న్యుమోనిక్ ప్లేగుతో రష్యా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మృతిపై WHO ఆందోళన- పుతిన్కు ట్రంప్ ఫోన్కాల్
రష్యాలో ప్లేగు వ్యాధి వ్యాప్తి భయాలు- యాంటీ ప్లేగు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన ఓ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మరణంపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆందోళన- రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు ట్రంప్ ఫోన్
Published : October 7, 2026 at 8:44 PM IST
WHO on Plague in Russia : రష్యాలోని ఇర్కుట్స్క్ ప్రాంతంలో ఉన్న యాంటీ ప్లేగు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన ఓ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ 'న్యుమోనిక్ ప్లేగు'తో మరణించిన ఘటనపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటనపై అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య నిబంధనల ప్రకారం మరింత స్పష్టతను ఇవ్వాలని రష్యా అధికారులను కోరింది. మరోవైపు, యాంటీ ప్లేగు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన ఓ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మరణం నేపథ్యంలో 'న్యుమోనిక్ ప్లేగు' గురించి చర్చించేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ఫోన్లో సంభాషణ జరపనున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. త్వరలోనే పుతిన్తో ఫోన్ కాల్ మాట్లాడతానని చెప్పారు.
ఇర్కుట్స్క్ ప్రాంతంలోని యాంటీ ప్లేగు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన ఓ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ 'న్యుమోనిక్ ప్లేగు'తో మరణించారని వచ్చిన నివేదికలపై స్పష్టత కోరినట్లు డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ గెబ్రేయేసస్ తెలిపారు. "యాంటీ ప్లేగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన ల్యాబ్ టెక్నిషీయన్ మరణించినట్లు వచ్చిన వార్తలపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చురుగ్గా దర్యాప్తు చేపడుతోంది. తీవ్రమైన న్యుమోనియాతో ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆ ఉద్యోగిని అక్టోబర్ 2న మరణించారు. ప్రయోగశాలలో ప్రమాదవశాత్తు వ్యాధి సోకడం వల్ల ఆమెకు న్యుమోనిక్ ప్లేగ్ వచ్చిందని ప్రాథమిక మీడియా నివేదికలు తెలియజేశాయి." అని టెడ్రోస్ అధనామ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు.
"ఇటీవల ఇర్కుట్స్క్లోని యాంటీ ప్లేగు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్లేగు కేసు ఏదీ నమోదు కాలేదని రష్యా ఆరోగ్య అధికారులు వెల్లడించారు. అలాగే నివారణ, నియంత్రణ చర్యలు అమలు చేశామని వెల్లడించారు. గుర్తించిన కాంటాక్టులను వైద్య పర్యవేక్షణలో ఉంచి పరీక్షించామని తెలియజేశారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ రష్యా ఆరోగ్య అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. వారికి సాంకేతిక సహాయాన్ని అందించింది. అదే సమయంలో ఆ ఉద్యోగికి తీవ్రమైన న్యుమోనియా సోకడానికి గల కారణం, అంతుచిక్కని వ్యాధితో బాధపడుతున్న మరో ఉద్యోగి గురించి వచ్చిన మీడియా నివేదికలపై మరింత సమాచారం అందించాలని రష్యాను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కోరింది. పరస్పర విరుద్ధమైన మీడియా నివేదికలపై స్పష్టతనివ్వడానికి, సంభావ్య ప్రజారోగ్య ముప్పులను కచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య నిబంధనల కింద సకాలంలో పూర్తి, పారదర్శకమైన సమాచారాన్ని పంచుకోవడం చాలా అవసరం. "
-- టెడ్రోస్ అధనామ్, డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాకు చెందిన జాతీయ ప్రజారోగ్య సంస్థ సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (సీడీసీ) సైతం సైబీరియాలో అనుమానిత న్యుమోనిక్ ప్లేగు కేసును నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ప్రస్తుతానికి, అమెరికాకు విస్తృత ముప్పు ఉన్నట్లు ఎటువంటి సూచన లేదని పేర్కొంది. కానీ సీడీసీ ఈ పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షించడం కొనసాగిస్తుందని వెల్లడించింది.
పుతిన్తో ఫోన్ కాల్ మాట్లాడుతా : ట్రంప్
మరోవైపు, రష్యాలో యాంటీ ప్లేగు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన ఓ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మరణంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. 'న్యుమోనిక్ ప్లేగు' గురించి చర్చించేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ఫోన్ సంభాషణ జరపనున్నట్లు ప్రకటించారు. 'న్యుమోనిక్ ప్లేగు'ను అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధిగా అభివర్ణించారు. ఈ విషయంలో రష్యాకు సహాయం చేయడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని అన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఘటనపై ప్రపంచంతో మరింత సమాచారాన్ని పంచుకోవడం రష్యా బాధ్యతని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే ఈ ఘటనపై రష్యా ప్రభుత్వంతో అమెరికా సంప్రదింపులు జరుపుతోందని యూఎస్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. రష్యాలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం మంగళవారం ఒక ఆరోగ్య హెచ్చరికను జారీ చేసింది. తాము పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నామని, ఇర్కుట్స్క్ ప్రాంతంలోని అమెరికన్లు స్థానిక ఆరోగ్య అధికారుల మార్గదర్శకాలను పాటించాలని సూచించింది. ప్రభావిత ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని, జ్వరం లేదా శ్వాసకోశ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సంరక్షణ పొందాలని కోరింది.
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