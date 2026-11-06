అమెరికా అధ్యక్షుడికి కష్టకాలం? అవినీతి, ఎప్స్టీన్ సహా ఐదు అంశాలపై దర్యాప్తు!
Investigation On 5 Things In US : ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ వచ్చే అధ్యక్ష ఎన్నికల కోసం తనదైన వ్యూహాలతో ముందుకెళ్తున్నారు.
Published : November 6, 2026 at 7:11 AM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఘోర పరాభవం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు కష్టకాలం తెచ్చిపెట్టింది. కాంగ్రెస్ ఉభయసభలపై పట్టు సాధించిన డెమోక్రాట్లు ట్రంప్ సర్కారును ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేందుకు వ్యూహరచన చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వంలో అవినీతి, ఎప్స్టీన్ సహా ఐదు అంశాలపై దర్యాప్తుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అటు సొంత పార్టీలోనూ అంతర్గత కుమ్ములాటలు మొదలైంది. ఇరాన్ యుద్ధంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్పై వేటు వేసేందుకు ట్రంప్ యోచిస్తుండగా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ వచ్చే అధ్యక్ష ఎన్నికల కోసం తనదైన వ్యూహాలతో ముందుకెళ్తున్నారు.
5 అంశాలపై దర్యాప్తు
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీ సృష్టించిన ప్రభంజనం అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు అధికారంలో అడ్డంకులతో పాటు వ్యక్తిగతంగా కష్టకాలం తెచ్చిపెట్టనుంది. అవినీతినీ ఓటర్లు ఎన్నికల్లో ఓ ప్రధానాంశంగా భావించిన నేపథ్యంలో దానిపై దర్యాప్తు చేపట్టేందుకు డెమోక్రటిక్ పార్టీ సిద్ధమవుతోంది. కాంగ్రెస్ ఉభయ సభల్లో మెజారిటీ సాధించిన నేపథ్యంలో ట్రంప్, ఆయన అనుయాయులు పాల్పడిన అవినీతిపై దర్యాప్తు జరిపిస్తామని ఉభయ సభల సీనియర్ సభ్యులు తెలిపారు. రాబర్ట్ గార్సియా నేతృత్వంలోని కమిటీ ప్రధానంగా 5 అంశాలపై దర్యాప్తు చేయనుందన్నారు.
ట్రంప్ కుటుంబ వ్యాపారాలు, అక్రమ వలసదారుల పేరుతో ఇమిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఐసీఈ దాడులు, ఎప్స్టీన్ అంశంపై విచారణ తీరు, డోజ్ ఏర్పాటు సహా ప్రభుత్వంలోని అవినీతిపై దర్యాప్తు జరుపుతామని రాబర్ట్ వివరించారు. అలాగే స్పీకర్ పదవికి పోటీ పడతానని ప్రకటించిన హకీం జెఫ్రీ మూడోసారి ట్రంప్పై అభిశంసన పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. శ్వేతసౌధంలో ట్రంప్ నిర్మించిన బాల్ రూమ్, ఇతర కట్టడాలపై కూడా దర్యాప్తు జరపాల్సి ఉందని కాలిఫోర్నియా సభ్యుడు జేర్డ్ హఫ్మన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ట్రంప్తో సంబంధాల ద్వారా కొన్ని ఫార్మా కంపెనీలు లబ్ధి పొందిన అంశాలపై కూడా దర్యాప్తు జరిపిస్తామని ఓ సెనేటర్ తెలిపారు.
2028 ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న జేడీ వాన్స్
ప్రభుత్వ అవినీతిపై పోలింగ్లో అనేక మంది ఓటర్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. లక్ష మందిని సర్వే చేయగా 50 శాతం మంది అవినీతినే ప్రధానాంశంగా చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో పరువు నిలబెట్టుకునేందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రయత్నిస్తుండగా 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల కోసం ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సొంతబాట వేసుకునే పనిలో పడ్డారు. ట్రంప్ జాతీయవాద విధానాలకు మద్దతిస్తూనే, ప్రస్తుత విదేశాంగ విధానాలపై అసంతృప్తిగా ఉన్న వర్గాలను చేరదీసేందుకు వాన్స్ ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇరాన్ యుద్ధమే తమ కొంపముంచిందని అంగీకరించిన అధ్యక్షుడు ట్రంప్ రక్షణమంత్రి పీట్ హెగ్సెత్పై వేటుకు యోచిస్తున్నారు. హెగ్సెత్ను తీసి వేసే విషయమై అంతర్గత చర్చలు జరుగుతున్నాయని శ్వేతసౌధం వెల్లడించింది. ఇరాన్పై యుద్ధానికి హెగ్సెత్ సూచనలే కారణమంటూ ట్రంప్ గతంలో కూడా వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవేళ హెగ్సెత్ను తప్పిస్తే, ఆ స్థానంలో ఫ్లోరిడా గవర్నర్ రాన్ డిశాంటిస్ను నియమించే అవకాశం ఉందని శ్వేతసౌధం వర్గాలు తెలిపాయి. మరోవైపు, ఎన్నికల్లో పరాజయం అనంతరం శ్వేతసౌధం ట్రంప్ ఫోటోతో పాటు 'నెవర్ సరెండర్' అనే సందేశాన్ని పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పటివరకూ తిరుగులేని ఆధిక్యంతో సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ఘోర పరాభవం తర్వాత ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారనేది అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
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