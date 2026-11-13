జీ20 నాటికి భారత్-అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ : మాజీ దౌత్యవేత్త
US On India Trade Deal : అమెరికా- భారత్ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందంపై యూఎస్ మాజీ దౌత్యాధికారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 13, 2026 at 10:36 AM IST
భారత్-అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం తొలి దశను త్వరలోనే ఖరారు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వచ్చే నెలలో అమెరికాలో జరగనున్న జీ20 శిఖరాగ్ర సమావేశం నాటికి ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయాలని ఆసక్తి ఇరుదేశాల ప్రభుత్వాల్లోనూ ఉందని అమెరికా మాజీ దౌత్యాధికారి నిషా బిస్వాల్ వెల్లడించారు. అయితే ఇరుదేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల స్వభావం, సుంకాల విధానాల్లో మార్పులు, వాణిజ్యపరమైన ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన కొన్ని కీలక అంశాలపై ఇంకా చర్చలు జరగాల్సి ఉందని తెలిపారు. ఈ ఒప్పందం అంత సులభంగా పూర్తయ్యేది కాదని, అనేక సంక్లిష్ట సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొనాల్సి ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య చర్చలపై ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నిషా బిస్వాల్ ఈ వివరాలు వెల్లడించారు.