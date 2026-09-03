1,252కి చేరిన నేపాల్ మృతుల సంఖ్య- 9రోజులు గడిచినా దొరకని 4,800 మంది ఆచూకీ
దాదాపు 4,800 మందికి పైగా గల్లంతు- నేపాల్ సైన్యం నేతృత్వంలోని సంయుక్త సహాయక బృందాలు గురువారం తొమ్మిదో రోజు గాలింపు చర్యలు
Published : September 3, 2026 at 12:34 PM IST
Nepal Floods Death Toll : నేపాల్ ప్రకృతి విలయంలో మృతుల సంఖ్య ఏకంగా 1,252కి చేరింది. విపత్తు జరిగి వారం రోజులు దాటినా వేలాది మంది ఆచూకీ ఇంకా తెలియరాలేదు. నేపాల్ పోలీసులు విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం చిత్వాన్ జిల్లాలో 355, నవల్పరాసి తూర్పులో 218, నవల్పరాసి పశ్చిమంలో 208, నువాకోట్ జిల్లాలో 177 మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా రసువా జిల్లాలో 127, గోర్ఖాలో 69, ధాడింగ్లో 60, తహనులో 38 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. మరోవైపు నేపాల్ సైన్యం నేతృత్వంలోని సంయుక్త సహాయక బృందాలు గురువారం తొమ్మిదో రోజు కూడా తమ గాలింపు, సహాయక చర్యలను కొనసాగించాయి. దాదాపు 4,800 మందికి పైగా గల్లంతు కాగా జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల భూగర్భ సొరంగాల్లో చిక్కుకున్న వారి కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.