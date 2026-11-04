అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు- ట్రంప్ దూకుడుకు బ్రెక్- ఆధిక్యంలో డెమొక్రట్లు
US midterm elections 2026 : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు దాదాపు ముగిశాయి. పలు రాష్ట్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు కూడా జరుగుతోంది.
Published : November 4, 2026 at 7:49 AM IST
అమెరికాలో 2026 మధ్యంతర ఎన్నికలు కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో పోలింగ్ ముగియడంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఓట్ల లెక్కింపుపై పడింది. ఇప్పటివరకు 25 రాష్ట్రాలతో పాటు కొలంబియా జిల్లాలోనూ ఓటింగ్ పూర్తయింది. ఈ ఫలితాలు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వ భవిష్యత్తు రాజకీయ వ్యూహాలపై, ఆయన ప్రతిపాదించే చట్టాల ఆమోదంపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపనున్నాయి. పలు సర్వేల అంచనాలను నిజం చేస్తూ చాలా రాష్ట్రాల్లో రిపబ్లికన్లపై పైచేయి డెమొక్రట్లు ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.
కాంగ్రెస్ ఆధిపత్యంపై ఉత్కంఠ
ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా సెనేట్, ప్రతినిధుల సభలో ఆధిపత్యం ఎవరికి దక్కుతుందన్న అంశంపై ఆసక్తి నెలకొంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్లో ఎలాంటి మద్దతు లభిస్తుందో ఈ ఫలితాలు నిర్ణయించనున్నాయి. రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తుందా? లేక డెమొక్రటిక్ పార్టీ పట్టు సాధిస్తుందా? అన్నది తేలాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా ఫ్లోరిడాలో సెనేట్, గవర్నర్ ఎన్నికలు, పెన్సిల్వేనియాలో పలు ప్రతినిధుల సభ స్థానాలు, న్యూజెర్సీలో ఒక కీలక హౌస్ స్థానం, మైనే, న్యూ హాంప్షైర్లలో సెనేట్ పోటీలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఈ స్థానాల్లో వచ్చే ఫలితాలు కాంగ్రెస్లో పార్టీల బలాబలాలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి.
ఒహియోలో అమీ ఆక్టన్ ముందంజ
ఒహియో గవర్నర్ ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి వివేక్ రామస్వామి, డెమొక్రటిక్ అభ్యర్థి అమీ ఆక్టన్ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. ఫాక్స్ న్యూస్ డెసిషన్ డెస్క్ తొలుత ఈ పోటీపై ఇప్పుడే తుది అంచనాకు రాలేమని ప్రకటించింది. అయితే సీబీఎస్ న్యూస్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, స్థానిక కాలమానం రాత్రి 7.30 గంటల సమయానికి 31 శాతం ఓట్లు లెక్కించగా అమీ ఆక్టన్కు 60.7 శాతం ఓట్లు లభించాయి. దీంతో ఆమె ఆధిక్యంలో ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. అయితే అప్పటికి ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తికాకపోవడంతో తుది ఫలితంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
జార్జియాలో చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం
జార్జియా గవర్నర్ ఎన్నిక కూడా దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. డెమొక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి కీషా లాన్స్ బాటమ్స్ విజయం సాధిస్తే ఆ రాష్ట్ర చరిత్రలో పలు రికార్డులు నమోదవుతాయి. జార్జియాకు తొలి నల్లజాతి గవర్నర్గా, తొలి మహిళా గవర్నర్గా, అమెరికా చరిత్రలో తొలి నల్లజాతి మహిళా గవర్నర్గా ఆమె నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఈ ఎన్నికలో ఆమె గెలుపు సాధిస్తారా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. జాతి, లింగ ప్రాతినిధ్య పరంగా ఈ పోటీకి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు ప్రధానంగా, డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు రిఫరెండంగా మారాయి. పోలింగ్ జరుగుతున్న సమయంలోనే ఆశ్చర్యకరమైన ప్రకటన చేశారు. వచ్చే ఏడాది ఇజ్రాయెల్కు అందించాలని నిర్ణయించిన 4 బిలియన్ డాలర్ల సాయాన్ని నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తాజా నేషనల్ పోల్స్ ప్రకారం, డెమొక్రాట్లకు 51.5 శాతం మంది మద్దతు తెలుపుతుండగా, రిపబ్లికన్లకు 43.1 శాతం మద్దతు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. అయితే ఎన్నికల జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణతో విజయం సాధిస్తామనే నమ్మకంతో రిపబ్లికన్లున్నారు. మరోవైపు కాలిఫోర్నియాలో ఈమెయిల్ బ్యాలెట్ ద్వారా వచ్చిన వేలాది ఓట్లను పక్కనబెట్టాలని ట్రంప్ యంత్రాంగం వేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. వారంతా అమెరికా పౌరులు కాదన్న ట్రంప్ వాదనలను కోర్టు తిరస్కరించింది.