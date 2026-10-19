లూటీలు, దాడులను అడ్డుకునేందుకు- ఫ్రాన్స్ నగరాల్లో పాక్షిక కర్ఫ్యూ విధింపు
ఫ్రాన్స్లోని ప్రధాన నగరాల్లో పాక్షిక కర్ఫ్యూకు ప్రధాని ఆదేశించారు. లూటీలు, దాడులను అడ్డుకునేందుకు ప్రధాని సెబాస్టియన్ లెకోర్ను ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
Published : October 19, 2026 at 10:55 PM IST
Curfew In Paris : ఫ్రాన్స్ను కుదిపేస్తున్న హింసాత్మక అల్లర్లు, లూటీలకు కళ్లెం వేసేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు దిగింది. ఆందోళనకారుల విధ్వంసాన్ని అడ్డుకునేందుకు సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో వెంటనే 'స్థానిక కర్ఫ్యూ' విధించాలని ఫ్రాన్స్ ప్రధాని సెబాస్టియన్ లెకోర్ను ఆదేశించారు. మరోవైపు ఈ అల్లర్లకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ హోంమంత్రి లారెంట్ నునెజ్ తన రాజీనామాను సమర్పించగా అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ దానిని తిరస్కరించారు.
వారాంతంలో జరిగిన అల్లర్లతో ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టింది. ఉన్నతాధికారులతో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించిన ఫ్రాన్స్ ప్రధాని సెబాస్టియన్ లెకోర్ను మళ్లీ లూటీలు, అల్లర్లు జరగకుండా ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో పరిమిత స్థాయిలో కర్ఫ్యూ విధించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం నాడు అంతటి తీవ్ర హింస, ఆస్తి నష్టం జరిగినా, అదృష్టవశాత్తూ ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకపోవడం ఒక అద్భుతమని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పటికే మార్సెయిల్ నగరంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఎలాంటి నిరసనలు, సభలు జరగకుండా నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. వారాంతపు అల్లర్లలో 3,000కు పైగా వ్యాపార సముదాయాలు ధ్వంసమయ్యాయి, లూటీకి గురయ్యాయి. 2400 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
శని, ఆదివారాల్లో జరిగిన విధ్వంసానికి బాధ్యత వహిస్తూ హోంమంత్రి లారెంట్ నునెజ్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. శనివారం నాడు కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో పరిస్థితి తమ చేయి దాటిపోయిందని, నియంత్రణ కోల్పోయామని ఆయన అంగీకరించారు. వందలాది దుకాణాలు లూటీకి గురైనప్పుడు, అంతా తమ అదుపులోనే ఉందని వ్యాపారుల కళ్లలోకి చూసి చెప్పలేమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఐతే ప్రస్తుత సంక్షోభ సమయంలో పోలీసు బలగాలను నడిపించే నాయకత్వం అవసరమని పేర్కొంటూ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్ ఆయన రాజీనామాను తిరస్కరించారు. నిఘా వైఫల్యాలపై పూర్తి పారదర్శకతతో విచారణ జరిపి, ఆందోళనకారులను అడ్డుకునేందుకు కొత్త పోలీసింగ్ వ్యూహాలను అమలు చేయాలని హోంమంత్రిని మేక్రాన్ ఆదేశించారు.
పారిస్లో సోమవారం పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది రోడ్లపై పగిలిన అద్దాలను, చెత్తను తొలగించారు. పారిస్లోని ప్లేస్ డి లా రిపబ్లిక్ వద్ద తన వీడియో గేమ్ షాపును దుండగులు లూటీ చేస్తుంటే సీసీటీవీలో చూశానని, పోలీసులకు ఫోన్ చేసినా వారు రాలేదని ఓ వ్యాపారి వాపోయాడు. అటు ఈ అల్లర్లపై విపక్ష 'నేషనల్ ర్యాలీ' పార్టీ అధ్యక్షుడు జోర్డాన్ బార్డెల్లా ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రజలను రక్షించడంలో ప్రభుత్వమూ, దేశాధ్యక్షుడు పూర్తిగా విఫలమయ్యారని మండిపడ్డారు. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో మెరైన్ లీ పెన్ ముందంజలో ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు తమ ఓటు హక్కుతో ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలని బార్డెల్లా పిలుపునిచ్చారు. మొత్తానికి ధరల పెరుగుదల, పాఠశాలల్లో దుస్థితిపై మొదలైన ఆందోళనలు ఫ్రాన్స్లో రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రధాని లెకోర్ను విధించిన స్థానిక కర్ఫ్యూలతోనైనా పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి.