"అమెరికా ఎన్నికల్లో చైనా జోక్యం- నన్ను ఓడించడమే లక్ష్యం"- ట్రంప్ ఆరోపణలు
"నన్ను ఓడించడానికి చైనా కుట్ర- ఏకంగా 22 కోట్ల మంది అమెరికన్ల డేటా చోరీ చేసింది": ట్రంప్ ఆరోపణలు
Published : July 17, 2026 at 7:29 AM IST
Trump Alleges China : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. 2020 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల సమయంలో తనను ఓడించడమే లక్ష్యంగా చైనా కుట్ర చేసిందని, ఇందులో భాగంగా చరిత్రలోనే కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో భారీ డేటా చౌర్యానికి పాల్పడిందని ఆరోపించారు. 2020 ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలైనప్పటి నుంచి, చైనా ఏకంగా 22 కోట్ల అమెరికన్ ఓటర్ల వివరాలను అక్రమంగా తస్కరించిందని చెప్పారు. ఓటు నమోదుకు అవసరమైన పేర్లు, చిరునామాలు, రాజకీయ పార్టీల పట్ల ఓటర్ల మొగ్గు వంటి అత్యంత సున్నితమైన సమాచారాన్ని దొంగిలించిందని అన్నారు. ఇదంతా అమెరికా గూఢచార సంస్థలకు ముందే తెలిసినా, అప్పట్లో యంత్రాంగం ఆ కుట్రను కావాలనే తొక్కిపెట్టిందని ఆరోపించారు. ట్రంప్ మళ్లీ గెలవడం చైనాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
"ఈ పత్రాలు ఐదు ప్రధాన ఆందోళనకరమైన అంశాలను వివరిస్తున్నాయి. మొదటిది, 2020 ఎన్నికల సమయంలో మొదలై కొన్నేళ్ల పాటు, చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఎన్నికల డేటా భద్రతా ఉల్లంఘనకు చైనా పాల్పడిందని ఇవి చూపుతున్నాయి. దీని ఫలితంగా 22 కోట్ల అమెరికన్ ఓటర్ల ఫైళ్లను చైనా అక్రమంగా చేజిక్కించుకుంది. పేర్లు, చిరునామాలు, ఫోన్ నంబర్లు, రాజకీయ పార్టీల పట్ల మొగ్గు, ఓటు నమోదు వంటి సున్నితమైన సమాచారం వాటిలో ఉన్నాయి. ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ కోసం చైనా ప్రత్యేకంగా డేటా వినియోగ విభాగంను ఏర్పాటు చేసిందని నిఘా వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మేము విడుదల చేస్తున్న రెండవ సెట్ పత్రాలు విషయాన్ని బయటపెడుతున్నాయి. మన నిఘా సంస్థల్లోని ఉన్నతస్థాయి వ్యక్తులు సభ్యులు, చైనా దుర్మార్గపు ఎన్నికల జోక్యానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అణచివేయడానికి పనిచేశారు. వారు ఈ విషయాన్ని అధ్యక్షుడితో పాటు అమెరికా ప్రజలకు తెలియకుండా కప్పిపుచ్చారు."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు