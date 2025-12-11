ETV Bharat / international

ట్రంప్ ఆర్థిక విధానాలు- భారత్, అమెరికా సంబంధాలపై ఎఫెక్ట్: యూఎస్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రమీల

ట్రంప్ సుంకాలపై యూఎస్ ప్రతినిధుల సభలో ప్రమీలా జయపాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు

India On US Tariffs
United States Representative Pramila Jayapal
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 10:07 AM IST

India On US Tariffs : భారీ దిగుమతి సుంకాలతో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంటే, అమెరికాలోని వ్యాపార సంస్థలు, వినియోగదారులు ఇబ్బందిపడుతున్నారని అమెరికా ప్రతినిధుల సభ సభ్యురాలు ప్రమీలా జయపాల్ పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ సర్కారు సృష్టించిన వాణిజ్య అవరోధాలు, రూపొందించిన వలస విధానాలు భారత్-అమెరికా ఆర్థిక, ప్రజా సంబంధాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయని ఆమె విమర్శించారు. దిగుమతి సుంకాలను పెంచినందు వల్ల ఇరుదేశాలు కూడా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయని తెలిపారు. 'భారత్-అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం : స్వేచ్ఛాయుత, అందరికీ అవకాశాలిచ్చే ఇండో-పసిఫిక్' అనే అంశంపై అమెరికా ప్రతినిధుల సభలోని దక్షిణాసియా, మధ్య ఆసియా వ్యవహారాల ఉప కమిటీ నిర్వహించిన చర్చలో ప్రమీలా జయపాల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సభకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పిన ప్రమీల
'నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వాషింగ్టన్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక ఉదాహరణను ఈ సభకు చెబుతాను. అక్కడ ఒక కుటుంబం ఐదు తరాలుగా వ్యాపార రంగంలో ఉంది. ఆ కుటుంబ కంపెనీ భారత్ నుంచి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకొని అమెరికాలో విక్రయిస్తుంటుంది. గత వారమే నేను వాళ్లతో మాట్లాడాను. భారీ దిగుమతి సుంకాల వల్ల అమెరికా మార్కెట్ అవసరాలకు తగిన స్థాయిలో భారత్ నుంచి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకోలేకపోతున్నామని వాళ్లు నాకు వివరించారు. భారీ సుంకాల వల్ల వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచి అమ్మాల్సి వస్తోందని వారు తెలిపారు. గత 120 ఏళ్లలో తొలిసారిగా తమ వ్యాపారం సంక్షోభాన్ని చవిచూస్తోందని ఆ కుటుంబీకులు తెలిపారు. దిగుమతులను తగ్గించడం లేదా విదేశాల్లో ఉత్పత్తుల సేకరణ/తయారీ ప్రక్రియను నిర్వహించడం మినహా మరో మార్గం తమకు కనిపించడం లేదని ఆ ఫ్యామిలీ వాపోయింది' అని ప్రమీలా జయపాల్ వివరించారు.

భారతీయుల వలసను కష్టతరంగా మారుస్తున్న ట్రంప్
'భారతీయులు చట్టపరంగా అమెరికాకు వలస వచ్చే మార్గాలకు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ విఘాతం కలిగించారు. వలస విధానాల్లో ఈవిధమైన వివక్షను చూపడం సరికాదు. దీనివల్ల భారతీయులు అమెరికాకు వలస రావడం మరింత కష్టతరంగా మారుతుంది' అని ప్రమీల తెలిపారు.

భారత్‌ను కోల్పోయిన అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ నిలిచిపోతారు : సిడ్నీ కమలాగేర్ డావ్
భారత్‌ను కోల్పోయిన అధ్యక్షుడిగా నిలిచే దిశగా ట్రంప్ నిర్ణయాలు ఉన్నాయని అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో సభ్యురాలు సిడ్నీ కమలాగేర్ డావ్ తెలిపారు. 'దిగుమతి సుంకాల బాదుడు, వీసా ఫీజుల పెంపు, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం భారత్‌కు అమెరికాను ట్రంప్ దూరం చేస్తున్నారు. రక్షణ రంగం, ఇంధన రంగం, ఏఐ, స్పేస్ టెక్నాలజీలలో అమెరికాకు భారత్ చాలా ముఖ్యమైంది. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అమెరికా ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం భారత్ సహకారం తప్పక అవసరం. క్వాడ్ కూటమిలో సభ్యత్వం కలిగిన భారత్‌కు అమెరికా సముచిత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిందే. ఒకప్పుడు క్వాడ్ కూటమి బలోపేతంలో ట్రంప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఆయన దేశ ప్రయోజనాల కంటే వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ట్రంప్ విధానాల వల్ల రష్యాకు చేరువగా భారత్ వెళ్తోంది. రష్యా నుంచి చమురును కొంటున్నందుకు భారత్‌పై అమెరికా అదనంగా 25 శాతం దిగుమతి సుంకాన్ని విధించింది. ఈ నిర్ణయం ఫలితంగానే ఈ ఏడాది జరగాల్సిన క్వాడ్ కూటమి సదస్సు వాయిదా పడింది. అమెరికా‌లో టెక్ ఆవిష్కరణలకు, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగానికి పట్టుకొమ్మలుగా భారతీయులు ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్లను వీసా ఫీజుల పెంపుతో ట్రంప్ వేధించారు. ఈ పరిణామాలను చైనా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటోంది' అని సిడ్నీ కమలాగేర్ డావ్ పేర్కొన్నారు.

చైనాకు చెక్ పెట్టాలంటే, భారత్ సహకారం ఉండాల్సిందే : బిల్ హుయిజెంగా
ఇండో - పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సుస్థిరత కోసం భారత్‌తో అమెరికాకు మంచి సంబంధాలు అవసరమని అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో సభ్యుడు బిల్ హుయిజెంగా తెలిపారు. 'ఇరుదేశాలు ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవాలి. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ శరవేగంగా వికసిస్తోంది. చాలా అమెరికా కంపెనీలు భారత్‌లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో భారత్-అమెరికా కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవాలి. ఇరుదేశాల సంబంధాలను తిరిగి గాడినపెట్టాలి. చైనాకు అమెరికా చెక్ పెట్టాలంటే, భారత్ సహకారం ఉండాల్సిందే' అని అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో సభ్యుడు బిల్ హుయిజెంగా వ్యాఖ్యానించారు.

భారత పర్యటనలో ఎలీసన్ హూకర్ : ఆ అంశాలపై ఫోకస్
అమెరికా విదేశాంగ శాఖ అండర్ సెక్రెటరీ (రాజకీయ వ్యవహారాలు) ఎలీసన్ హూకర్ భారత పర్యటన డిసెంబరు 7న మొదలైంది. ఆమె డిసెంబరు 11 వరకు భారత్‌లోనే ఉంటారు. మంగళవారం రోజు భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రితో ఆమె భేటీ అయ్యారు. ఇరుదేశాల ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక సంబంధాల బలోపేతంపై ఇరువురు చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం. సైనిక, వాణిజ్య, సాంకేతిక విభాగాల్లో ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతంపై డిస్కస్ చేశారు. పౌర అణు ఇంధన విభాగం, కొత్త టెక్నాలజీలు, క్రిటికల్ మినరల్స్, సప్లై ఛైన్లు వంటి విభాగాల్లో పరస్పర సహకారంతో ముందుకు సాగాలనే అంశాలు ఈ చర్చల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. భారత ప్రధాని మోదీ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అమెరికాలో పర్యటించిన సందర్భంగా చేసిన ప్రకటనల అమలుపైనా మిస్రి, హూకర్ చర్చించారు.

