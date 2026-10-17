బంగ్లాదేశ్ ఉద్యమంతో భారత్ నిరసనలను పోల్చొద్దు- అక్కడ పరిస్థితులు వేరు: ఢాకా మీడియా
బంగ్లాదేశ్లో 2024లో జరిగిన ఉద్యమాన్ని, భారత్లో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నిరసనలతో పోల్చడం సరికాదని ఢాకా ట్రిబ్యూన్ పేర్కొంది. రెండు దేశాల్లో పరిస్థితులు వేర్వేరుగా ఉన్నాయని తెలిపింది.
Published : October 17, 2026 at 12:12 PM IST
India Bangladesh Politics : బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన ఉద్యమాన్ని భారత్లోని నిరసనలతో పోల్చడం సరికాదని ఆ దేశ మీడియా పేర్కొంది. రెండు దేశాల్లో పరిస్థితులు ఒకేలా లేవని తెలిపింది. అక్కడ జరిగిన పరిణామాలే భారత్లోనూ జరుగుతాయని అనుకోవడం తప్పని స్పష్టం చేసింది. బంగ్లాదేశ్లో 2024లో జరిగిన ఉద్యమంలో 1,400 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని గుర్తుచేసింది. భారత్లో నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకున్నప్పటికీ, అదే రోజు విడుదల చేశారని వివరించింది.
ఉద్యోగాల కోటా మార్పు కోసం మొదలై!
బంగ్లాదేశ్లో 2024 జులైలో జరిగిన ఉద్యమం అప్పటి ప్రధాని షేక్ హసీనా రాజీనామాకు దారితీసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్ల విధానాన్ని మార్చాలనే డిమాండ్తో మొదట నిరసనలు జరిగాయి. అయితే, ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతో అవి పెద్ద ఉద్యమంగా మారాయని ఢాకా ట్రిబ్యూన్ వివరించింది. హుమాయున్ అహ్మద్ శ్రాబోన్ రాసిన విశ్లేషణలో, బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన ఉద్యమానికి, భారత్లో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న నిరసనలకు చాలా తేడాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
భారత్లో ప్రజలు ప్రభుత్వంపై తమ అసంతృప్తిని తెలియజేయడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో తమ అభిప్రాయాలను చెప్పే అవకాశం భారతీయులకు ఉందని వివరించారు. అందువల్ల బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన పరిణామాలే భారత్లోనూ జరుగుతాయని అనుకోవద్దని సూచించారు. ప్రతి దేశంలో రాజకీయ పరిస్థితులు వేర్వేరుగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.
1970ల నాటి ఉద్యమాన్ని గుర్తుచేస్తూ!
భారత్లో గతంలో జరిగిన ఉద్యమాలను కూడా ఢాకా ట్రిబ్యూన్ ప్రస్తావించింది. 1970వ దశకంలో జయప్రకాశ్ నారాయణ్ నాయకత్వంలో జరిగిన ఉద్యమాన్ని గుర్తుచేసింది. 1975లో అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఎమర్జెన్సీ విధించింది. అయినప్పటికీ, 1977 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఓడిపోయిందని వివరించింది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వాన్ని, ప్రభుత్వ సంస్థలను ప్రశ్నించడం ముఖ్యమని ఈ విశ్లేషణ పేర్కొంది. అయితే, ఒక దేశంలో జరిగిన ఉద్యమం ఫలితం మరో దేశంలోనూ అదే విధంగా ఉంటుందని భావించకూడదని తెలిపింది.
భారత్లో రాజ్యాంగం కల్పించిన అవకాశాలను కూడా గుర్తించాలని సూచించింది. బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన పరిణామాలు భారత నిరసనకారులకు ఒక హెచ్చరికలా ఉపయోగపడవచ్చని శ్రాబోన్ అభిప్రాయపడ్డారు. అదే సమయంలో భారత్లో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు, రాజ్యాంగ వ్యవస్థను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. రెండు దేశాల మధ్య తేడాలను పట్టించుకోకుండా పోల్చడం వల్ల అసలు పరిస్థితి అర్థం కాకుండా పోతుందని వివరించారు.
ప్రభుత్వ మార్పుపై రాజకీయ రగడ
భారత్లో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నిరసనల నేపథ్యంలో రెజీమ్ చేంజ్ (ప్రభుత్వ మార్పు) అనే పదంపై రాజకీయ వివాదం నడుస్తోంది. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)లో అక్రమాలు జరిగాయనే ఆరోపణలతో ఈ నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. ఆ నిరసనల వెనుక ప్రభుత్వాన్ని మార్చాలనే ఉద్దేశం ఉందని బీజేపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన తరహా పరిణామాలను భారత్లోనూ తీసుకురావడానికి కాంగ్రెస్, దాని మిత్రపక్షాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ విమర్శించారు.
లఖ్నవూలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, దేశ యువతను అరాచక రాజకీయాలకు బలిచేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఎన్నికల సంస్కరణల గురించి మాట్లాడటానికి బదులుగా దేశంలో అశాంతి సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని అన్నారు. బంగ్లాదేశ్ తరహాలో ప్రభుత్వ మార్పు కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని విమర్శించారు.
చిదంబరం ఏమన్నారంటే?
రెజీమ్ చేంజ్ అనే పదాన్ని సమర్థించిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పి. చిదంబరంపై బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి ప్రదీప్ భండారీ విమర్శలు చేశారు. బంగ్లాదేశ్ పరిణామాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందడం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి కాదని ఆరోపించారు. ప్రతిపక్షాలు అరాచక రాజకీయాలకు మద్దతిస్తున్నాయని విమర్శించారు. మరోవైపు, రెజీమ్ చేంజ్ అనే పదాన్ని వాడితే బీజేపీ ఎందుకు తీవ్రంగా స్పందిస్తోందని చిదంబరం ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వాలు మారడం సాధారణమేనని అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.
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