భారత్ భద్రత, ఆర్థిక స్థిరత్వంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం : హర్మూజ్ అంతరాయాలపై రాజ్నాథ్ సింగ్
జర్మనీ పర్యటనలో రాజ్నాథ్ సింగ్- హర్మూజ్ జలసంధిపై ఆందోళన
Published : April 22, 2026 at 7:49 AM IST
Rajnath Singh On Hormuz : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా హర్మూజ్ జలసంధిలో ఏప్పడుతున్న అంతరాయాలపై భారత రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో ఏ చిన్న అంతరాయం కలిగినా భారత్ భద్రత, ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరత్వంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపారు. ఇంధనం కోసం పశ్చిమాసియా ప్రాంతంపై ఎక్కువగా ఆధారపడే భారత్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశానికి హర్మూజ్లో జరిగే పరిణామాలు సుదూర భవిష్యత్తులో జరిగే ఘటనలు కావని తెలిపారు. ఇవి జాతీయ భద్రత, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ప్రభావితం చేసే ప్రత్యక్ష సవాళ్లని పేర్కొన్నారు. జర్మనీ పర్యటనలో భాగంగా బెర్లిన్లో రక్షణ భద్రతా వ్యవహారాలపై జర్మన్ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులతో సమావేశమైన సందర్భంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.