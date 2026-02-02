ETV Bharat / international

దలైలామాకు 'గ్రామీ' దక్కడంపై చైనా రెస్పాన్స్- మతం ముసుగులో ఉన్న రాజకీయ ప్రవాసి అంటూ ఆరోపణలు

90 ఏళ్ల వయసులో దలైలామా రికార్డు- రాజకీయ ప్రవాసి అంటూ చైనా ఆరోపణలు

China Condemns Dalai Lama
China Condemns Dalai Lama (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

China Condemns Dalai Lama : టిబెట్ ఆధ్యాత్మిక గురువు దలైలామాకు ప్రతిష్టాత్మక 'గ్రామీ' అవార్డు లభించడంపై చైనా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. 90 ఏళ్ల వయసులో దలైలామా ఆ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్న పరిణామం, చైనాకు ఏమాత్రం రుచించినట్లు లేదు. దీంతో ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి లిన్ జియాన్ మీడియా వేదికగా పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. దలైలామా ఆధ్యాత్మికపరమైన వ్యక్తి కాదని, ఆయన మతం ముసుగులో ఉన్న రాజకీయ ప్రవాసి అని ఆరోపించారు.

చైనాను విడదీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వేర్పాటువాది దలైలామా అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇలాంటి అవార్డులను అడ్డుపెట్టుకుని చైనా వ్యతిరేక అజెండాను ప్రచారం చేస్తున్నారని, దీనిని తాము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ వేదికలు చైనా వ్యతిరేక శక్తులకు మద్దతు ఇవ్వకూడదని హెచ్చరించారు.

అయితే చైనా విమర్శల పట్ల దలైలామా స్పందించారు. ఆ అవార్డును తాను వ్యక్తిగత గెలుపుగా చూడటం లేదని చెప్పారు. ప్రపంచంలో శాంతి, కరుణ, అహింస, పర్యావరణం పట్ల ప్రేమ అవసరమని ఆయన గుర్తుచేశారు. గ్రామీ పురస్కారం ద్వారా మానవతా విలువలు మరింత విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి వెళ్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సంగీతం, కళల ద్వారా మంచి విషయాలు నలుదిశలా వ్యాపిస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

DALAI LAMA GRAMMY AWARD
LIN JIAN STATEMENT ON DALAI LAMA
CHINA ON GRAMMY AWARD
CHINA ON DALAI LAMA GRAMMY AWARD
CHINA CONDEMNS DALAI LAMA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.