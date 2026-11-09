చనిపోయేటప్పుడు కూడా నా శత్రువులను క్షమించలేను: ట్రంప్
Trump On Enemies : తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 9, 2026 at 11:32 AM IST
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను వ్యతిరేకించే కొందరిని తాను క్షమించలేనని స్పష్టం చేశారు. చివరి క్షణాల్లోనైనా వారిని క్షమించి స్వర్గానికి వెళ్లాలనే షరతు ఎదురైనా, తన సమాధానం మారదని వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే ఇరాన్తో చర్చల్లో ఆశించిన పురోగతి కనిపిస్తే ఆ దేశంపై మరోసారి సైనిక దాడులు చేసే అవకాశం చాలా తక్కువని వెల్లడించారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జేమ్స్ కోమీ, నాన్సీ పెలోసీ వంటి రాజకీయ ప్రత్యర్థులను మరణశయ్యపై ఉన్నప్పుడు కూడా క్షమించగలరా? అని ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ను ప్రశ్నించారు. దీనికి ఆయన స్పందిస్తూ, వ్యక్తుల కంటే దేశమే తనకు ముఖ్యమని చెప్పారు. తన దృష్టిలో కొందరు వ్యక్తులు దేశానికి చాలా హాని చేశారని ఆరోపించారు. 'దేవుడి ముందు తీర్పు జరిగే సమయంలో కూడా నిజాయతీగా చెబుతున్నా, నా సమాధానం లేదు. కొందరు చాలా చెడ్డ వ్యక్తులని నేను భావిస్తున్నా. వారిని ఇష్టపడను. ద్వేషం అనే పదాన్ని కూడా ఉపయోగించగలను. నా శత్రువుల్లో కొందరిని నేను నిజంగానే ద్వేషిస్తున్నా. భవిష్యత్తులోనూ ఆ భావన మారకపోవచ్చు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.