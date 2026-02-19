ETV Bharat / international

ముందు దౌత్యం- మాట వినకపోతే సైనిక చర్యే : ఇరాన్‌కు వైట్ హౌస్ వార్నింగ్

ఇరాన్‌తో అణు ఒప్పందంపై అమెరికా కీలక కామెంట్స్ - సైనిక చర్య కంటే దౌత్యానికే తాము మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని వైట్ హౌస్ వెల్లడి

White House On US Action On Iran
White House Press Secretary Karoline Leavitt (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 19, 2026 at 7:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

White House On US Action On Iran : ఇరాన్‌తో అణు ఒప్పందంపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యూహాన్ని వైట్ హౌస్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ విషయంలో తొలుత దౌత్యానికే తాము మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని, అమెరికాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ఇరాన్‌కే క్షేమమని పేర్కొంది. మరోవైపు అమెరికా ఇప్పటికే ఈ విషయంలో ఇజ్రాయెల్‌తో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోందని తెలిపారు. ఈ మేరకు మీడియా సమావేశంలో శ్వేతసౌధం సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ కీలక అంశాలపై మాట్లాడారు.

'ఇరాన్‌పై దాడి విషయంలో ఎవరి వాదనలు వారు చేయవచ్చు. కమాండర్-ఇన్-చీఫ్‌గా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ గతంలో 'ఆపరేషన్ మిడ్‌నైట్ హామర్' చేపట్టి ఇరాన్ అణు కేంద్రాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశారు. ఇరాన్ తన పద్ధతి మార్చుకోకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. ఇరాన్ విషయంలోనైనా లేదా మరే ఇతర దేశం విషయంలోనైనా దౌత్యమే మొదటి ప్రాధాన్యత అని అధ్యక్షుడు ఎప్పుడూ స్పష్టంగా చెబుతుంటారు. అధ్యక్షుడు ప్రస్తుతం చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నారు, ముఖ్యంగా తన జాతీయ భద్రతా బృందంతో చర్చిస్తున్నారు. ఇరాన్ విషయాన్ని అధ్యక్షుడు అత్యంత సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు. అమెరికా, దేశ ప్రజలకు ఏది అత్యుత్తమ ప్రయోజనకరం అనే అంశంపై ఆయన లోతుగా ఆలోచిస్తున్నారు. దాని ఆధారంగానే సైనిక చర్యపై ఆయన ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు' అని శ్వేతసౌధం సెక్రటరీ కరోలిన్‌ లీవిట్‌ తెలిపారు.

ఇజ్రాయెల్​తో సంప్రదింపులు
ఇరాన్‌పై చర్యపై ఎటువంటి కచ్చితమైన సంకేతాలు ఇవ్వనప్పటికీ, అమెరికా దళాలు మాత్రం ఇజ్రాయెల్‌తో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయని అని లీవిట్ చెప్పడం గమనార్హం. అంతేకాకుండా, జెనీవాలో ఇరాన్ అధికారులతో జరుగుతున్న చర్చల్లో పురోగతి లభించిందని, అయితే కొన్ని అంశాల్లో రెండు దేశాల మధ్య ఇంకా భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాబోయే రెండు వారాల్లో ఇరాన్ అధికారులు పూర్తి వివరాలతో తిరిగి వస్తారని తాము ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

ఇదిలా ఉండగా, మంగళవారం అమెరికా ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్ జెనీవాలో ఇరాన్ అధికారులతో చర్చలు జరిపారు. వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య జరిగిన ఈ అత్యంత కీలకమైన అణు చర్చల అనంతరం, ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న భేదాభిప్రాయాలను పరిష్కరించేందుకు ఇరాన్ రాబోయే రెండు వారాల్లో వివరణాత్మక ప్రతిపాదనలతో తిరిగి వస్తుందని అమెరికా అధికారి ఒకరు తెలిపారు. చర్చల వేళ ముదిరిన మాటల యుద్ధంఇరాన్- అమెరికా మధ్య ఒకవైపు అణు ఒప్పంద చర్చలు జరుగుతున్న వేళ ఇరు దేశాధినేతలు ఒకరిపై ఒకరు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ మాటలను బట్టి ఏ క్షణమైనా అమెరికా సైనిక చర్య చేపట్టే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ఒప్పందం కుదుర్చుకోకపోతే ఎదురయ్యే పర్యవసానాల గురించి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పటికే ఇరాన్‌ను హెచ్చరించారు. అణు ఒప్పందంపై తదుపరి రౌండ్ చర్చల్లో ఇరాన్ హేతుబద్ధంగా వ్యవహరించాలని ఆయన కోరారు. ఈ సందర్భంగా జూన్ 2025లో జరిగిన బీ2 బాంబర్ దాడిని ఆయన టెహ్రాన్‌కు గుర్తు చేశారు. ఇయితే ఇదే సమయంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయాతుల్లా అలీ ఖమేనీ కూడా ట్రంప్‌కు దీటుగా సమాధానం చెప్పారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన సైన్యం కూడా ఒక్కోసారి వినాశకరమైన పతనాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు. అమెరికా యుద్ధనౌకలను సముద్ర గర్భంలో కలిపే ఆయుధాలు తమ వద్ద ఉన్నాయని హెచ్చరించారు.Key words: white house press secretary karoline, , iran us talks in geneva, us military action iran

Conclusion:

TAGGED:

WHITE HOUSE ON US ACTION ON IRAN
IRAN US NUCLEAR TALKS
LEAVITT ON IRAN US TALKS
WHITE WARNS IRAN
WHITE HOUSE ON US ACTION ON IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.