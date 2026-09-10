వివాదాస్పద పోస్టర్తో అమెరికా కొత్త దుమారం- హిందూ సంఘాల తీవ్ర ఆగ్రహం
ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ తరహాలో డీహెచ్ఎస్ వివాదాస్పద పోస్టర్- మిస్టర్ సింగ్, డ్రైవింగ్ రాదంటూ వివాదాస్పద పోస్టర్- సిక్కులు, హిందువులను టార్గెట్ చేశారంటూ ఆగ్రహం
Published : September 10, 2026 at 7:45 PM IST
US Racist Remark Against Indians : అమెరికాలో వలసదారులపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ యంత్రాంగం చేపడుతున్న చర్యలు మరోసారి వివాదానికి దారితీశాయి. అమెరికా హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం(డీహెచ్ఎస్) సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసిన ఓ పోస్టర్పై సిక్కూ, హిందూ, పంజాబీ అమెరికన్ వలస దారుల సంఘాల్లో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించాయి. పోస్టర్లో 'మిస్టర్ సింగ్' అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు జాతి వివక్షను ప్రోత్సహించేలా ఉన్నాయని తీవ్ర విమర్శలకు దారితీశాయి.
హాలీవుడ్ సినిమా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ను పోలిన శైలిలో రూపొందించిన పోస్టర్ను డీహెచ్ఎస్ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఆ పోస్టర్లో గడ్డంతో, తలపై తలపాగాతో ఉన్న ఓ వ్యక్తి నిల్చొని కనిపిస్తాడు. అతడికి ఎదురుగా డీహెచ్ఎస్ గుర్తుతో ఉన్న రోబోను ఉంది. 'మిస్టర్ సింగ్, అమెరికా రోడ్ల నుంచి వెళ్లిపోండి. మీకు డ్రైవింగ్ చేయడం రాదు' అని వ్యాఖ్యానించినట్లుగా ఉంది. అమెరికాలో అక్రమంగా ఉంటున్న వలసదారులు తమంతట తామే దేశం విడిచి వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ట్రంప్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రచారంలో భాగంగానే ఈ పోస్టర్ను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.
If you approach this nation with hostile intent, know this. We will defend ourselves. We will defend Americanism. We will defend our home. Report Illegal Aliens on American Roads: 866-347-2423 https://t.co/gJcDPA4CTH— Homeland Security (@DHSgov) September 9, 2026
అయితే, అమెరికాలో ట్రక్కు డ్రైవర్లలో సింగ్ అనే పేరు ఉన్న భారతీయుల సంఖ్య గణనీయంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పంజాబీ, సిక్కు వర్గాలకు చెందిన చాలామంది ఈ పేరును ఉపయోగిస్తారు. కానీ, సింగ్ అనే పేరు సిక్కులకు మాత్రమే పరిమితం కాదు, కొంతమంది హిందువులు కూడా ఈ ఇంటి పేరును ఉపయోగిస్తారు. అయితే పోస్టర్లో ఉపయోగించిన పదాలను బట్టి చూస్తుంటే అమెరికాలో చట్టవిరుద్ధంగా ఉన్నవారిని మాత్రమే గాకుండా భారత సంతతికి చెందిన ప్రజలందరినీ లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విద్వేష వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇది ఒక వివక్షాపూరిత పోస్టు అని, దీనిపై దర్యాప్తు జరగాలని పలు హిందూ అమెరికన్లు, సిక్కుల సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.