అమెరికాలో జీ20 సదస్సు- ట్రంప్ నిర్ణయం విచారకరం: దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు

రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మెరుగుపర్చడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయన్న రమఫోసా

Ramaphosa On Trump Decision
Ramaphosa On Trump Decision (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 29, 2025 at 7:30 AM IST

Ramaphosa On Trump Decision : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయం దక్షిణాఫ్రికా- అమెరికా సంబంధాలపై నీలినీడలు కమ్మేసింది. వచ్చే సంవత్సరం అమెరికా అధ్యక్షతన జరగబోయే జీ20 శిఖరాగ్ర సమావేశానికి దక్షిణాఫ్రికాను ఆహ్వానించబోమని ట్రంప్ ప్రకటించడంతో, జోహన్నెస్‌బర్గ్‌లో అధ్యక్షుడు సిరిల్ రమఫోసా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆ నిర్ణయం విచారకరమని పేర్కొన్న ఆయన, ఇంతకాలంగా రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మెరుగుపర్చడానికి తమ వైపు నుంచి ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయని గుర్తు చేశారు. కానీ ఆ ప్రయత్నాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసినట్టు ట్రంప్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని ఆయన కార్యాలయం ఒక ప్రకటన ద్వారా తెలిపింది.

ఇటీవలి నెలల్లో ట్రంప్ దక్షిణాఫ్రికాపై చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు దేశాల మధ్య వాతావరణాన్ని మరింత దిగజార్చాయి. దక్షిణాఫ్రికాలో శ్వేతవర్ణ రైతులపై హింస పెరుగుతోందని, వారికి జనసంహారం జరుగుతోందని ఆయన వరుస ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ ఆరోపణలకు అక్కడి ప్రభుత్వం, కీలక శ్వేతవర్ణ నాయకులు కూడా పదేపదే ప్రత్యుత్తరం ఇస్తున్నారు. ఇటువంటి ఆరోపణలకు వాస్తవాధారాలు ఏమీలేవని, దేశ పరిస్థితిని తప్పుగా చూపిస్తున్నారని నిర్లక్ష్యం లేకుండా ఖండిస్తున్నప్పటికీ ట్రంప్ తన అభిప్రాయంలో మార్పు చేయకుండా ఉండటం దక్షిణాఫ్రికా అధికార వర్గాల్లో అసంతృప్తిని కలిగిస్తోంది.

ఇటీవల జోహన్నెస్‌బర్గ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షతన జరిగిన జీ20 సమ్మిట్​లో అమెరికా ప్రభుత్వం పాల్గొనకపోవడం మరో వివాదానికి దారితీసింది. సాధారణంగా దేశాధ్యక్షుడు లేదా ప్రతినిధి హాజరు కావాల్సిన ఆ సమావేశానికి అమెరికా తరఫున కేవలం జూనియర్ ఎంబసీ సిబ్బంది మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఇది అంతర్జాతీయ ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘనగా భావించిన దక్షిణాఫ్రికా, జీ20 అధ్యక్షత గుర్తు అయిన గావెల్‌ను ఆ వేదికపై ఆ సిబ్బందికి అప్పగించలేదు. సమావేశం ముగిసిన తర్వాత, ప్రోటోకాల్‌కు అనుగుణంగా తమ విదేశాంగ శాఖ కార్యాలయంలో అమెరికా రాయబార కార్యాలయ ప్రతినిధికి గావెల్‌ను అందజేశారు.

దీనిపై స్పష్టమైన వివరణ ఇస్తూ ప్రెసిడెన్సీ తెలిపింది. అమెరికా ఆ సమావేశానికి హాజరుకావడం పూర్తిగా తమ నిర్ణయమని, దక్షిణాఫ్రికా ఎలాంటి అవగాహన లోపం సృష్టించలేదని తెలిపింది. దక్షిణాఫ్రికా గత చాలాకాలంగా జీ20లో కీలక సభ్యదేశంగా ఉన్నదనీ, ఆ వేదికలో అందరూ సమాన హక్కులతో పాల్గొనాలనే ధోరణిలో ఎప్పుడూ పనిచేసిందనిగుర్తు చేసింది.

రమఫోసా కార్యాలయం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ట్రంప్ నిర్ణయంపై గట్టి పదజాలంలో స్పందించారు. ఇతర దేశం తమ దేశాన్ని అవమానించడానికి అవకాశం ఇవ్వబోమని స్పష్టం చేస్తూ, దక్షిణాఫ్రికా ఒక స్వతంత్ర, సార్వభౌమ, రాజ్యాంగబద్ధ దేశమని, ప్రపంచ వేదికలపై తన స్థానాన్ని మరో దేశం తీర్పు చెప్పేదిగా కనిపించబోమని తెలిపారు. తాము ఇతర దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని గౌరవించే విధంగానే, తమకు కూడా అదే గౌరవం అందాలని వారు తేల్చిచెప్పారు.

అమెరికా ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఉన్నప్పటికీ, అమెరికాకు చెందిన వ్యాపార సంస్థలు, పౌరసంస్థలు మాత్రం జీ20 సంబంధిత కార్యకలాపాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనడం దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం ప్రశంసించింది. బీ20, జీ20 సోషల్​ వంటి కార్యక్రమాల్లో US సంస్థల భాగస్వామ్యం రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న ఆర్థిక, సామాజిక నెట్వర్క్‌లను స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయని పేర్కొందూ, భాగస్వామ్యానికి విలువ ఇచ్చామని తెలిపింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

