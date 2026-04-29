యుద్ధం ముగిసిందని భావించవద్దు- హర్మూజ్​ మా నియంత్రణలోనే ఉంది : ఇరాన్ సైన్యం హెచ్చరిక

అమెరికా యుద్దంపై ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- యుద్ధం ముగియలేదని స్పష్టం- హర్మూజ్ జలసంధిపై పూర్తి నియంత్రణ ఉందన్న ఇరాన్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 29, 2026 at 9:01 AM IST

Iran on US War : ఇరాన్-అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాన్ సైన్యం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అమెరికాతో యుద్ధం ఇంకా ముగియలేదని స్పష్టం చేసింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, పరిస్థితిని యుద్ధంగానే పరిగణిస్తున్నామని సైన్య ప్రతినిధి అమిర్ అక్రమినియా తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ, ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ (ఐఆర్​ఐబీ) తెలిపింది.

సైనిక దృక్కోణం నుంచి చూస్తే పరిస్థితి ఇంకా ఉద్రిక్తంగానే ఉందని అక్రమినియా తెలిపారు. పరిస్థితి ఇంకా యుద్ధంగానే ఉందని, లక్ష్యాలు, సైనిక సామగ్రి ప్రణాళికలను నవీకరించామని చెప్పారు. ఇది ఇరాన్ సైన్యం పూర్తి సిద్ధతలో ఉందని సూచిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉందని ఆయన చెప్పారు. పశ్చిమ భాగాన్ని ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ నిర్వహిస్తుండగా, తూర్పు భాగాన్ని సాధారణ సైన్యం పర్యవేక్షిస్తోందని వివరించారు. ఎన్ని బెదిరింపులు వచ్చినా, శత్రువులు భూభాగంపై దాడి చేయడానికి ధైర్యం చేయలేదని అక్రమినియా పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ భూసేనల సిద్ధత, ఐఆర్‌జీసీతో సమన్వయం కారణంగానే ఇది సాధ్యమైందని చెప్పారు.

