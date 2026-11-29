రష్యా చమురు దిగుమతులకు కోత- గల్ఫ్ దేశాల వైపు భారత్ చూపు
Russia Oil Exports To India: రష్యా నుంచి దిగుమతి చేసుకునే చమురు, 28 లక్షల బ్యారెళ్ల నుంచి 16.5 లక్షల బ్యారెళ్లకు పడిపోయింది. దాంతో భారత్ సౌదీ, ఇరాక్ నుంచి కొనుగోళ్లు పెంచింది.
Published : November 29, 2026 at 2:18 PM IST
గల్ఫ్ దేశాల నుంచి సరఫరా మెరుగుపడటంతో రష్యా నుంచి భారత్కు చమురు దిగుమతులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ ఏడాది జులైలో భారత్ రోజుకు 28 లక్షల బ్యారెళ్ల రష్యా చమురును దిగుమతి చేసుకోగా ఈనెలలో అది 16.5 లక్షల బ్యారెళ్లకు పడిపోయింది. రష్యా ఇస్తున్న రాయితీలు తగ్గడం సహా రవాణా, బీమా ఛార్జీలు పెరగడంతో భారత రిఫైనరీలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు దృష్టి సారించాయి. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా చమురు రవాణా క్రమంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారత రిఫైనరీలు సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్ నుంచి కొనుగోళ్లు పెంచాయి. ఈ రెండు దేశాల నుంచి అక్టోబర్లో రోజుకు 10.3 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురును దిగుమతి చేసుకోగా ఈనెలలో అది 16.1 లక్షల బ్యారెళ్లకు పెరిగింది. వీటితో పాటు బ్రెజిల్, వెనెజువెలా నుంచి కూడా భారత రిఫైనరీలు కొనుగోళ్లను పెంచాయి. అయితే, రష్యా చమురును భారత్ పూర్తిగా పక్కనపెట్టే అవకాశం లేదని కమోడిటీ మార్కెట్ విశ్లేషణ సంస్థ కెప్లర్ వెల్లడించింది.