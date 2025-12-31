పోస్టల్ సర్వీస్ను నిలిపివేసిన డెన్మార్క్- 400 ఏళ్ల సేవలకు స్వస్తి- ప్రపంచంలోనే తొలి దేశం
Denmark Postal Service Ending : డెన్మార్క్లో ప్రభుత్వం పోస్టల్ సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. సుమారు 400 ఏళ్లుగా కొనసాగిన సంప్రదాయ పోస్టల్ సర్వీసులు మంగళవారంతో ముగిశాయి. డెన్మార్క్ పోస్టర్ సర్వీస్ పోస్ట్నార్డ్ తన చివరి ఉత్తరాన్ని మంగళవారం డెలివరీ చేసింది. ప్రజలు పూర్తిగా డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్న క్రమంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఫలితంగా ప్రపంచంలోనే అధికారికంగా సంప్రదాయ పోస్టల్ వ్యవస్థను నిలిపివేసిన తొలిదేశంగా డెన్మార్క్ నిలిచింది. ప్రస్తుతం తరుణంలో ఉత్తరాల అవసరం అంతగా లేదని, ముఖ్యంగా ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఆర్థికంగా కూడా భారమని తెలిపింది.
ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని ‘పోస్ట్నార్డ్’ అనే సంస్థ అనేక సంవత్సరాలుగా పోస్టల్ సేవలు అందిస్తోంది. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువైన నేపథ్యంలో లేఖలకు ఆదరణ తగ్గిపోయింది. ఈ క్రమంలో వీటి సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపింది. లెక్కల ప్రకారం 2000లో పోస్ట్నార్డ్ డెలివరీ చేసిన ఉత్తరాలతో పోలిస్తే 2024లో 90 శాతం తక్కువ లేఖలను పంపిణీ చేసింది. అమెరికా సహా అనేక దేశాల్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పింది. అమెరికా పోస్టల్ సర్వీస్ 2006లో చేసిన డెలివరీలతో పోలిస్తే 2024లో సగం ఉత్తరాలను పంపిణీ చేసిందని పేర్కొంది. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ఇమెయిల్లు, వాట్సాప్ సందేశాల నుంచి వీడియో కాల్లు, సోషల్ మీడియాతో ఆన్లైన్లోకి మారడంతో సంప్రదాయ లేఖల పాత్ర క్రమంగా తగ్గిపోయిందని అభిప్రాయపడింది. "దాదాపు డెన్మార్క్లోని ప్రతి వ్యక్తి పూర్తిగా డిజిటల్గా మారిపోయారు. ఫలితంగా ఒకప్పుడు చేసినట్లుగా భౌతిక లేఖలు ఇకపై అదే ప్రయోజనాన్ని అందించవు." అని పోస్ట్నార్డ్ ప్రతినిధి ఆండ్రియాస్ బ్రెత్వాడ్ అన్నారు. సంప్రదాయ మెయిల్ వ్యవస్థను ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్, ఇ-కామర్స్ అధిగమించాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
పార్సిల్ డెలివరీ సేవల కొనసాగింపు
అయితే, ఇప్పటికీ భౌతికంగా ఉత్తరాలను పంపాల్సిన వ్యక్తులు వాటిని రిటైల్ దుకాణాల్లోని కియోస్క్ డ్రాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ప్రైవేట్ కొరియర్ కంపెనీ DAO డెన్మార్క్ సహా విదేశాలకు డెలివరీ చేస్తుంది. కాగా, ప్రభుత్వ పోస్టల్ పోస్ట్నార్డ్ దాని పార్సిల్ డెలివరీ సేవలను మాత్రం కొనసాగిస్తుందని వెల్లడించింది. ఆన్లైన్ షాపింగ్ పెరుగుదల కారణంగా పార్సిల్ సేవలు అధిక డిమాండ్లో ఉన్నాయని చెప్పింది.
మెయిల్ బాక్స్లకు ప్రజల నుంచి భారీ ఆసక్తి
కాగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచే డెన్మార్క్ పోస్ట్నార్డ్ తన ఐకానిక్ రెడ్ మెయిల్ బాక్స్లను తొలగింపును చేపట్టింది. జూన్ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 1,500 మెయిల్బాక్స్లను తొలగించారు. కంపెనీ తొలగించిన మెయిల్బాక్స్లను ఛారిటీ కోసం విక్రయించాలని డిసెంబర్లో నిర్ణయించగా, దీనికి ప్రజలు భారీగా ఆసక్తి చూపించారు. లక్షలాది ప్రజలు మెయిల్ బాక్సులను కొనేందుకు ముందుకువచ్చారు. బాక్సుల పరిస్థితి ఆధారంగా వీటి ధర 1,500- 2,000 డానిష్ క్రోన్లు పలికాయి. డెన్మార్క్ ప్రజలు సంప్రదాయ పోస్టల్ సర్వీసులను చాలా అరుదుగా ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ వాటితో ఎంత భావోద్వేగ సంబంధాలు ఉన్నాయనే విషయం అర్థమవుతుంది.
డిజిటల్గా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో డెన్మార్క్
ప్రపంచంలో అత్యంత డిజిటల్గా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో డెన్మార్క్ ఒకటి. ఇక్కడ చాలా ప్రభుత్వ సేవలు ఇప్పటికే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా పనిచేస్తున్నాయి. కాగితం ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ అవసరాన్ని చాలా వరకు తగ్గించింది.
