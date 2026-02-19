ముందు దౌత్యం- మాట వినకపోతే సైనిక చర్యే : ఇరాన్కు వైట్ హౌస్ వార్నింగ్
Published : February 19, 2026 at 7:01 AM IST
White House On US Action On Iran : ఇరాన్తో అణు ఒప్పందంపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యూహాన్ని వైట్ హౌస్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ విషయంలో తొలుత దౌత్యానికే తాము మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని, అమెరికాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ఇరాన్కే క్షేమమని పేర్కొంది. మరోవైపు అమెరికా ఇప్పటికే ఈ విషయంలో ఇజ్రాయెల్తో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోందని తెలిపారు. ఈ మేరకు మీడియా సమావేశంలో శ్వేతసౌధం సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ కీలక అంశాలపై మాట్లాడారు.
'ఇరాన్పై దాడి విషయంలో ఎవరి వాదనలు వారు చేయవచ్చు. కమాండర్-ఇన్-చీఫ్గా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ గతంలో 'ఆపరేషన్ మిడ్నైట్ హామర్' చేపట్టి ఇరాన్ అణు కేంద్రాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశారు. ఇరాన్ తన పద్ధతి మార్చుకోకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. ఇరాన్ విషయంలోనైనా లేదా మరే ఇతర దేశం విషయంలోనైనా దౌత్యమే మొదటి ప్రాధాన్యత అని అధ్యక్షుడు ఎప్పుడూ స్పష్టంగా చెబుతుంటారు. అధ్యక్షుడు ప్రస్తుతం చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నారు, ముఖ్యంగా తన జాతీయ భద్రతా బృందంతో చర్చిస్తున్నారు. ఇరాన్ విషయాన్ని అధ్యక్షుడు అత్యంత సీరియస్గా తీసుకున్నారు. అమెరికా, దేశ ప్రజలకు ఏది అత్యుత్తమ ప్రయోజనకరం అనే అంశంపై ఆయన లోతుగా ఆలోచిస్తున్నారు. దాని ఆధారంగానే సైనిక చర్యపై ఆయన ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు' అని శ్వేతసౌధం సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ తెలిపారు.
#WATCH | Washington DC | White House Press Secretary Karoline Leavitt says, " the president has been clear that with any country, diplomacy is his first option and iran would be wise to make a deal with president trump. he is talking to many people, including his national security…
ఇజ్రాయెల్తో సంప్రదింపులు
ఇరాన్పై చర్యపై ఎటువంటి కచ్చితమైన సంకేతాలు ఇవ్వనప్పటికీ, అమెరికా దళాలు మాత్రం ఇజ్రాయెల్తో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయని అని లీవిట్ చెప్పడం గమనార్హం. అంతేకాకుండా, జెనీవాలో ఇరాన్ అధికారులతో జరుగుతున్న చర్చల్లో పురోగతి లభించిందని, అయితే కొన్ని అంశాల్లో రెండు దేశాల మధ్య ఇంకా భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాబోయే రెండు వారాల్లో ఇరాన్ అధికారులు పూర్తి వివరాలతో తిరిగి వస్తారని తాము ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
VIDEO | When asked about Iran, US Press Secretary Karoline Leavitt (@PressSec) says, " well, there's many reasons and arguments that one could make for a strike against iran. the president had a very successful operation as commander-in-chief with operation midnight hammer, as you…
