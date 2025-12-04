ఆత్మాహుతి దాడిపై మహిళలకు జైషే మహమ్మద్ శిక్షణ- 5000 మంది చేరిక!
జైషే మహమ్మద్ మహిళా విభాగం 'జమాత్ ఉల్ మొమినాత్'- ఈ విభాగంలో 5000 మందికి పైగా చేరినట్లు తాసమాచారం- జైషే చీఫ్ మసూద్ అజార్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినట్లు కథనాలు
Published : December 4, 2025 at 4:37 PM IST
Delhi Blast Womens Online Training : ఎర్రకోట పేలుడు ఘటన దర్యాప్తు చేస్తున్న కొద్ది రోజుకో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వస్తోంది. దిల్లీ పేలుడు కుట్రలో కీలక భాగస్వామి అయిన డా. షాహిన్ షాహిద్ జైషే మహమ్మద్ మహిళా విభాగం 'జమాత్ ఉల్ మొమినాత్' సభ్యురాలని దర్యాప్తు వర్గాలు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశాయి. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ విభాగంలో 5000 మందికి పైగా చేరినట్లు తాజా సమాచారం. ఈ విషయంపై జైషే చీఫ్ మసూద్ అజార్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినట్లు కథనాలు వెలువడుతున్నాయి.
ఉగ్రవాద సంస్థ ఉనికిని బలోపేతం చేయడం, మహిళలను నియమించుకొని దాని పరిధిని విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబరు 8 నుంచి జైషే ప్రధాన కార్యాలయంలో ఈ బ్రిగేడ్ కోసం నియామకాలు ప్రారంభించినట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. అయితే జైషేలో పురుష ఉగ్రవాదుల తరహాలోనే వీరికి కూడా కఠిన శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇందులో భాగంగా పాకిస్థాన్లోని బహవల్పూర్, ముల్తాన్, సియాల్కోట్, కరాచీ, కొట్లీ, ముజఫరాబాద్ ప్రాంతాల నుంచి మహిళలను నియమించుకున్నట్లు తెలిపాయి. వీరికి ప్రతిరోజూ 40 నిమిషాల పాటు ఆన్లైన్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారట. ఐసిస్, హమాస్, ఎల్టీటీఈ తరహాలో మహిళలతో ఆత్మాహుతి దాడులకు సిద్ధమయ్యేలా వీరిని ప్రేరేపిస్తున్నట్లు నిఘా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇందుకోసం ఒక్కో మహిళ నుంచి రూ.500 చొప్పున విరాళాల కింద సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం.