టిబెట్ ఆకస్మిక వరదలు- 7కు చేరిన మృతుల సంఖ్య- 554 మంది గల్లంతు
టిబెట్ అత్యవసర నిర్వహణ విభాగం వివరాలు వెల్లడి- గల్లంతైన వారిలో 260 మంది విదేశీయులు ఉన్నారని స్పష్టం- ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని ప్రకటన
Published : August 29, 2026 at 12:49 PM IST
Tibet Flash Floods Death Toll : నేపాల్ సరిహద్దు సమీపంలోని టిబెట్లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా మృతిచెందిన వారి సంఖ్య 7కు చేరింది. మరో 554 మంది గల్లంతయ్యారని టిబెట్ అత్యవసర నిర్వహణ విభాగం శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. గల్లంతైన వారిలో 260 మంది విదేశీయులు ఉన్నారని, అయితే వారు ఏ దేశానికి చెందిన పౌరులో వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదని పేర్కొంది. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని వెల్లడించింది. బుధవారం(స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) టిబెట్ స్వయం ప్రతిపత్తి ప్రాంతంలోని గైరాంగ్ కౌంటీలో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించి, నేపాల్ సరిహద్దు ప్రాంతంలోని గ్రామాలు, పట్టణాలను ముంచెత్తాయి.
మరోవైపు, గైరాంగ్ కౌంటీ ప్రాంతం నుంచి 555 మంది పర్యాటకులు, 499 మంది స్థానికులతో సహా 1,000 మందికి పైగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు చైనా అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో ఏ పర్యాటకుడు చిక్కుకుపోలేదని అధికారిక మీడియా నివేదించింది.