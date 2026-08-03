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పీఓకేలో హింసపై నివేదికలు, విమర్శనాత్మక కథనాలు- డిజిటల్ వార్తా సంస్థలపై పాక్ ఆంక్షలు

పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో ఆగని హింస- దీనిపై నివేదికలు, విమర్శనాత్మక కథనాలు రాయడంపై పాక్ కీలక నిర్ణయం- పలు డిజిటల్ వార్తా సంస్థలపై ఆంక్షలు విధించిన పాక్ సర్కార్

Pak occupied Kashmir violence
Pak occupied Kashmir violence (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 10:41 AM IST

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Pak Digital News Restriction : పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో హింసాత్మక ఘటనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ కొనసాగుతున్న అశాంతి, హింసకు సంబంధించి మీడియాలో విస్తృతంగా వచ్చిన నివేదికలు, విమర్శనాత్మక కథనాల నేపథ్యంలో పాక్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాకిస్థాన్‌లోని పలు డిజిటల్ వార్తా వెబ్‌సైట్‌లపై ఆంక్షలు విధించినట్లు తెలుస్తోంది. స్థానిక, ప్రాంతీయ డిజిటల్ వార్తా డొమైన్‌లపై ఆంక్షలు విధించడంతో పాటు, అల్ జజీరా ఇంగ్లీష్ సహా అంతర్జాతీయ ప్రసార సంస్థల సేవలు కూడా పాక్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో వినియోగదారులకు అందుబాటులో లేకుండా పోయినట్లు పలు వార్తా సంస్థలు తమ నివేదికల్లో పేర్కొన్నాయి.

పీఓకేలో ఇటీవల జరిగిన నిరసనలు, భద్రతా దళాల అణచివేత ఆరోపణలు, పెరుగుతున్న ప్రజా సమస్యలపై వార్తలు ప్రచురిస్తున్న వేదికలే లక్ష్యంగా ఈ ఆంక్షలు విధించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ ఆంక్షలపై పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ధ్రువీకరణ రాలేదు. పీఓకేలోని రాజకీయ వాతావరణం, స్థానిక ఉద్యమానికి సంబంధించిన వార్తలు పెరిగిన నేపథ్యంలో భద్రత, సున్నితత్వాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పాక్ సర్కార్ ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

అల్‌ జజీరా కథనం ప్రకారం
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ సంస్థలు, అధికారులకు వ్యతిరేకంగా రెచ్చగొట్టే, అవమానకరమైన కంటెంట్‌ను పలు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు ప్రసారం చేస్తున్నాయని ఆరోపిస్తూ ఇస్లామాబాద్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టును జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ(ఎన్‌సీసీఐఐఏ) ఆశ్రయించిందని తన కథనంలో అల్ జజీరా పేర్కొంది. ఆ యూట్యూబ్ ఛానెళ్లపై నిషేధం విధించాలని కోర్టును ఎన్‌సీసీఐఏ కోరిందని తెలిపింది. ఎన్‌సీసీఐఏ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఇస్లామాబాద్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు పలు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లను బ్లాక్ చేయడానికి అనుమతించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ నిషేధానికి గురయ్యే అవకాశం ఉన్న ఛానెళ్లలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ పీటీఐ, దాని నాయకత్వం, జైలులో ఉన్న మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్‌తో సంబంధం ఉన్నవేనని తన కథనంలో నివేదించింది. అలాగే ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్న పేరొందిన పలువురు జర్నలిస్టులవని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిషేధాలు పాక్‌లో భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను మరింత అణచివేస్తాయని డిజిటల్ హక్కుల కార్యకర్తలు హెచ్చరించినట్లు పేర్కొంది.

జేఏఏసీ కీలక ప్రకటన
ఇదిలా ఉండగా, పీఓకే‌లోని ముజఫరాబాద్‌లో కొనసాగుతున్న హింసాకాండకు సంబంధించి జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ ఒ ప్రకటన విడుదల చేసింది. భద్రతా దళాలు వీధిలో నిరాయుధుడైన ఒక పౌరుడిని ఈడ్చుకెళ్లి దాడి చేస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఫుటేజీని కూడా రిలీజ్ చేసింది. సాధారణ పౌరుల దుస్తులలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి భద్రతా దళాలతో పాటు నిలబడి నిరసనకారులపై తుపాకీతో కాల్పులు జరుపుతున్నట్లు ఆ వీడియోలో ఉంది. ఐక్యరాజ్యసమితి, ఐరాస మానవ హక్కుల హై కమిషనర్ కార్యాలయం, ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్, హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్, అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు, దౌత్య కార్యాలయాలను ఈ ఫుటేజీని పరిశీలించాలని జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ కోరింది. వాస్తవాలను స్వతంత్రంగా ధ్రువీకరించుకుని, తక్షణ, స్వతంత్ర, నిష్పాక్షిక విచారణ కోసం ఒత్తిడి తేవాలని కోరుతోంది. అంతేకాకుండా పీఓకేలో క్షీణిస్తున్న మానవతా పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. గాయపడిన వ్యక్తులు, బాధిత పౌరులకు అవసరమైన సహాయం అందేలా చూడాలని అంతర్జాతీయ రెడ్ క్రాస్ కమిటీని కోరింది. కాగా, పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ మానవ హక్కుల మండలి అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ నిరసనల్లో ఇప్పటివరకు మొత్తం 80 మంది చనిపోయారు. అందులో నలుగురు పోలీసు సిబ్బంది ఉన్నారు.

ఉద్రిక్తతల నడుమ రెండో దశ ఎన్నికల పోలింగ్
మరోవైపు, పీఓకేలో రెండో విడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ రిగ్గింగ్, హింసాత్మక ఘటనల నడుమ ఆదివారం జరిగింది. ఆగస్టు 2న తెల్లవారుజామున పోలింగ్ సిబ్బందిని సైనిక భద్రత గల కాన్వాయ్‌లలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించారు. ప్రతి వాహనానికి భద్రతా సిబ్బంది రక్షణ కల్పించారు. ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో స్థానిక పోలీసులతో పాటు పంజాబ్, సింధ్ రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో అధికారులను మోహరించారు. విస్తృతమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉన్నప్పటికీ నిషేధిత జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీకి చెందిన నిరసనకారులు పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులను దిగ్బంధించారు. అలాగే ఓటింగ్‌ను అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. తమ సమస్యలపై మీడియా తగినంత ప్రచారం కల్పించడం లేదని నిరసనకారులు ఆరోపించారు. పీఓకేలో రెండో దశ శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ ముజఫరాబాద్‌లోని తొమ్మిది స్థానాల్లో, శరణార్థులకు కేటాయించిన 12 స్థానాల్లో జరిగింది.

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