్పై చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇది రాష్ట్ర స్థాయికే పరిమితమవుతుంది. ఈ ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ అనేది 1920లో ఈజిప్టులో స్థాపించారు. ఇస్లామిక్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేయడమే దీని లక్ష్యం. అరబ్ దేశాలకు వేగంగా వ్యాపించిన ఈ సంస్థ రహస్యంగా పనిచేస్తుంది.
ఇదిలా ఉండగా ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ కార్యకలాపాలపై ఫెడరల్ దర్యాప్తు సంస్థలు ఇటీవల మరింత దృష్టి సారించాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో పుట్టిన ఈ సంఘం, అక్కడున్న రాజకీయ–సామాజిక ఉద్యమాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ వచ్చిన నేపథ్యంలో, అమెరికాలో దాని ప్రభావం ఎంతవరకు విస్తరించిందనే అంశంపై పరిశీలనలు కొనసాగుతున్నాయి. సంఘంతో అనుబంధం ఉందన్న అనుమానాలపై అమెరికాలోని కొన్ని ముస్లిం కమ్యూనిటీ సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు, ధార్మిక కార్యకలాపాలు నిర్వహించే గ్రూపులపై ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు పర్యవేక్షణను పెంచాయి. ప్రత్యేకంగా విదేశీ నిధుల ప్రవాహం, ఆ నిధుల వినియోగం, కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రాంల పేరుతో నిర్వహించే సమావేశాల్లో జరిగే చర్చలు వంటి అంశాలు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్టు సమాచారం. అయితే స్థానిక ముస్లిం నాయకులు మాత్రం ముస్లిం బ్రదర్హుడ్తో సంబంధం ఉందనే ఆరోపణలను ఖండిస్తున్నారు. అమెరికాలో తాము చట్టబద్ధంగా, రాజ్యాంగ పరిధిలోనే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నామని, ఎలాంటి అతివాద భావజాలానికి తమ సంస్థలకూ సంబంధం లేదన్నారు.