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వివాదాస్పద పోస్టర్‌తో అమెరికా కొత్త దుమారం- హిందూ సంఘాల తీవ్ర ఆగ్రహం

ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్ తరహాలో డీహెచ్​ఎస్​ వివాదాస్పద పోస్టర్‌- మిస్టర్ సింగ్‌, డ్రైవింగ్ రాదంటూ వివాదాస్పద పోస్ట​ర్​- సిక్కులు, హిందువులను టార్గెట్ చేశారంటూ ఆగ్రహం

US Racist Remark Against Indians
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 7:45 PM IST

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US Racist Remark Against Indians : అమెరికాలో వలసదారులపై డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌ యంత్రాంగం చేపడుతున్న చర్యలు మరోసారి వివాదానికి దారితీశాయి. అమెరికా హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగం(డీహెచ్​ఎస్​) సోషల్‌ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసిన ఓ పోస్టర్‌పై సిక్కూ, హిందూ, పంజాబీ అమెరికన్​ వలస దారుల సంఘాల్లో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించాయి. పోస్టర్‌లో 'మిస్టర్ సింగ్‌' అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు జాతి వివక్షను ప్రోత్సహించేలా ఉన్నాయని తీవ్ర విమర్శలకు దారితీశాయి.

హాలీవుడ్‌ సినిమా ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్​ను పోలిన శైలిలో రూపొందించిన పోస్టర్‌ను డీహెచ్​ఎస్​ అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఆ పోస్టర్‌లో గడ్డంతో, తలపై తలపాగాతో ఉన్న ఓ వ్యక్తి నిల్చొని కనిపిస్తాడు. అతడికి ఎదురుగా డీహెచ్​ఎస్​ గుర్తుతో ఉన్న రోబోను ఉంది. 'మిస్టర్​ సింగ్, అమెరికా రోడ్ల నుంచి వెళ్లిపోండి. మీకు డ్రైవింగ్‌ చేయడం రాదు' అని వ్యాఖ్యానించినట్లుగా ఉంది. అమెరికాలో అక్రమంగా ఉంటున్న వలసదారులు తమంతట తామే దేశం విడిచి వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రచారంలో భాగంగానే ఈ పోస్టర్‌ను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే, అమెరికాలో ట్రక్కు డ్రైవర్లలో సింగ్‌ అనే పేరు ఉన్న భారతీయుల సంఖ్య గణనీయంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పంజాబీ, సిక్కు వర్గాలకు చెందిన చాలామంది ఈ పేరును ఉపయోగిస్తారు. కానీ, సింగ్‌ అనే పేరు సిక్కులకు మాత్రమే పరిమితం కాదు, కొంతమంది హిందువులు కూడా ఈ ఇంటి పేరును ఉపయోగిస్తారు. అయితే పోస్టర్‌లో ఉపయోగించిన పదాలను బట్టి చూస్తుంటే అమెరికాలో చట్టవిరుద్ధంగా ఉన్నవారిని మాత్రమే గాకుండా భారత సంతతికి చెందిన ప్రజలందరినీ లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విద్వేష వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇది ఒక వివక్షాపూరిత పోస్టు అని, దీనిపై దర్యాప్తు జరగాలని పలు హిందూ అమెరికన్లు, సిక్కుల సంఘాలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి.

TAGGED:

INDIA US RELATIONS
TRUMP ADMINISTRATION
SIKH TRUCK DRIVERS IN US
US IMMIGRATION
US RACIST REMARK AGAINST INDIANS

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