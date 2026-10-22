ఐదేళ్ల తర్వాత కుమారుడితో ఫోన్లో మాట్లాడిన ఆంగ్ సాన్ సూకీ
Aung San Suu Kyi Phone Call : 2021 సైనికతిరుగుబాటు తర్వాత నిర్బంధంలో ఉన్న మయన్మార్ నాయకురాలు ఆంగ్ సాన్ సూకీకి ఐదేళ్ల తర్వాత తన కుమారుడితో ఫోన్లో మాట్లాడే అవకాశం దక్కింది.
Published : October 22, 2026 at 10:07 PM IST
Aung San Suu Kyi Son Phone Call : మయన్మార్ ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమ నాయకురాలు ఆంగ్ సాన్ సూకీ ఏకంగా ఐదేళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా లండల్లో ఉంటున్న తన కుమారుడితో ఫోన్ కాల్ ద్వారా మాట్లాడారు. మయన్మార్లో 2021లో సైనిక తిరుగుబాటు తర్వాత నిర్బంధంలోకి వెళ్లిన సూకీకి, ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు మధ్య ఎలాంటి ప్రత్యక్ష సంబంధాలు లేవు. అయితే 2026, అక్టోబర్ 22న ఫోన్ కాల్కు సాధ్యపడింది. సూకీ తన చిన్న కుమారుడు కిమ్ అరిస్తో మాట్లాడారు. గురువారం జరిగిన ఈ ఫోన్ కాల్ సంభాషణ గురించి కిమ్ తన ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో వెల్లడించారు. 2021 ఫిబ్రవరిలో మయన్మార్లో సైన్యం అధికారాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంది. అప్పట్లో స్టేట్ కౌన్సిలర్గా ఉన్న సూకీకి సైన్యం నిర్బంధం విధించింది. దాదాపు ఐదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు కుమారుడితో మాట్లాడటం విశేషం. ఈ పరిణామం మరోసారి మయన్మార్ రాజకీయ పరిస్థితులు, సూకీ నిర్బంధంపై అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించింది.
20 నిమిషాలపాటు తల్లితో సంభాషణ
ఇన్నాళ్లకు తన తల్లితో మాట్లాడే అవకాశం లభించిందని కిమ్ అరిస్ సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగంగా స్పందించారు. ఐదేళ్ల తర్వాత ఆమె గొంతు మళ్లీ వినడం మాటల్లో చెప్పలేనంత ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని తెలిపారు. మయన్మార్ ప్రెసిడెంట్ మిన్ ఆంగ్ హ్లైంగ్ ప్రతినిధి ఖైంగ్ ఖైంగ్ సో ఈ ఫోన్ కాల్ను ధ్రువీకరించారు. సూకీతో ఆమె కుమారుడు కిమ్ అరిస్ సుమారు 20 నిమిషాల పాటు మాట్లాడినట్లు టెలిగ్రాం వేదికగా వెల్లడించారు. ఇక సూకీ ప్రస్తుతం మయన్మార్ రాజధాని నేపిడాలోని ఒక రహస్య ప్రదేశంలో నిర్బంధంలో ఉండగా, లండన్లో ఉంటున్న కిమ్ అరిస్ మయన్మార్ రాయబార కార్యాలయం ద్వారా ఆమెతో మాట్లాడినట్లు సమాచారం.
2021లో ఏం జరిగింది?
మయన్మార్లో 2021 ఫిబ్రవరిలో సైన్యం తిరుగుబాటు చేసి, ఎన్నికైన సూకీ ప్రభుత్వాన్ని తొలగించింది. ఆ తర్వాత ఆమెను నిర్బంధంలోకి తీసుకున్నారు. వివిధ కేసుల్లో దోషిగా తేల్చి 18 ఏళ్ల జైలు శిక్షను గృహ నిర్బంధంలో విధించారు. అయితే ఆమెపై నమోదైన కేసులు రాజకీయ ప్రేరేపితమైనవని సూకీ మద్దతుదారులు, మానవ హక్కుల సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. సైనిక పాలన ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి సూకీ ఎన్నడూ బహిరంగంగా కనిపించలేదు. ఆమె ఎక్కడ ఉన్నారు? అసలు ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అనే వివరాలు కూడా పెద్దగా బయటకు రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే తన తల్లి క్షేమంగానే ఉన్నారా లేదా? అనే ఆధారాలను వెల్లడించాలని కోరుతూ కిమ్ అరిస్ ఇతర మయన్మార్ కార్యకర్తలతో కలిసి ఆన్లైన్ ప్రచారం నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగానే ఈ ఏడాది ఆగస్టులో అంతర్జాతీయ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి చెందిన ఒక ప్రతినిధి సూకీని కలిశారు.
ప్రస్తుతం తన తల్లికి 81 సంవత్సరాలు అని, ఆమె అన్యాయంగా నిర్బంధించారని కిమ్ అరిస్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. సూకీ విడుదలయ్యే వరకు మద్దతుదారులు తమ గళాన్ని వినిపిస్తూనే ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. 'నా తల్లితో పాటు రాజకీయ ఖైదీలందరినీ వెంటనే, ఎలాంటి షరతులు లేకుండా విడుదల చేయాలి. స్వేచ్ఛ విషయంలో రాజీకి తావులేదు.' అని తన పోస్టులో చెప్పుకొచ్చారు. సూకీ- మైఖేల్ అరిస్ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉండగా, కిమ్ అరిస్ రెండోవాడు.
మరోవైపు 2021లో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్న సైనిక నాయకుడు మిన్ ఆంగ్ హ్లైంగ్ ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయంగా క్రమక్రమంగా సంబంధాల్ని మెరుగుపర్చుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం ద్వారా దేశంలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయనే సంకేతాన్ని ఇవ్వాలని చూస్తోంది. ఇదే సమయంలో ఆ ఎన్నికలు నిష్పక్షపాతంగా, శాంతియుతంగా జరగలేదని విమర్శకులు ఆరోపిస్తున్నారు. సైన్యం అధికారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికే ఎన్నికలు నిర్వహించారని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇదే సమయంలో నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత అయిన సూకీని విడుదల చేయాలని, ఆమెను కలిసేందుకు లేదా ఆమెతో సంప్రదింపులు జరిపేందుకు అవకాశం కల్పించాలని అంతర్జాతీయ సమాజం కోరుతోంది. ఆగ్నేయాసియా దేశాల సమాఖ్యలో (ఆసియాన్) మయన్మార్తో కలిసి ఉన్న ఇతర సభ్య దేశాలు కూడా ఇదే డిమాండ్ చేస్తోంది. కానీ సూకీ విడుదల డిమాండ్లను సైనిక ప్రభుత్వం తిరస్కరిస్తూ వస్తోంది.
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