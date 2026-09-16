ETV Bharat / international

మక్కా వద్ద డ్రోన్‌ దాడిపై భారత్‌ ఆందోళన- వీలైనంత త్వరగా శాంతి నెలకొనాలన్న విదేశాంగ శాఖ

సౌదీ సార్వభౌమత్వంపై దాడులను తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్‌- మక్కా సమీప ఘటన ఆందోళనకరం- ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి ముప్పు- బాబ్‌-ఎల్‌-మండేబ్‌లో నౌకాయాన స్వేచ్ఛకు ముప్పు వద్దన జైశ్వాల్‌

India On Makkah Drone Attack
విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్‌ధీర్ జైశ్వాల్ (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India On Makkah Drone Attack : మక్కా సమీపంలో జరిగిన దాడులపై భారత్‌ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పశ్చిమాసియాలో వీలైనంత త్వరగా శాంతిస్థాపన జరగాలని ఆకాంక్షించింది. సౌదీ సార్వభౌమత్వానికి ముప్పు కలిగించేలా జరుగుతున్న దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్‌ధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. ముస్లింలకు పవిత్రమైన మక్కా నగరంపై దాడికి యత్నించడం తీవ్ర ఆందోళనకరమని అన్నారు. ఈ దాడులు ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తాయని హెచ్చరించారు. ఇకనైనా దాడులు ఆపాలన్నారు. హూతీల దాడుల వల్ల బాబ్-ఎల్-మండెబ్ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని రణ్‌ధీర్‌ జైస్వాల్ అన్నారు.

"మక్కా సమీపంలో జరిగిన డ్రోన్‌ దాడి కారణంగా మేము తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతున్నాం. సౌదీ సార్వభౌమ భూభాగంపై దాడులు, పౌరుల ప్రాణాలకు, మౌలిక సదుపాయాలకు ముప్పు కలిగించే చర్యలను భారత్‌ మరోసారి ఖండిస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలకు మక్కాకు ఉన్న ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఘటన మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సౌదీ అరేబియాపై హూతీలు వరుస దాడులు చేస్తున్న నేపథ్యంలో మక్కా సమీపంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే పరిణామంగా మారింది. ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం త్వరగా పునరుద్ధరించాల్సిన అవసరం ఉంది."
- రణ్‌ధీర్‌ జైస్వాల్, విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి

మక్కా నగరానికి దక్షిణంగా హూతీలు ప్రయోగించిన ఓ డ్రోన్‌ తమ వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకుని ధ్వంసం చేశాయని సౌదీ అధికారులు తెలిపారు. మక్కా నిషేధిత గగనతలంలోకి ప్రవేశించకముందే దాన్ని కూల్చివేసినట్లు సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు వెల్లడించాయి. ఘటన అనంతరం మక్కాతో పాటు సౌదీ అరేబియా పశ్చిమ తీరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భద్రతా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అయితే మక్కా లేదా ఇతర ఇస్లామిక్‌ పవిత్ర స్థలాలను తాము లక్ష్యంగా చేసుకోలేదని హూతీలు ఖండించారు. మక్కాకు తమవైపు నుంచి ఎలాంటి ముప్పు లేదని పేర్కొన్నారు. దీంతో డ్రోన్‌ దాడి వెనుక ఉద్దేశంపై ఇరు వర్గాల వాదనలు భిన్నంగా ఉన్నాయి.

బాబ్‌-ఎల్‌-మండేబ్‌పై ఆందోళన
సౌదీ అరేబియాలోని పౌర, ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాలపై జరుగుతున్న దాడులు కేవలం ఆ దేశానికే పరిమితం కావని భారత్‌ పేర్కొంది. ఈ దాడులు ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీయడంతో పాటు బాబ్‌-ఎల్‌-మండేబ్‌ జలసంధి ద్వారా నౌకాయాన స్వేచ్ఛకు ముప్పు కలిగించే అవకాశం ఉందని జైశ్వాల్‌ హెచ్చరించారు. ఆఫ్రికా ఖండంలోని కొమ్ము ప్రాంతం, అరేబియా ద్వీపకల్పం మధ్య ఉన్న బాబ్‌-ఎల్‌-మండేబ్‌ ఎర్ర సముద్రాన్ని ఏడెన్‌ గల్ఫ్‌, అరేబియా సముద్రంతో కలుపుతుంది. ప్రపంచ వాణిజ్యం, చమురు రవాణాకు కీలకమైన సముద్ర మార్గాల్లో ఇది ఒకటి. ఈ ప్రాంతంలో హూతీల దాడులు పెరగడం వల్ల అంతర్జాతీయ నౌకాయానంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

సౌదీ విదేశాంగ మంత్రితో జైశంకర్‌ భేటీ
బ్రిక్స్‌ సదస్సు సందర్భంగా ఆదివారం సౌదీ విదేశాంగ మంత్రి ప్రిన్స్‌ ఫైసల్‌ బిన్‌ ఫర్హాన్‌ అల్‌ సౌద్‌తో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌. జైశంకర్‌ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న తాజా పరిస్థితులపై చర్చించారు. సౌదీ సార్వభౌమ భూభాగం, పౌర మౌలిక సదుపాయాలు, ఆర్థిక ఆస్తులపై జరిగిన దాడులను భారత్‌ ఖండించినట్లు జైశ్వాల్‌ తెలిపారు. ఇలాంటి దాడులు ప్రాంతీయ భద్రత, స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీయడంతో పాటు బాబ్‌-ఎల్‌-మండేబ్‌లో నౌకాయాన స్వేచ్ఛకు ముప్పుగా మారతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. వాణిజ్య నౌకలు, పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు ఆమోదయోగ్యం కాదని భారత్‌ గతంలోనూ స్పష్టం చేసింది.

చమురు రవాణాపైనా ప్రభావం
ఇరాన్‌తో జరిగిన సంఘర్షణ నేపథ్యంలో హర్మూజ్‌ జలసంధి ద్వారా నౌకాయానానికి అంతరాయం ఏర్పడిన పరిస్థితుల్లో సౌదీ అరేబియాకు తూర్పు-పశ్చిమ చమురు పైప్‌లైన్‌ కీలక ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా మారింది. ఇదే సమయంలో హూతీల దాడులు బాబ్‌-ఎల్‌-మండేబ్‌ ప్రాంతంలో పెరగడం చమురు రవాణాపై మరిన్ని ఆందోళనలకు దారితీస్తోంది. ఇటీవల సౌదీ చమురు సంస్థలపై జరిగిన దాడులను కూడా భారత్‌ ఖండించింది. సౌదీ చమురు కేంద్రాలపై దాడులతో ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థకు ముప్పు ఏర్పడటంతో పాటు పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. హూతీలు ప్రధానంగా యెమెన్‌ నుంచి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

13 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా బంద్- EU కీలక ప్రతిపాదన

భారత్‌తో FTAకు న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్ ఆమోదం- హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్

TAGGED:

INDIA ON MECCA PACT
BAB AL MANDAB STRAIT
RANDHIR JAISWAL ON HOUTHIS
INDIA CONCERNED ATTACK NEAR MAKKAH
INDIA ON MAKKAH DRONE ATTACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.