పాకిస్థాన్- బంగ్లాదేశ్ల మధ్య విమాన సర్వీసులు- 14 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా!
దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత నేరుగా బంగ్లా- పాక్ మధ్య ప్రారంభంకానున్న విమాన సర్వీసులు- గురువారం రాత్రి కరాచీ విమానాశ్రయంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం
Published : January 29, 2026 at 7:36 PM IST
Pak Bangladesh Flight Service : పాకిస్థాన్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత నేరుగా విమాన సర్వీసులు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం రాత్రి కరాచీ విమానాశ్రయంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంతో రెండు దేశాల మధ్య నాన్స్టాప్ విమాన సేవలు అధికారికంగా తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.
విమానయాన వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, బిమాన్ బంగ్లాదేశ్ ఎయిర్లైన్స్కు చెందిన జీ- 341 విమానం ఢాకా నుంచి బయలుదేరి గురువారం రాత్రి 11 గంటలకు కరాచీలోని జిన్నా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ కానుంది. దీంతో 2012 తర్వాత నేరుగా ఢాకా నుంచి కరాచీకి ప్రయాణించిన మొదటి విమానంగా గుర్తింపు దక్కించుకోనుంది. అదే విధంగా ఈ చారిత్రాత్మక విమాన ప్రయాణాన్ని పురస్కరించుకుని కరాచీ విమానాశ్రయంలో ప్రత్యేక వేడుక నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రెండు దేశాల అధికారులతో పాటు విమానయాన రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది. బంగ్లాదేశ్లో 2024 జరిగిన భారీ ఉద్యమాల అనంతరం పాక్, బంగ్లా దేశాల మధ్య స్నేహ సంబంధాలు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కీలక పరిణామం జరిగింది. కాగా, ఇరు దేశాల మధ్య మళ్లీ నేరుగా విమాన సేవలు ప్రారంభమవడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.
ప్రారంభ దశలో బిమాన్ బంగ్లాదేశ్ ఎయిర్లైన్స్, వారానికి రెండు సార్లు మాత్రమే ఈ సర్వీసులను నడపనుందని, అలాగే గురు, శనివారాల్లో ఢాకా నుంచి కరాచీకి సర్వీసులు నడుస్తాయని విమానయాన సంస్థ ప్రకటించింది. ప్రయోగాత్మకంగా మార్చి 30 వరకు ఈ సేవలకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఇదిలా ఉండగా, స్థానిక కాలమాణం ప్రకారం, ఢాకా నుంచి రాత్రి 8 గంటలకు బయలుదేరిన విమానం, రాత్రి 11 గంటలకు కరాచీ చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో కరాచీ నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు బయలుదేరి ఉదయం 4:20కి ఢాకా చేరుకోనుంది. ఇప్పటివరకు బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ మధ్య ప్రయాణించే ప్రయాణికులు దుబాయ్, దోహా విమానాశ్రయాల ద్వారా ప్రయాణించాల్సి వచ్చేది. దీనివల్ల సమయం, ఖర్చు రెండూ ఎక్కువయ్యేవి. నేరుగా విమానాలు ప్రారంభం కావడంతో ప్రయాణికులకు అవి రెండూ ఆదాకానుంది.