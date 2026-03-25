'యుద్ధం ముగించడానికి 5 షరతులు'- ట్రంప్ శాంతి ప్రతిపాదనపై ఇరాన్ రియాక్షన్ ఇదే!
Published : March 25, 2026 at 10:29 PM IST
Iran Rejects US Peace Overture : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలను ముగించే లక్ష్యంతో అమెరికా చేసిన శాంతి ప్రతిపాదనను ఇరాన్ తిరస్కరించింది. యుద్ధ విరమణ అనేది ఇరాన్ సొంత నిబంధనలు, కాలపరిమితి మేరకే జరుగుతుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఇరాన్కు చెందిన సీనియర్ భద్రతాధికారి బుధవారం ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ ప్రెస్ టీవీకి తెలిపారు.
"మేము నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, మా షరతులు, డిమాండ్లు నెరవేరినప్పుడు మాత్రమే యుద్ధాన్ని ముగిస్తాం. అప్పటి వరకు శత్రువులపై దెబ్బకొట్టాలన్న తమ సంకల్పం అలానే కొనసాగుతుంది" అని సదరు ఇరాన్ భద్రతాధికారి పేర్కొన్నారు. 'వాషింగ్టన్ వివిధ దౌత్య మార్గాల ద్వారా చర్చలు జరుపుతోంది. అయితే అది అతిశయోక్తిగా ఉంది. యుద్ధరంగంలో అమెరికా వైఫల్యం చెందిందనే వాస్తవాన్ని దాచిపెట్టి, సంబంధం లేని ప్రతిపాదనలు అది ముందుకు తెస్తోంది' అని పేర్కొన్నారు. ఈ విధంగా అమెరికా, ఒక స్నేహపూర్వక ప్రాంతీయ మధ్యవర్తి ద్వారా చేసిన శాంతి ప్రతిపాదనను ఇరాన్ తిరస్కరించింది. యుద్ధాన్ని ముగించాలంటే, ఇరాన్ విధించే ఐదు నిర్దిష్ట షరతులను అంగీకరించాల్సి ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఆ షరతులు ఏమిటంటే?
- శత్రువులు చేసే దురాక్రమణను, హత్యలను పూర్తిగా నిలిపివేయాలి.
- ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్పై యుద్ధాన్ని తిరిగి రుద్దకుండా చూసేందుకు పటిష్టమైన యంత్రాంగాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
- యుద్ధ నష్టాలకు తగిన పరిహారం చెల్లిస్తామని స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలి.
- అన్ని విధాలుగా, అన్ని రంగాల్లో, అన్ని ప్రతిఘటన బృందాల విషయంలో యుద్ధాన్ని ముగించాలి.
- హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ సార్వభౌమ హక్కుకు సంబంధించి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు, హామీలు ఇవ్వాలి.
ఇవి అదనపు షరతులు మాత్రమే!
ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు ఇరాన్పై దాడి చేశాయి. దానికి కొద్ది రోజుల ముంమదు జెనీవాలో జరిగిన రెండో విడత చర్చల సందర్భంగా టెహ్రాన్ చేసిన డిమాండ్లకు పై 5 షరతులు అదనం అని సదరు ఇరాన్ భద్రతాధికారి పేర్కొన్నారు.
'ఈ షరతులకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లో ఒప్పుకోకపోతే, ఇక ఎలాంటి చర్చలు జరగవు' అని సదరు అధికారి తేల్చిచెప్పారు. అంతేకాదు నిర్దేశిత షరతులు నెరవేరే వరకు ఇరాన్ రక్షణ చర్యలు కొనసాగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"యుద్ధం ముగియాలని ఇరాన్ నిర్ణయించుకున్నప్పుడే అది ముగుస్తుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దాని ముగింపును కోరుకున్నప్పుడు కాదు" అని సదరు భద్రతాధికారి పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ ప్రతిపాదనలు
అంతకు ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం ఇరాన్కు 15 పాయింట్ల కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనను అందజేసిందని సమాచారం. ఆ సీజ్ఫైర్ ప్రణాళికను పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తుల ద్వారా ఇరాన్ అధికారులకు చేరవేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అమెరికా రక్షణ శాఖ అయిన పెంటగాన్ మాత్రం తన సైనిక చర్యలను కొనసాగిస్తోంది.. ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలా సుమారు 50,000 మంది అమెరికా సైనికులు ఉన్న నేపథ్యంలో, అదనంగా కనీసం 1,000 మంది సైనికులను పంపేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 82వ ఎయిర్బోర్న్ డివిజన్ నుంచి సైనికులను తరలించనున్నట్లు సమాచారం. అదేవిధంగా, రెండు మెరైన్ ఎక్స్పిడిషనరీ యూనిట్స్ను కూడా పంపించే ప్రక్రియలో అమెరికా ఉంది. దీని ద్వారా మరో 5,000 మంది మెరైన్లు, వేలాది నౌకాదళ సిబ్బంది పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి చేరుకోనున్నారు. ఈ చర్యలన్నీ చూస్తే అమెరికా ఒకవైపు చర్చలకు సిద్ధమవుతూనే, మరోవైపు యుద్ధానికి కూడా సిద్ధంగా ఉందన్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలు ఇజ్రాయెల్ అధికారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయని సమాచారం. ఇప్పటివరకు ఇరాన్పై కఠిన చర్యలు కొనసాగించాలని కోరుతున్న ఇజ్రాయెల్ నేతలు, అకస్మాత్తుగా అమెరికా సీజ్ఫైర్ ప్రతిపాదన చేయడంపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. అమెరికా నిర్ణయాలు ముందస్తుగా తెలియకపోవడం కూడా వారికి అసహనంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది.