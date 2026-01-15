ETV Bharat / international

అమెరికా- గ్రీన్‌లాండ్ వివాదం: స్వాధీనానికి కుదరదని డెన్మార్క్ స్పష్టం- భద్రతపై హై లెవల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఏర్పాటు

గ్రీన్‌లాండ్ డెన్మార్క్ రాజ్యంలోని భాగమేనని, భవిష్యత్తులో కూడా అదే కొనసాగుతుందని డెన్మార్క్ విదేశాంగ మంత్రి లార్స్ లోక్కే రాస్ముస్సెన్ ప్రకటన

Published : January 15, 2026 at 8:21 AM IST

US Green Land Issue : గ్రీన్‌లాండ్‌ను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకునే ప్రశ్నే లేదని డెన్మార్క్, గ్రీన్‌లాండ్ దేశాలు మరోసారి స్పష్టం చేశాయి. అయితే ఆర్కిటిక్ ప్రాంత భద్రతపై అమెరికా వ్యక్తం చేస్తున్న ఆందోళనలను పరిష్కరించేందుకు వాషింగ్టన్‌తో కలిసి హై లెవల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఈ మేరకు డెన్మార్క్ విదేశాంగ మంత్రి లార్స్ లోక్కే రాస్ముస్సెన్, గ్రీన్‌లాండ్ విదేశాంగ మంత్రి వివియన్ మోట్జ్‌ఫెల్ట్‌లు బుధవారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) వాషింగ్టన్‌లోని డెన్మార్క్ ఎంబసీలో సంయుక్తంగా మీడియాతో మాట్లాడారు.

అంతకుముందు వీరిద్దరూ అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోతో వైట్ హౌస్‌లో కీలక చర్చలు జరిపారు. ఈ భేటీ అనంతరం మాట్లాడిన రాస్ముస్సెన్, "అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌కు గ్రీన్‌లాండ్‌పై ప్రత్యేకమైన అభిప్రాయం ఉంది. కానీ గ్రీన్‌లాండ్ డెన్మార్క్ రాజ్యంలోని భాగమే. భవిష్యత్తులో కూడా అదే కొనసాగుతుంది. ఈ విషయంలో మా రెడ్ లైన్స్ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి" అని తేల్చిచెప్పారు.

ట్రంప్ గ్రీన్‌లాండ్‌ను కబ్జా చేయాలనే కోరిక వ్యక్తం చేశారని రాస్ముస్సెన్ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే తాజా చర్చలతో అమెరికా వైఖరిలో కొంత మార్పు వచ్చిందని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. "మేం అమెరికాతో స్నేహపూర్వకంగా, గౌరవప్రదంగా కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ మా భౌగోళిక సమగ్రత, గ్రీన్‌లాండ్ ప్రజల స్వయంప్రతిపత్తిపై రాజీ పడేది లేదు" అని అన్నారు.

ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో చైనా, రష్యా ముప్పుపై అమెరికా వ్యక్తం చేస్తున్న ఆందోళనలను పూర్తిగా తోసిపుచ్చలేమని డెన్మార్క్ తెలిపింది. అయితే ప్రస్తుతం గ్రీన్‌లాండ్‌లో చైనా ఉనికే లేదని రాస్ముస్సెన్ స్పష్టం చేశారు. "ఇది తక్షణ ముప్పు కాదు. నాటో సభ్యదేశంగా డెన్మార్క్, గ్రీన్‌లాండ్‌కు ఆర్టికల్-5 భద్రతా రక్షణ ఉంది" అని గుర్తు చేశారు. ఇప్పటికే డెన్మార్క్ ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో రక్షణ వ్యయాన్ని పెంచిందని, నౌకలు, డ్రోన్లు, ఫైటర్ జెట్లపై పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు తెలిపారు.

అమెరికాకు గ్రీన్‌లాండ్‌లో 1950ల నుంచే విస్తృత సైనిక ప్రాప్యత ఉందని రాస్ముస్సెన్ గుర్తుచేశారు. "గ్రీన్‌లాండ్‌ను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. అమెరికాతో మాకు దీర్ఘకాలిక దౌత్య సంబంధాలు ఉన్నాయి. అదే సమస్యల పరిష్కారానికి సరైన వేదిక" అని అన్నారు. ఇక గ్రీన్‌లాండ్ విదేశాంగ మంత్రి వివియన్ మోట్జ్‌ఫెల్ట్ మాట్లాడుతూ, అమెరికాతో సహకారం అవసరమేనని, కానీ అది సార్వభౌమత్వాన్ని తాకరాదని స్పష్టం చేశారు. "మేం అమెరికాకు మిత్రులం. కానీ మమ్మల్ని అమెరికా సొంతం చేసుకోవాలని మాత్రం కోరుకోవడం లేదు" అని కచ్చితంగా చెప్పారు. అమెరికా–గ్రీన్‌లాండ్ సంబంధాలు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి రావాలని, పరస్పర అవగాహనతో ముందుకు సాగాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు.

ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి గ్రీన్‌లాండ్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. గ్రీన్‌లాండ్ అమెరికా నియంత్రణలో ఉంటేనే జాతీయ భద్రతకు, నాటో బలానికి ఉపయోగమని ట్రూత్ సోషల్‌లో పేర్కొన్నారు. లేదంటే రష్యా లేదా చైనా దానిపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాయని హెచ్చరించారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో ఈ వివాదం అంతర్జాతీయంగా మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

