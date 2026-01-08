ETV Bharat / international

భారత్‌లో వీసా సేవలను నిలిపివేసిన బంగ్లాదేశ్- పాక్‌ నుంచి యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుపై క్లారిటీ!

భారత్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న వేళ ఢాకా కీలక నిర్ణయం- భారత్‌లోని తమ దౌత్య కార్యాలయాల్లో వీసా సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు నిర్ణయం

Bangladesh Visa Stopped In India
Bangladesh Visa Stopped In India (Representational Image (IANS))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 8, 2026 at 10:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bangladesh Visa Stopped In India : భారత్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న వేళ ఢాకా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్‌లోని తమ దౌత్య కార్యాలయాల్లో వీసా సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు యూనస్ నేతృత్వంలోని బంగ్లాదేశ్ మధ్యంతర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించింది.

దీనితో పాటు అమెరికా విధించిన 'వీసా బాండ్' నిబంధనలపై కూడా స్పందించింది.'వీసా బాండ్' రూల్స్ నుంచి మినహాయింపు కోరుతూ దౌత్యపరమైన చర్చలు జరుపుతున్నట్లు బంగ్లాదేశ్ విదేశీ వ్యవహారాల సలహాదారు ఎమ్. తౌహిద్ హుస్సేన్ తెలిపారు. గురువారం ఢాకాలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన కీలక విషయాలను వెల్లడించారు.

దిల్లీ, కోల్‌కతా, అగర్తలాలోని తమ మూడు ప్రధాన మిషన్లలో వీసా విభాగాల్లో సేవలను ప్రస్తుతానికి నిలిపివేయాలని ఆదేశించినట్లు తౌహిద్ హుస్సేన్ తెలిపారు. ఇది పూర్తిగా భద్రతకు సంబంధించిన అంశమన్నారు. అయితే, ముంబయి, చెన్నైలలోని బంగ్లాదేశ్ మిషన్లలో వీసా సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని ఆయన చెప్పారు. ఇప్పటికే కోల్‌కతాలోని బంగ్లాదేశ్ డిప్యూటీ హైకమిషన్ వ్యాపార, వర్క్ వీసాలు మినహా మిగిలిన సేవలను నిలిపివేసింది.

బంగ్లాదేశ్‌ను ఈ జాబితాలో చేర్చడం దురదృష్టకరం
బంగ్లాదేశ్‌ను వీసా బాండ్ జాబితాలో చేర్చడం దురదృష్టకరమని, దీని నుంచి తమ దేశానికి మినహాయింపు ఇవ్వాలని హుస్సేన్ అమెరికాను కోరారు. ఈ నిబంధన కేవలం బంగ్లాదేశ్‌కే పరిమితం కాదని, పలు ఇతర దేశాలకు కూడా వర్తిస్తుందని ఆయన గుర్తు చేశారు. సాధారణంగా అమెరికాకు వెళ్లే పర్యాటకులు లేదా సందర్శకులు అక్కడ గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా ఉండిపోతారనే అనుమానంతో ఈ బాండ్ నిబంధనను యూఎస్ తీసుకొచ్చింది. ఈ నిబంధన నుంచి బంగ్లాదేశ్‌కు మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ అమెరికా ప్రభుత్వంతో దౌత్యపరంగా చర్చలు జరుపుతామని ఆయన తెలిపారు.

యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుపై స్పష్టత
బంగ్లాదేశ్ వైమానిక దళాన్ని బలోపేతం చేసే క్రమంలో పాకిస్థాన్ తయారు చేసిన JF-17 యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేయడానికి బంగ్లాదేశ్ ఆసక్తి చూపుతోందనే వార్తలు గత కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు తౌహిద్ హుస్సేన్ స్పందించారు. "ప్రస్తుతానికి దీని గురించి నేను ఏమీ చెప్పలేను. కానీ చర్చలు మాత్రం కొనసాగుతున్నాయి" అని హుస్సేన్ ధ్రువీకరించారు. అంటే, కొనుగోలు ప్రతిపాదన ప్రాథమిక దశలో ఉందని ఆయన పరోక్షంగా అంగీకరించారు. పాకిస్థాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ యుద్ధ విమానాలు కొనడం అనేది దక్షిణాసియా రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం అనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

షేక్ హసీనా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు బాగుండేవి. ఉగ్రవాదంపై ఉమ్మడి పోరాటం, సరిహద్దు ఒప్పందాలు, కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టులతో ఇరుదేశాలు చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవి. ముహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని మధ్యంతర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత బంగ్లాదేశ్‌- భారత్ మధ్య దూరం పెరిగింది. ముఖ్యంగా హసీనాకు భారత్ ఆశ్రయం ఇవ్వడం పట్ల అక్కడి ప్రభుత్వం అసంతృప్తిగా ఉంది. ఈ గ్యాప్‌ను భర్తీ చేయడానికి బంగ్లాదేశ్ ఇప్పుడు ఇతర దేశాల వైపు చూస్తోంది. 1971లో పాకిస్థాన్ నుంచి విముక్తి పొంది స్వతంత్ర దేశంగా ఏర్పడిన బంగ్లాదేశ్, దశాబ్దాల పాటు పాకిస్థాన్‌తో రక్షణ సంబంధాలకు దూరంగా ఉంది. ఇప్పుడు అదే పాకిస్థాన్ JF-17 యుద్ధ విమానాలను కొనాలని అనుకోవడం సంచలన నిర్ణయమనే చెప్పాలి. JF-17 విమానాలను పాకిస్థాన్, చైనా కలిసి తయారు చేశాయి. కాబట్టి, పాకిస్థాన్‌తో జరిపే ఈ ఒప్పందం వెనుక చైనా కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

బంగ్లాదేశ్​లో​ దీపూ చంద్రదాస్‌ హత్య కేసు- ప్రధాన నిందితుడు అరెస్ట్

4రోజుల్లోనే చేతులెత్తేసిన పాక్‌తో బంగ్లాదేశ్‌తో 'రక్షణ' డీల్?- 'జేఎఫ్-17' యుద్ధ విమానాల విక్రయం

TAGGED:

BANGLADESH VISA INDIA
BANGLADESH INTERIM GOVERNMENT
BANGLADESH INDIA RELATIONS
US VISA BOND POLICY
BANGLADESH VISA STOPPED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.