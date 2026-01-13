ETV Bharat / international

ఇరాన్​లో అల్లర్లలో 2వేల మంది మృతి- ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఐరాస

ఇరాన్‌వ్యాప్తంగా జరిగిన నిరసనల్లో దాదాపు 2 వేల మంది మరణించి ఉంటారని ఇరాన్‌ అధికారుల వెల్లడి- ఉగ్రవాదులు, విధ్వంసకారుల చేసిన హింసకే బాధితులు బలైనట్లు ఆరోపణ

Iran Death Toll Update
Iran Death Toll Update (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 13, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Iran Death Toll Update : ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఇరాన్‌లో చెలరేగిన ఆందోళనల్లో వేలాది మంది మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్‌వ్యాప్తంగా జరిగిన నిరసనల్లో దాదాపు 2 వేల మంది మరణించి ఉంటారని ఇరాన్‌ అధికారులు వెల్లడించారు. ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడిన ఇరాన్‌ అధికారి ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. మృతుల్లో భద్రతా అధికారులు కూడా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఉగ్రవాదులు, విధ్వంసకారుల చేసిన హింసకే బాధితులు బలైనట్లు ఆరోపించారు. ఆందోళనలు మెుదలైన తర్వాత ఇరాన్‌ అధికారులు తొలిసారి అధిక మరణాల సంఖ్యను అంగీకరించారు.

అయితే, ఈ సంఖ్యను ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన ఇరాన్‌ ఇంటర్నేషనల్ వెబ్‌సైట్‌ తీవ్రంగా ఖండించింది. 12 వేల మంది ఆందోళనకారులను భద్రతా దళాలు హతమార్చినట్లు ఓ కథనాన్ని ప్రచురించడం సంచలనంగా మారింది. దీన్ని ఇరాన్‌ ఆధునిక చరిత్రలో జరిగిన అతిపెద్ద మారణకాండగా అభివర్ణించింది. ఇస్లామిక్‌ రివల్యూషనరీ గార్డ్‌ కోర్‌-IRGC, బసిజ్‌ దళాలు ఈ మారణకాండకు పాల్పడినట్లు ఆరోపించింది. ప్రధానంగా జనవరి 8, 9 తేదీల రాత్రుల్లో ఎక్కువగా మరణాలు సంభవించాయని పేర్కొంది. ఈ హింస వ్యవస్థీకృతంగా, క్రమబద్ధంగా జరిగిందని ఇరాన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఆక్షేపించింది. సుప్రీంలీడర్‌ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రత్యక్ష ఆదేశాల మేరకు ఈ ఆపరేషన్‌ జరిగిందని ఆరోపించింది. కాల్పులు జరిపేందుకు ఇరాన్‌ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్‌ భద్రతా దళాలకు అధికారం ఇచ్చిందని వెల్లడించింది.

తమ నివేదిక ఇరాన్‌ భద్రతా సంస్థల వద్ద అంతర్గతంగా ఉన్న గణాంకాలను ప్రతిబింబిస్తుందని ఇరాన్‌ ఇంటర్నేషనల్ పేర్కొంది. అనేక మందిని సర్వే చేసి, బహుళ క్రాస్‌ చెకింగ్‌ జరిగిన తర్వాతే నివేదికను విడుదల చేశామని స్పష్టం చేసింది. నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, అధ్యక్ష కార్యాలయానికి సంబంధించిన అధికారులు, IRGC వర్గాలు, ప్రత్యక్ష సాక్షులు, వైద్యాధికారులు, అనేక నగరాల్లోని ఆసుపత్రులు, క్లినిక్‌ల నుంచి సేకరించిన డేటాని విశ్లేషించి నివేదికను రూపొందించామని చెప్పింది. మరణించిన వారిలో పెద్ద సంఖ్యలో 30 ఏళ్ల లోపు వారు ఉన్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇంటర్నెట్‌ నిలిపివేత వంటి ఆంక్షలు కారణంగానే నివేదికను విడుదల చేయడం ఆలస్యమైందని పేర్కొంది.

ఇరాన్‌లో పెరుగుతున్న హింస చాలా భయపెడుతోందని ఐరాస మానవ హక్కుల సంఘం కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ భయంకరమైన హింసాత్మక ఘటనలు ఇలాగే కొనసాగితే చాలా కష్టమని ఇరాన్‌పౌరుల న్యాయమైన డిమాండ్లను తప్పక వినాల్సిందేనని ఐరాస మానవ హక్కుల హైకమిషనర్‌ పేర్కొంది. మరణాలు వందల సంఖ్యలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయని ఆ సంస్థ అధికార ప్రతినిధి జెరెమీ లారెన్స్‌ తెలిపారు. అంతేకాదు అరెస్టయిన వారిలో అనేక మందికి మరణశిక్ష పడవచ్చనే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అటు ఇరాన్‌వ్యాప్తంగా 31 ప్రావిన్సుల్లో 600లకుపైగా ప్రదేశాల్లో నిరసనలు కొనసాగినట్లు ఓ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది. వందలాది మంది మృతి చెందగా, 10వేలకు పైగా నిరసనకారులను అక్కడి పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు పేర్కొంది.

