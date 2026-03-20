'పిరికిపందలారా- అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం'- NATOపై ట్రంప్ ఘాటు విమర్శలు
ఇరాన్ యుద్ధంలో చేరనందుకు నాటో మిత్రదేశాలపై ట్రంప్ విమర్శలు- పిరికివాళ్లను గుర్తుపెట్టుకుంటామంటూ హెచ్చరించిన ట్రంప్- హోర్ముజ్ జలసంధిని తెరిపించేందుకు నాటో దేశాలు రాకపోవడంపై ట్రంప్ అసహనం
Published : March 20, 2026 at 8:13 PM IST
Trump Slams NATO Allies : ఇరాన్పై యుద్ధంలో తమకు సైనిక సాయం చేసేందుకు నో చెప్పిన నాటో కూటమి మిత్రదేశాలను పిరికిపందలుగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభివర్ణించారు. ఇరాన్ పరిధిలోని హర్మూజ్ జలసంధి మార్గాన్ని సురక్షితంగా మార్చేందుకు సహకరించనందుకు నాటో దేశాలపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ పిరికిపందలను తాము గుర్తుంచుకుంటామంటూ ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ట్రంప్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. నాటో దేశాలు ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయని ఫిర్యాదులు చేయడానికి తప్ప, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిపించడానికి ముందుకు రావడం లేవన్నారు. గతంలో నాటోకు తామెన్నో సహాయాలు చేశామని, అయినా ఇరాన్ అణ్వస్త్రాన్ని తయారు చేయకుండా అడ్డుకునే తమ ఆపరేషన్కు సైనిక సాయం చేయడం లేదని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.