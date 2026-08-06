వెనెజువెలాలో చేసినట్లే ఇరాన్లో చేస్తున్నాం- ఒప్పందానికే అమెరికా మొగ్గు చూపుతుందని: డొనాల్డ్ ట్రంప్
అణు ఆకాంక్షలపై ఇరాన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరిక - దౌత్యపరమైన ఒప్పందానికే తొలి ప్రాధాన్యమని వెల్లడి- యూఎస్ విదేశాంగ విధానంపై కీలక ప్రకటన
Published : August 6, 2026 at 6:57 AM IST
Trump On Iran : ఇరాన్, వెనెజువెలా దేశాలకు సంబంధించి అమెరికా అనుసరిస్తున్న విదేశాంగ విధానాలపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. గతంలో వెనెజువెలా విషయంలో అనసరిస్తున్న విధానాన్నే ఇప్పుడు ఇరాన్ విషయంలోనూ అమలు చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. ఏ దేశంపైనైనా పూర్తి స్థాయి దాడి చేయడం కంటే దౌత్యపరమైన మార్గంలో చర్చలు జరిపి ఒక ఒప్పందానికి రావడానికే తాము మొగ్గు చూపుతామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో, ఇరాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణు ఆయుధాలను తయారు చేయడానికి వీల్లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆ దేశ అణు ఆకాంక్షలను అమెరికా ఎంతమాత్రం సహించబోదని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. లాస్ వేగాస్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇటీవలి కాలంలో అమెరికా తీసుకున్న కఠినమైన చర్యల వల్ల ఇరాన్ సైనిక, ఆర్థిక శక్తులు గణనీయంగా బలహీనపడ్డాయని ట్రంప్ అన్నారు. అమెరికా భద్రతా ప్రయోజనాల విషయంలో ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనే రాజీపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు. వెనెజువెలాలో అమెరికా సాధించిన సైనిక, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా వివరించారు. వెనెజువెలాలో అమెరికా జరిపిన సైనిక చర్యను ఆయన 48 నిమిషాల యుద్ధంగా అభివర్ణించారు. ఆ స్వల్పకాలిక చర్య ద్వారా యుద్ధానికి అయిన ఖర్చును అక్కడి వనరుల ద్వారా అమెరికా భర్తీ చేసుకోగలిగిందని చెప్పుకొచ్చారు. ఇరాన్ విషయంలో కూడా అదే చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఇరాన్ అణు ఆయుధాన్ని సంపాదించకుండా నిరోధించడమే తమ ప్రధాన ధ్యేయమని అన్నారు. ప్రస్తుతం మా బలగాలు వారిని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయని, అయితే, ప్రజలను చంపడం తమ ఉద్దేశం కాదని పేర్కొన్నారు. రక్తం చిందకుండా, ప్రాణనష్టం జరగకుండా ఒక మంచి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడానికే ఎల్లప్పుడూ ప్రాధాన్యత ఇస్తామని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.
రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అతిపెద్ద సైనిక దాడికి ట్రంప్ ప్లాన్
లాస్ వేగాస్ ప్రసంగంలో ట్రంప్ మరో కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఇరాన్ భారీ సైనిక చర్యకు ప్లాన్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఇరాన్ తీరు మార్చుకోకపోతే ఆ దేశంపై మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో విరుచుకుపడేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశామని తెలిపారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మరే దేశంపైనా జరగనంత పెద్ద ఎత్తున, ఊహించని స్థాయిలో ఇరాన్పై అతిపెద్ద దాడికి తాము సిద్ధమయ్యామని ట్రంప్ వివరించారు. అయితే ఆ దాడి ప్రారంభమయ్యే సరిగ్గా చివరి నిమిషంలో ఇరాన్ ఉన్నతాధికారులు తమను సంప్రదించారని ట్రంప్ తెలిపారు. దాడి చేయొద్దని వేడుకున్నారని, కూర్చుని చర్చలు జరుపుకుందామని బ్రతిమాలుకున్నారని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఇరాన్ అధికారులు తాము అమెరికాని ఎప్పుడూ చర్చలు కోరలేదని చెబుతున్నప్పటికీ, అది కేవలం అసత్య ప్రచారమన్నారు. ఇరాన్ ప్రతినిధులు సంప్రదింపులు జరిపింది వాస్తవమన్నారు.
#WATCH | On Iran, US President Donald Trump says, "We are knocking them... I would rather make a deal because I do not want to kill people. We were set for the biggest attack of since World War 2... They called me and said please don't do it, let us talk. Then they said we never… pic.twitter.com/57ZV4PSwLT— ANI (@ANI) August 5, 2026
"రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏ దేశంపైన జరగనంత అతిపెద్ద దాడికి మేము సిద్ధమయ్యాం. కానీ ఇరాన్ అధికారులు నన్ను సంప్రదించి, దయచేసి అలా చేయకండి. మనం మాట్లాడుకుందాం అని వేడుకున్నారు. ఆ తర్వాత తాము అలా ఎప్పుడూ అనలేదని వారు మాట మార్చారు. కానీ, వారు కచ్చితంగా అలానే చెప్పారు. అయితే ప్రస్తుతం మేము చర్చలు జరుపుతున్నాం. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.
'వెనెజువెలాతో మంచి సంబంధాలు'
వెనెజువెలా ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన ముడి చమురు నిల్వలు ఉన్న దేశమని ట్రంప్ కొనియాడారు. ఒకప్పుడు విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం వెనెజులాతో అమెరికాకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఆ దేశం నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ముడి చమురును అమెరికా పొందుతూ ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందుతోందన్నారు. వెనెజువెలా చెందిన దారుణమైన గ్యాంగ్ 'ట్రెన్ దె అరాగువా' నేరస్థులను ఏరివేసేందుకు అమెరికా ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేస్తున్నారని, వారిని గొప్ప దేశభక్తులుగా అభివర్ణించారు.
ఇరాన్తో జరుగుతున్న సంప్రదింపుల్లో గణనీయమైన పురోగతి సాధించామని, పరిస్థితి త్వరలోనే ఒక కొలిక్కి వస్తుందని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే 48 గంటల్లో ఇరాన్ విషయంలోతమకు ఒక స్పష్టత వస్తుందని పేర్కొన్నారు. అమెరికాతో వైరం కంటే దౌత్యపరమైన ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడమే ఇరాన్ పాలకులకు అత్యంత తెలివైన నిర్ణయం అవుతుందన్నారు.
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