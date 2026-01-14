ETV Bharat / international

ఇరాన్​ ఆందోళనల్లో 2,571 మృతి- వారితో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలని ట్రంప్​ వార్నింగ్

ఇరాన్‌లో స్టార్ లింక్ ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ సేవలు- వారికి మరణశిక్ష అమలు చేస్తే ప్రతిచర్య తీవ్రమే: ట్రంప్‌

iran protests death toll
iran protests death toll (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 10:22 AM IST

Iran Protests 2026 : ఆర్థిక సంక్షోభంతో అట్టుడుకుతున్న ఇరాన్​లో మృతుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఆందోళనల్లో ఇప్పటివరకు 2,571 మంది మృతి చెందారు. ఈ మేరకు అమెరికా కేంద్రంగా పని చేసే మానవ హక్కుల ఉద్యమకారుల వార్తా సంస్థ బుధవారం వెల్లడించింది. వీరిలో 2,403 మంది ఆందోళనకారులు కాగా 147 మంది భద్రతా సిబ్బంది, ప్రభుత్వానికి చెందినవారు ఉన్నట్లు వివరించింది. ఇంకా ఆందోళనలతో సంబంధం లేని 12 మంది చిన్నారులు, 9 మంది పౌరులు చనిపోయినట్లు తెలిపింది. ఈ ఘర్షణల్లో మరణాల సంఖ్య మరింత పెరగొచ్చనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటివరకు 18,000 మందికి పైగా నిరసనకారులను భద్రతాధికారులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

ఇరాన్​కు ట్రంప్​ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
మరోవైపు పౌరులపై తీవ్ర స్థాయిలో హింసకు పాల్పడుతున్న ఇరాన్​కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​. పౌరులతో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలని ఇరాన్​ను హెచ్చరించారు. ఇరాన్​లో హత్యలకు సంబంధించిన సంఖ్యను తెలుసుకుని, అక్కడి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తామని చెప్పారు.

"ఇరాన్​లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాం. ఇలా ప్రజలను చంపడాన్ని చూడాలని అనుకోవడం లేదు. అక్కడి ప్రజలకు కొంత స్వేచ్ఛ లభించాలని కోరుకుంటున్నాము. అక్కడి ప్రజలు చాలా ఏళ్లుగా నరకం అనుభవిస్తున్నారు. ఇరాన్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టే స్నేహితులు నాకు చాలా మంది ఉన్నారు. అక్కడి పెట్టుబడులతో వారు బాగా లాభపడ్డారు. ఇరాన్ ఒక గొప్ప ప్రదేశం, అక్కడి ప్రజలు గొప్పవారు. ఒకప్పుడు నాయకత్వం కూడా బాగుండేది, కానీ ఇప్పుడు అది నరకంలో మగ్గుతోంది."

--డొనాల్డ్ ట్రంప్​, అమెరికా అధ్యక్షుడు

మరణశిక్ష అమలు చేస్తే ప్రతిచర్య తీవ్రమే: ట్రంప్‌
ఇప్పటికే ఆందోళనకారులపై ఉక్కుపాదం మోపిన ఇరాన్‌, తాజాగా ఓ నిరసనకారుడికి మరణశిక్ష అమలు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఆందోళనల్లో పాల్గొన్న 26 ఏళ్ల ఇర్ఫాన్‌ సోల్తానిని ఇటీవల అక్కడి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం అతడిని బహిరంగంగా ఉరితీసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు మానవహక్కుల సంఘాలు, మీడియా కథనాలు ప్రచురించాయి. కాగా, ఈ వార్తలపై స్పందించిన ట్రంప్‌, అలాంటి పనులు చేస్తే తమ ప్రతిచర్య చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

కిల్లర్స్‌ వారే: ఇరాన్‌
అటు అమెరికా బెదిరింపులపై ఇరాన్‌ స్పందించింది. ఇరాన్‌ పౌరుల పాలిట ప్రధాన హంతకులు ఇద్దరే ఇద్దరంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌, ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజమిన్‌ నెతన్యాహుపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఇరాన్‌లో ఆందోళనలు జరిగేలా ఆ రెండు దేశాలే రెచ్చగొడుతున్నాయని దుయ్యబట్టింది.

ఇరాన్‌లో స్టార్ లింక్ ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ సేవలు
మరోవైపు ఆందోళనలతో అట్టుడుకుతున్న ఇరాన్‌లో ఎలాన్ మస్క్‌కు చెందిన స్టార్ లింక్ ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ సేవలు అందిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ఆందోళనకారులకు మద్దతిస్తున్నవారు వెల్లడించారు. ఇరాన్‌లో ఆందోళనలు నిలువరించేందుకు ఇంటర్నెట్‌పై ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించింది. ఇంటర్నెట్‌పై ఆంక్షల కారణంగా ఉపగ్రహాల సాయంతో ఇంటర్నెట్ అందించే స్టార్‌లింక్ ద్వారానే ఇరాన్‌ పౌరులు మిగిలిన ప్రపంచంతో అనుసంధానం అవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్టార్ లింక్ సంస్థ ఉచిత ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కల్పిస్తోంది. ఈ మేరకు తమకు సందేశం వచ్చినట్లు ఆందోళనకారులు చెప్పారు. తాము పరీక్షించి చూడగా స్టార్‌ లింక్ ఉచితంగానే వస్తున్నట్లు వివరించారు. స్టార్ లింక్‌కు సంబంధించిన పరికరాలపైనా ఇరాన్ బలగాలు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నట్లు సమాచారం.

