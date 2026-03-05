ETV Bharat / international

ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో తమ సైన్యానికి 10కి 15 మార్కులు ఇస్తున్నట్లు ట్రంప్‌ ప్రకటన- యుద్ధంలో అమెరికా అద్భుతమైన పురోగతి సాధిస్తోందన్న ట్రంప్‌

US President Trump (AP File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 7:15 AM IST

Trump On Iran War : ఇరాన్​పై అమెరికా కొనసాగిస్తున్న యుద్ధ చర్యలను అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సమర్ధించుకున్నారు. చాలా విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. అమెరికా సైన్యం అంచనాలకు మించిన ప్రదర్శన చేస్తోందని, ఈ యుద్ధ చర్యలకు 10కి 15 మార్కులు ఇస్తానని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు ఇరాన్​పై యుద్ధ అధికారాలను పరిమితం చేయడానికి ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని అమెరికా సెనేట్​ తిరస్కరించింది. 'వార్ పవర్స్ రిజల్యూషన్'గా పిలిచే ఈ తీర్మానంపై సెనేట్​లో ఓటింగ్ నిర్వహించగా 47-53 ఓట్ల తేడాలో తీర్మాణం ఆమోదం పొందలేదు.

'యుద్ధ రంగంలో మేం బలమైన స్థితిలో ఉన్నాం'
వాషింగ్టన్​లోని వైట్​హౌస్​లో జరిగిన రౌండ్​ టేబుల్​ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, అమెరికా యుద్ధ రంగంలో చాలా బలమైన స్థితిలో ఉందని అన్నారు. 'యుద్ధరంగంలో మేం చాలా బాగా చేస్తున్నాం. 10లో ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారు అని ఎవరో అడిగితే నేను 15 అని చెప్పాను. ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాలు తీవ్రంగా బలహీనపడ్డాయి. మేం ఇంకా విజయవంతంగా కొనసాగుతాం. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సైన్యం మాదే. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇరాన్ మనకు పెద్ద ప్రమాదంగా ఉంది. గత 47 ఏళ్లుగా వారు మా ప్రజలను, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతరులను చంపుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మాకు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు లభిస్తోంది. ఇరాన్ నాయకత్వం వేగంగా మారిపోతోంది. నాయకుడిగా మారాలని ప్రయత్నించే ప్రతి ఒక్కరు చివరికి మరణిస్తున్నారు. ఇది మీ కళ్ల ముందే జరుగుతున్న అద్భుతమైన పరిణామం' అని ట్రంప్ తెలిపారు

ఒబామా అణు ఒప్పందంపై మరోసారి విమర్శ
ఇరాన్‌తో 2015లో కుదిరిన అణు ఒప్పందాన్ని ట్రంప్ మళ్లీ విమర్శించారు. ఆ ఒప్పందాన్ని అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా కుదిర్చారని, అది చరిత్రలో అత్యంత చెత్త ఒప్పందాల్లో ఒకటని అన్నారు. అది అణు ఆయుధాలకు దారితీసే ఒప్పందమని, ఒబామా ఇరాన్‌కు అన్నీ ఇచ్చేశారని తెలిపారు. అందుకే దాన్ని నేను 'ఒబామా న్యూక్లియర్ డీల్' అని పిలుస్తానని అన్నారు. తాను అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో ఆ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేయకపోతే ఇరాన్ అప్పటికే అణ్వస్త్రాలు సంపాదించి ఉండేదని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్​నకు కీలక విజయం
మరోవైపు ట్రంప్ ఇరాన్‌పై యుద్ధ చర్యలను పరిమితం చేయాలన్న తీర్మానాన్ని అమెరికా సెనేట్ తిరస్కరించింది. ఈ తీర్మానం విషయంలో సెనేట్ రిపబ్లికన్​లు ట్రంప్​ మద్దతిస్తూ అధ్యక్షుడికి కీలక విజయాన్ని అందించారు. ఇరాన్‌పై మరిన్ని దాడులు చేపట్టే ముందు కాంగ్రెస్ అనుమతి తప్పనిసరి చేయాలని ఈ తీర్మానం. ఈ ఓటింగ్ ద్వారా అమెరికా సైనికుల భవిష్యత్తు, అనేక ప్రాణాలు, అలాగే మధ్యప్రాచ్య ప్రాంత భవితవ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే యుద్ధంపై సెనేటర్లు తమ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే ఓటింగ్ సమయంలో డెమొక్రటిక్ సెనేటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఓటింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే వారు తమ స్థానాల్లో కూర్చుని ప్రక్రియను గమనించారు. సాధారణంగా సెనేటర్లు ఓటు వేసి వెంటనే బయటకు వెళ్లిపోతారు. కానీ ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపించింది.

సగం మద్దతు, సగం వ్యతిరేకం
ప్రస్తుత ఇరాన్ పై సైనిక చర్యలకు అమెరికన్ ఓటర్లు సగం మంది మద్దతు ఇవ్వగా, మిగిలిన వారు వ్యతిరేకించినట్లు ఫ్యాక్స్ న్యూస్ జాతీయ సర్వే తెలిపింది. 10 మందిలో 8 మంది రిపబ్లికన్లు ప్రస్తుత సైనిక చర్యలకు మద్దతు ఇస్తున్నారని అన్నారు. 10 మందిలో 8 మంది డెమొక్రాట్లు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. 10 మందిలో 6 మంది స్వతంత్రులు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. సైన్యంలో సేవలందినవారిలో 59 శాతం ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులకు మద్దతు తెలిపారు. 61 శాతం మంది ఓటర్లు ఇరాన్‌ను అమెరికాకు నిజమైన జాతీయ భద్రతా ముప్పుగా భావిస్తున్నారు.

