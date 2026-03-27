ETV Bharat / international

అమెరికాలో ట్రంప్‌నకు తగ్గుతున్న ప్రజాదరణ- తాజా సర్వేల్లో వెల్లడి

అమెరికాలో నిత్యావసర ధరల పెరుగుదల-అమెరికన్లలో పెరుగుతున్న అసంతృప్తి - పెరిగిన జీవన వ్యయంతో సామాన్యుడిపై ఆర్థిక భారం- దీంతో అధ్యక్షుడు ట్రంప్​పై పెరుగుతున్న అసంతృప్తి

Trump
Trump (Associate Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Downfall Of Trump Popularity : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌నకు అప్పుడే గడ్డుకాలం మొదలైందా? శ్వేతసౌధంలో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి ఆయన గ్రాఫ్ క్రమంగా పడిపోతోందా? ఈ ప్రశ్నలకు తాజా గణాంకాలు అవుననే సమాధానం ఇస్తున్నాయి. 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికలతో పోలిస్తే, 2025లో జరిగిన ప్రత్యేకఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్లు సగటున 13శాతం మెరుగైన ఫలితాలు సాధించారని సర్వేలు వెల్లడించాయి. ఆర్థిక అంశాలే ట్రంప్‌నకు ప్రతికూలమై, డెమొక్రాట్లకు అస్త్రాలుగా మారుతున్నాయని తెలిపాయి. ఇది ఇలానే కొనసాగితే రానున్న నవంబర్ ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తప్పదని రాజకీయ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ధరలు
అమెరికాలో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌నకు ప్రజాదరణ క్రమంగా తగ్గుతున్నట్లు సర్వేలు సూచిస్తున్నాయి. రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రారంభంలో కొంత మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, కాలక్రమేణా అది తగ్గుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా రెండోసారి పదవి చేపట్టిన ఏ అధ్యక్షుడికైనా ప్రజాదరణ తగ్గడం సహజమే. కానీ ట్రంప్ విషయంలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ముఖ్యంగా అమెరికాలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడం, జీవన వ్యయం పెరగడం వంటివి అమెరికా పౌరులను తీవ్ర అసంతృప్తికి గురిచేస్తోంది. ఈ కారణాలతోనే 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికలతో పోలిస్తే, 2025లో జరిగిన ప్రత్యేక ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్లు సగటున 13శాతం మెరుగైన ఫలితాలు సాధించారని ద డౌన్‌ బ్యాలెట్ వెబ్‌సైట్ విశ్లేషించింది. అమెరికాలోని ఆర్థిక అంశాలే ట్రంప్‌నకు ప్రతికూలమై, డెమొక్రాట్లకు అస్త్రాలుగా మారుతున్నాయని తెలిపింది.

రిపబ్లికన్లను వెంటాడుతున్న భయం
పశ్చిమాసియా యుద్ధం కూడా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెను ప్రభావం చూపుతోంది. అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సమయంలో ట్రంప్ ఆర్థిక విధానాలపై 43 శాతం మంది అమెరికన్లు మొగ్గు చూపగా, జూన్ 23 నాటికి అది 35 శాతానికి పడిపోయింది. యుద్ధం ప్రారంభమైన మూడు వారాల్లోనే గ్యాస్ ధరలు పెరగడం సామాన్యుడి నడ్డి విరుస్తోంది. ఫలితంగా ట్రంప్ ఆర్థిక అప్రూవల్‌ రేటింగ్ ఏకంగా 29 శాతానికి పడిపోయింది. జో బైడెన్ హయాంలో కోవిడ్ సంక్షోభం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ రేటింగ్ ఇంత తక్కువగా లేదు. 2024లో అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్ల ఓటమికి కారణమైన 'ఆర్థిక భయం' ఇప్పుడు రిపబ్లికన్లను వెంటాడుతోంది. క్రమంగా ట్రంప్ గ్రాఫ్‌ను తగ్గుతోంది.

ఇరాన్​తో యుద్ధమే కారణమా?
అమెరికా అధ్యక్షుడిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన ప్రారంభంలో ట్రంప్‌నకు 52 శాతం మద్దతు ఉండేదని రాజకీయ విశ్లేషకుడు నేట్ సిల్వర్ వెల్లడించారు. ఆ బలంతోనే ఆయన వలసలపై ఉక్కుపాదం, సుంకాల విధింపు, పన్ను సంస్కరణల వంటి కఠిన అజెండాలను ముందుకు తీసుకెళ్లారు. కానీ ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ యుద్ధంతో మొదలైన నాటికి ఆ మద్దతు 42 శాతానికి, ప్రస్తుతం 40శాతానికి పడిపోయిందని నేట్‌ సిల్వర్‌ తెలిపారు. మరో 7నెలల్లో మధ్యంతర ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుత గణాంకాలు అధికార పక్షాన్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. యుద్ధం ఎంత కాలం కొనసాగితే అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతగా అస్తవ్యస్తమై, వినియోగదారులపై భారం పెరుగుతుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ పరిణామాలు ట్రంప్ రాజకీయ భవిష్యత్తును ప్రమాదంలో పడేసే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంపై అమెరికాలో భిన్న స్వరాలు వినిపిస్తున్నాయి. యుద్ధం వల్ల ధరలు పెరిగినా ట్రంప్ కోర్ ఓటు బ్యాంకు మాత్రం ఆయన వెంటే ఉందని రిపబ్లికన్లు చెబుతున్నారు. అణ్వాయుధాల ముప్పు కన్నా, కొంచెం ఎక్కువ ధర చెల్లించడమే మేలని రిపబ్లికన్ మద్దతుదారులు భావిస్తున్నారు. ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యను 86 శాతం రిపబ్లికన్లు సమర్థిస్తున్నట్లు క్విన్నిపియాక్ సర్వే వెల్లడించింది. కానీ, ట్రంప్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన స్వతంత్ర ఓటర్లు మాత్రం ఆయనకు దూరమవుతున్నారు. ఈ వ్యతిరేకత ఇలానే కొనసాగితే, రానున్న నవంబర్ ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తప్పదని రాజకీయ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

TAGGED:

TRUMP POLITICAL FUTURE
PEOPLE SUPPORT FOR TRUMP
REDUCING OF TRUMP SUPPORTERS
DIFFICULT PERIOD FOR TRUMP
DOWNFALL OF TRUMP POPULARITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.