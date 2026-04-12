విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ చర్చలు కొనసాగుతాయ్ : ఇరాన్
ఇరాన్, అమెరికా మధ్య తొలిరోజు ముగిసిన చర్చలు- 14 గంటల పాటు జరిగిన అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు- చర్చలను మరో రోజుకు పొడిగింపు
Published : April 12, 2026 at 7:10 AM IST
US Iran Peace Talks : పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ముగించే లక్ష్యంతో ఇస్లామాబాద్లో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతిచర్చలు ముగిశాయి. దాదాపు 14 గంటలపాటు చర్చలు కొనసాగినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇరుదేశాలకు చెందిన సాంకేతిక బృందాలు నిపుణుల నివేదికలను పంచుకున్నట్లు తెలిపింది. కొన్ని అంశాలపై విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ చర్చలు కొనసాగుతాయని ఇరాన్ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఆదివారం మరో విడత చర్చలు కొనసాగుతాయని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
Breaking | At Pakistan’s proposal and with the agreement of the negotiating teams of #Iran and the U.S., talks mediated by Pakistan will continue for another round after a pause on Sunday.#IslamabadTalks https://t.co/iWjWDjdjZb— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) April 11, 2026
14 గంటలకు పైగా చర్చలు
1979 ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ప్రత్యక్షంగా, ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరగటం ఇదే మొదటిసారి. ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సారథ్యంలోని అమెరికా బృందం, ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ ఘలీబాఫ్ నేతృత్వంలోని ప్రతినిధులతో ముఖాముఖి చర్చలు జరిపింది. పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఇరుదేశాల ప్రతినిధి బృందాలతో విడివిడిగా సమావేశమయ్యారు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1గంటలకు ఇస్లామాబాద్లోని సెరీనా హోటల్లో త్రైపాక్షిక చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి. మొదట పాకిస్థాన్ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపి, ఆ తర్వాత అమెరికా ప్రతినిధి బృందంతో చర్చలు జరిపారు. దాదాపు 14 గంటలకు పైగా కొనసాగిన ఈ చర్చ ఆదివారం తెల్లవారుజామున సుమారు 3:40 గంటలకు ముగిశాయి.
డిమాండ్ల పరిష్కారం తర్వాతే చర్చలు
కాల్పుల విరమణను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే అంశంపై అమెరికా-ఇరాన్ ప్రతినిధులు షెహబాజ్ షరీఫ్తో చర్చించినట్లు సమాచారం. ఇక దక్షిణ లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులను తగ్గించడంతోసహా తాముపెట్టిన ముందస్తు డిమాండ్లు పరిష్కారమైన తర్వాతే త్రైపాక్షిక చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయని ఇరాన్ అధికారిక ఛానల్ వెల్లడించింది. చర్చలు సాధారణ స్థాయి నుంచి నిపుణుల స్థాయికి చేరినట్లు పేర్కొంది. ఆర్థిక, సైనిక, న్యాయ, అణు కమిటీలు పాల్గొంటున్నాయని ఇరాన్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇంకా కొన్ని సాంకేతిక అంశాలను ఖరారు చేయాల్సి ఉందని ప్రకటించింది.
చర్చల కోసం పది సూత్రాల ప్రణాళిక
ఈ చర్చల కోసం ఇరాన్ పది సూత్రాల ప్రణాళికను ప్రతిపాదించింది. అందులో శాశ్వత కాల్పుల విరమణతోపాటు భవిష్యత్తులో తమపై దాడులు చేయకుండా గ్యారంటీ ఇవ్వటం, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులతో జరిగిన నష్టానికి పరిహారం, హర్మూజ్ జలసంధిపై నియంత్రణ పూర్తిగా తమకే కల్పించటం, విదేశాల్లో స్తంభింపజేసిన తమ ఆస్తులను విడుదల చేయటం, లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులను ఆపటం వంటి డిమాండ్లు ఉన్నాయి. విదేశాల్లో స్తంభింపజేసిన తమ ఆస్తుల విడుదలకు అమెరికా అంగీకరించినట్లు ఇరాన్ అధికారిక ఛానల్ తెలిపింది. అయితే హర్మూజ్ జలసంధి నిర్వహణ విషయమై ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం.
సంయుక్త నిర్వహణకు అమెరికా చేసిన ప్రతిపాదనను ఇరాన్ తిరస్కరించినట్లు సమాచారం. అయితే అంతర్జాతీయ రవాణా కోసం జలసంధిని తెరిచి ఉంచేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. చర్చలు పూర్తి సానుకూల వాతావరణంలో జరిగినట్లు పాక్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇవాళ కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. మరోవైపు సమస్య తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ చర్చలకు పరోక్షంగా సహకరించేందుకు చైనా, ఈజిప్ట్, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్ దేశాల అధికారులు ఇస్లామాబాద్లో మకాం వేసినట్లు సమాచారం.