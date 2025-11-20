నేపాల్లో మళ్లీ చెలరేగిన జెన్- Z ఆందోళనలు- కర్ఫ్యూ విధించిన అధికారులు
Published : November 20, 2025 at 9:19 PM IST
Nepal Gen Z Protest : నేపాల్లో మళ్లీ చెలరేగిన జెన్-జెడ్ ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. ఆ దేశ మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ మద్దతుదారులు, యువ నిరసనకారుల మధ్య బారా జిల్లాలో ఘర్షణలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో 10 మంది గాయపడ్డారు. ఉద్రిక్త పరిస్థితులను అదుపు చేసేందుకు అధికారులు జిల్లాలో మధ్యాహ్నాం ఒంటిగంట నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకూ కర్ఫ్యూ విధించారు. ఎక్కువ మంది ఒక చోట చేరడంపై నిషేధం విధించారు. అయితే పోలీసుల హెచ్చరికలను లెక్కచేయని కొంతమంది యువత రోడ్లపైకి భారీగా వచ్చారు. నిషేధాజ్ఞలను అతిక్రమించి నిరసనలు చేయడంతో ఆందోళనకారులపై పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారు. గాల్లోకి రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. పోలీసుల చర్యలతో ఆగ్రహించిన నిరసనకారులు వారిపైకి రాళ్లు రువ్వారు. ఈ ఘర్షణలో ఆరుగురు పోలీసులు, నలుగురు నిరసనకారులు గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
బారా జిల్లాలో బుధవారం జెన్-జడ్ నిరసనకారులు, ఓలీ మద్దతుదారులు ర్యాలీలు నిర్వహించారు. కొద్దిసేపటికే రెండు గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలో కూడా పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. దాంతో ఈ రాత్రి వరకు కర్ఫ్యూ అమల్లో ఉంటుందని వెల్లడించారు. శాంతియుత పరిస్థితులను నెలకొల్పేందుకు భద్రతా బలగాలు సన్నద్ధతతో ఉండాలని నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధాని సుశీలా కార్కీ ఆదేశించారు. రాజకీయంగా రెచ్చగొట్టే సమాచారానికి ప్రజలంతా దూరంగా ఉండాలని, ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియపై విశ్వాసం ఉంచాలని పిలుపునిచ్చారు.
VIDEO | Nepal: Fresh tension erupts in Kathmandu, leaving ten people injured after Gen Z youths clash with members of ousted prime minister KP Sharma Oli's party. Authorities have reimposed a curfew to control the situation in Bara district, which borders India.— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2025
(Full video… pic.twitter.com/z8P95OHiDt
రెండు నెలల క్రితం సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధంతో మొదలై అవినీతికి వ్యతిరేక ఉద్యమంగా మారిన నేపాల్ ఆందోళనలు హింసాత్మక రూపం దాల్చియి. దాంతో ప్రధాని కేపీ శర్మ సహా పలువురు మంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. ఆ క్రమంలోనే తాత్కాలిక ప్రధానిగా సుశీల నియమితులయ్యారు. 2026 మార్చి 5న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. వాటిని ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నిర్వహించే దిశగా తాము పనిచేస్తామని ఆమె గతంలో వెల్లడించారు.
గతంలో ఏం జరిగింది?
సోషల్ మీడియాపై నిషేధం విధించడంతో నేపాల్లో హింస చెలరేగింది. కేపీ శర్మ ఓలీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా యువత చేపట్టిన ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారింది. ఈ ఆందోళనల్లో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆందోళనకారులు నేపాల్ పార్లమెంట్ వద్ద దూసుకొస్తున్న క్రమంలో భద్రతా దళాలతో ఘర్షణ చెలరేగింది. అయితే, గడువు లోపల కమ్యూనికేషన్లు, సమాచార సాంకేతిక శాఖ వద్ద రిజిస్టర్ కానందుకు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సప్, యూట్యూబ్, ఎక్స్, రెడిట్, లింక్డిన్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాలపై నేపాల్ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. ఈ మాధ్యమాలపై ఉన్న గడువు తీరిపోయినా అవి రిజిస్టర్ కాలేదు. దీంతో వీటిని నిషేధిస్తూ కేపీ ఓలీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనతో ప్రభుత్వం దిగిపోయింది.
